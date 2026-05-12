NEET UG Exam 2026 Cancelled LIVE: कहां से लीक हुआ नीट का पेपर, कैसे पूरे देश में फैला? जानें हर सवाल का जवाब
NEET UG 2026 Exam Cancelled Live: पेपर लीक के चलते NTA ने NEET UG 2026 परीक्षा रद्द कर दिया है. यह परीक्षा 3 मई को आयोजित हुई थी. एग्जाम की नई तारीख जल्द घोषित की जाएगी.
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Background
NEET UG 2026 Exam Cancelled Live: पेपर लीक की खबरों और जांच एजेंसियों से मिली पुख्ता जानकारी के बाद NTA (नेशनल टेस्टिंग एजेंसी) ने नीट परीक्षा रद्द करने का बड़ा फैसला लिया है. अब नीट परीक्षा परीक्षा नए सिरे से आयोजित की जाएगी. NTA NEET UG परीक्षा की नई तारीखों और नए NEET UG एडमिट कार्ड की जानकारी जल्द ही NTA की ओर से घोषित की जाएगी.
छात्रों के लिए जरूरी बातें (रजिस्ट्रेशन और फीस)
- कोई नया फॉर्म नहीं: छात्रों को दोबारा आवेदन (रजिस्ट्रेशन) करने की कोई जरूरत नहीं है. मई 2026 के लिए भरा गया आपका पुराना फॉर्म और चुना गया परीक्षा केंद्र ही आगे भी मान्य रहेगा.
कोई नई फीस नहीं: इस नई परीक्षा के लिए आपसे कोई अतिरिक्त फीस नहीं ली जाएगी.
फीस वापसी (रिफंड): आपने पहले जो फीस जमा की थी, वह आपको रिफंड कर दी जाएगी. इस बार परीक्षा करवाने का पूरा खर्च NTA खुद उठाएगा.
छात्रों और अभिभावकों के लिए NTA की सलाह
अफवाहों से बचें और किसी भी जानकारी के लिए केवल NTA की ऑफिशियल वेबसाइट या उनके आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ही भरोसा करें.
किसी भी मदद या सवाल के लिए यहां संपर्क करें:
- ईमेल: neet-ug@nta.ac.in
- फोन नंबर: 011-40759000 / 011-69227700
नीट परीक्षा रद्द होने से कैंडिडेट्स निराश
नीट परीक्षा रद्द होने की खबर आने से कैंडिडेट्स बेहद निराश हैं. उनका कहना है कि परीक्षा अच्छी गई थी. अब हमें दोबारा तैयारी करनी होगी. राजश्री, राधिका, निकुंज, श्रवणी आदि कैंडिडेट्स का कहना है कि पहले हमें अफवाह लगी, लेकिन जब पता चला तो प्रोफेसर से मिलने पहुंच गए. ऐसा पहली बार नहीं है. यह पहले भी हुआ है तो हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है. हम लोग 5-5 घंटे पढ़ते थे. एग्जाम खत्म होने के बाद रिलैक्स हो गए थे. समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करें?
NEET Exam Cancelled Live: एनटीए के डीजी ने क्या कहा?
NTA के डीजी अभिषेक सिंह ने एबीपी न्यूज से कहा कि यह फैसला बच्चों के हित में लिया गया है. जल्द ही परीक्षा की नई तारीखों का एलान किया जाएगा. बच्चे परेशान न हों.
In continuation of its press release dated 10 May 2026, the National Testing Agency wishes to inform candidates, parents, and members of the public of the following decisions taken in respect of NEET (UG) 2026. NTA had, on 8 May 2026, referred the matters then under consideration…— National Testing Agency (@NTA_Exams) May 12, 2026
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Source: IOCL