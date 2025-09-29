हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडशाहिद कपूर की साली 'छोटी रियल लाइफ में हैं बेहद ग्लैमरस, अमृता प्रकाश की तस्वीरों पर हार बैठेंगे दिल

Amrita Prakash Pics: विवाह फिल्म में अमृता राव की छोटी बहन और शाहिद कपूर की साली का रोल प्ले करने वाली अमृता प्रकाश अब काफी ग्लैमरस हो चुकी हैं. उनकी तस्वीरों से नजरें हटाना मुश्किल है.

By : निशा शर्मा  | Updated at : 29 Sep 2025 04:14 PM (IST)
अमृता प्रकाश ने फिल्म विवाह में अमृता राव के किरदार पूनम की छोटी बहन रजनी उर्फ छोटी का किरदार निभाया था. अमृता प्रकाश की एक्टिंग की भी खूब तारीफ हुई थीं. वहीं अब ये चाइल्ड आर्टिस्ट काफी स्टाइलिश हो चुकी हैं. उनकी तस्वीरों पर आप दिल हार बैठेंगे.

1/10
विवाह की दो चोटी और सावंली सी रजनी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस अमृता प्रकाश का जन्म 12 मई 1987 को जयपुर में हुआ था.
2/10
अमृता प्रकाश की स्कूली एजुकेशन जयपुर से ही कंप्लीट हुई थी. फिर उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से कॉमर्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की.
3/10
पढ़ाई के अलावा अमृता प्रकाश ने चार साल की उम्र से ही काम करना भी शुरू कर दिया था. उन्होंने इस नन्ही सी उम्र में अपना पहला टीवी एड केरल की एक लोकल फुटवियर कंपनी के लिए किया था.
4/10
इसके बाद अमृता कई बड़े ब्रांड के एड्स में दिखाई दीं और काफी फेमस भी हुईं.
5/10
9 साल की उम्र में अमृता ने छोटे पर्दे पर एंट्री की. इसके बाद उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट कई शो किए. उन्होंने वह स्टार प्लस पर पांच सालों तक बच्चों के शो फॉक्स किड्स की होस्टिंग भी की थी. वह हर घर कुछ कहता है और बाल सहित कई टेलीविजन शो में दिखाई दी.
6/10
अमृता ने 14 साल की उम्र में सोनाली बेंद्रे के साथ दो साल तक क्या मस्ती क्या धूम की एंकरिंग की थी
7/10
अमृता की फिल्मोग्राफी में विवाह, एक विवाह ऐसा भी, वी आर फैमिली, कोई मेरे दिल में है शामिल हैं.
8/10
अभिनय के अलावा, उन्होंने 2014 में अपना खुद का क्रिएटिव और प्रोडक्शन हाउस भी स्थापित किया.
9/10
अमृता आज काफी ग्लैमरस हो चुकी हैं और वे अपनी एक से बढ़कर एक लुक की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं.
10/10
अमृता प्रकाश की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल होती रहती हैं.
Published at : 29 Sep 2025 03:14 PM (IST)
Tags :
Amrita Rao Vivah Amrita Prakash SHAHID KAPOOR

Photo Gallery

Embed widget