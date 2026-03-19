सरकारी कंपनी IIFCL में निकली भर्ती, इतने पदों के लिए आवेदन शुरू; जानिए कैसे करें अप्लाई?

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भारतीय अवसंरचना वित्त कंपनी लिमिटेड यानी IIFCL ने साल 2026 के लिए नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती के जरिए अलग-अलग पदों पर योग्य उम्मीदवारों की तलाश की जा रही है. इस बार कुल 37 पदों पर भर्ती होगी, जिनमें असिस्टेंट मैनेजर (ग्रेड A) और मैनेजर (ग्रेड B) के पद शामिल हैं. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

IIFCL एक सरकारी कंपनी है, जो देश में बड़े-बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को आर्थिक मदद देती है. सड़क, बिजली, परिवहन जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में यह संस्था लंबे समय के लिए फाइनेंस देती है.

कितने पदों पर होगी भर्ती?

जारी जानकारी के अनुसार इस भर्ती में कुल 37 पद भरे जाएंगे. इनमें से 33 पद असिस्टेंट मैनेजर (ग्रेड A) के लिए हैं. 4 पद मैनेजर (ग्रेड B) के लिए रखे गए हैं. दोनों ही पदों के लिए अलग-अलग योग्यता और अनुभव की जरूरत हो सकती है, इसलिए आवेदन करने से पहले नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ना जरूरी है.

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कई चरणों में होगा चयन

IIFCL में नौकरी पाने के लिए उम्मीदवारों को कई चरणों से गुजरना होगा. यह प्रक्रिया इस तरह बनाई गई है कि सही और योग्य उम्मीदवार का चयन हो सके. सबसे पहले उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग होगी. इसमें उनके फॉर्म, योग्यता और अन्य जानकारी को देखा जाएगा. जो उम्मीदवार इस चरण में सही पाए जाएंगे, उन्हें आगे के चरण में बुलाया जाएगा.

लिखित परीक्षा होगी अहम

इसके बाद अगला चरण लिखित परीक्षा का होगा. यह परीक्षा उम्मीदवार की समझ और ज्ञान को परखेगी. इसमें कई विषयों से सवाल पूछे जाएंगे, जैसे गणित (Quantitative Aptitude), अंग्रेजी भाषा, रीजनिंग, करेंट अफेयर्स और संबंधित विषय (जैसे प्रोजेक्ट फाइनेंस और रिस्क मैनेजमेंट). इस परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करना बहुत जरूरी होगा.

इंटरव्यू भी जरूरी

लिखित परीक्षा के बाद उम्मीदवारों का व्यवहार मूल्यांकन किया जाएगा. इसमें यह देखा जाएगा कि उम्मीदवार का काम करने का तरीका कैसा है और वह टीम में कैसे काम करेगा. इसके बाद अंतिम चरण में इंटरव्यू होगा. यहां उम्मीदवार की समझ, आत्मविश्वास और विषय की जानकारी को परखा जाएगा.

कब से शुरू हुए आवेदन?

इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. उम्मीदवार अब ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं. आवेदन करने की आखिरी तारीख 10 अप्रैल तय की गई है. ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आखिरी समय का इंतजार न करें और समय रहते आवेदन पूरा कर लें.

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