शाहिद कपूर की साली 'छोटी रियल लाइफ में हैं बेहद ग्लैमरस, अमृता प्रकाश की तस्वीरों पर हार बैठेंगे दिल
Amrita Prakash Pics: विवाह फिल्म में अमृता राव की छोटी बहन और शाहिद कपूर की साली का रोल प्ले करने वाली अमृता प्रकाश अब काफी ग्लैमरस हो चुकी हैं. उनकी तस्वीरों से नजरें हटाना मुश्किल है.
अमृता प्रकाश ने फिल्म विवाह में अमृता राव के किरदार पूनम की छोटी बहन रजनी उर्फ छोटी का किरदार निभाया था. अमृता प्रकाश की एक्टिंग की भी खूब तारीफ हुई थीं. वहीं अब ये चाइल्ड आर्टिस्ट काफी स्टाइलिश हो चुकी हैं. उनकी तस्वीरों पर आप दिल हार बैठेंगे.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 29 Sep 2025 03:14 PM (IST)
बॉलीवुड
