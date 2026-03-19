राजस्थान बोर्ड रिजल्ट 2026 का इंतजार होने वाला है खत्म, आज आ सकती है नतीजे जारी होने की डेट

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राजस्थान के लाखों छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आने वाली है. 10वीं की परीक्षा देने वाले छात्र लंबे समय से अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं उनका अब यह इंतजार जल्द खत्म हो सकता है. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) आज 10वीं रिजल्ट 2026 की तारीख और समय का ऐलान कर सकता है. साथ ही राजस्थान बोर्ड 12वीं क्लास के नतीजे जारी होने की डेट भी आ सकती है. राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट 20 मार्च से 25 मार्च के बीच जारी किया जा सकता है. आइए जानते हैं आप नतीजे कैसे देख पाएंगे.

इस साल राजस्थान बोर्ड की 10वीं कक्षा की परीक्षाएं 12 फरवरी से 28 फरवरी 2026 के बीच आयोजित की गई थीं. ये परीक्षाएं पूरे राज्य में 6,195 परीक्षा केंद्रों पर कराई गईं. परीक्षा खत्म होने के बाद से ही छात्र और अभिभावक रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. हर दिन वेबसाइट चेक करना और अपडेट देखना अब छात्रों की दिनचर्या का हिस्सा बन गया है.

लाखों छात्रों ने दी परीक्षा

इस साल 10वीं बोर्ड परीक्षा के लिए करीब 10 लाख 68 हजार से ज्यादा छात्रों ने पंजीकरण कराया था. इतने बड़े स्तर पर परीक्षा का आयोजन करना बोर्ड के लिए भी एक बड़ी जिम्मेदारी थी. बोर्ड ने परीक्षा के दौरान सख्त व्यवस्था रखी ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो. अब रिजल्ट जारी करने की तैयारी भी लगभग पूरी हो चुकी है. उम्मीद जताई जा रही है कि बोर्ड की तरफ से आज 12वीं क्लास का रिजल्ट कब आएगा, इसकी भी घोषणा की जा सकती है.

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ऑनलाइन जारी होगा राजस्थान बोर्ड रिजल्ट 2026

राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट ऑनलाइन जारी किया जाएगा. छात्र इसे घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से देख सकेंगे. रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगा. जैसे ही रिजल्ट जारी होगा, वेबसाइट पर उसका लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा. ज्यादा डिटेल्स के लिए स्टूडेंट्स आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाकर रखें.

राजस्थान बोर्ड (RBSE) की आधिकारिक वेबसाइट लिंक

rajeduboard.rajasthan.gov.in

rajresults.nic.in

ऐसे चेक करें राजस्थान बोर्ड 10वीं और 12वीं रिजल्ट

स्टेप 1: सबसे पहले उन्हें राजस्थान बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाना होगा.

स्टेप 2: वहां RBSE 10th/12th Result 2026 का लिंक दिखाई देगा.

स्टेप 3: इस लिंक पर क्लिक करने के बाद छात्र को अपना रोल नंबर और जरूरी जानकारी भरनी होगी.

स्टेप 4: जानकारी सबमिट करते ही रिजल्ट स्क्रीन पर दिख जाएगा.

स्टेप 5: इसके बाद छात्र अपने राजस्थान बोर्ड 10वीं और 12वीं रिजल्ट को डाउनलोड कर सकते हैं.

स्टेप 6: अंत में छात्र उसकी प्रिंट कॉपी भी रख सकते हैं.





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