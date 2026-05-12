NEET UG 2026: एनटीए ने रद्द की नीट यूजी परीक्षा, पेपर लीक मामले की होगी सीबीआई जांच

राजस्थान से उठा NEET विवाद आखिर अपने अंजाम पर पहुंच गया है. NTA ने नीट यूजी परीक्षा 2026 को रद्द कर दिया है. दावा किया जा रहा था कि इस परीक्षा के 125 गेस सवाल हूबहू असली पेपर से मैच कर रहे थे, इसके बाद से ही परीक्षा पर खतरा मंडरा रहा था. 3 मई को हुई परीक्षा दोबारा कराई जाएगी, नई तारीख जल्द घोषित होगी. छात्रों को फिर से रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा और कोई अतिरिक्त फीस नहीं लगेगी. मामले की जांच अब CBI करेगी और छात्रों से केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने को कहा गया है.

परीक्षा को लेकर वो सब जो आपको जानना चाहिए

* NTA ने NEET UG 2026 परीक्षा रद्द कर दी है.

* 3 मई को हुई परीक्षा अब दोबारा आयोजित की जाएगी.

* नई परीक्षा की तारीख जल्द जारी की जाएगी.

* एडमिट कार्ड दोबारा जारी होंगे.

* छात्रों को नया रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा.

* कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा.

* पहले जमा की गई फीस वापस की जाएगी.

* परीक्षा केंद्र की पसंद वही रहेगी.

* मामले की जांच CBI को सौंपी गई है.

* छात्रों को सिर्फ आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने की सलाह दी गई है.

In continuation of its press release dated 10 May 2026, the National Testing Agency wishes to inform candidates, parents, and members of the public of the following decisions taken in respect of NEET (UG) 2026. NTA had, on 8 May 2026, referred the matters then under consideration… — National Testing Agency (@NTA_Exams) May 12, 2026

आपको बताते दें कि राजस्थान समेत कुछ राज्यों में गेस पेपर के करीब 125 सवाल नीट पेपर से हूबहू मैच कर रहे थे जिसके बाद परीक्षा की सत्यता पर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे. एबीपी न्यूज की खबर के बाद जांच सत्यापन हुआ और ये पाया गया कि मौजूदा परीक्षा प्रक्रिया को जारी नहीं रखा जा सकता, जिसके बाद एनटीए ने इसे रद्द करने का फैसला लिया.

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