महाराष्ट्र 12वीं बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए आवेदन शुरू, 31 अक्टूबर तक आवेदन का मौका 

महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन (MSBSHSE) ने HSC फरवरी-मार्च 2027 बोर्ड परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. नियमित कक्षा 12वीं के छात्र SARAL सिस्टम के माध्यम से परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं. इसके लिए पिछले शैक्षणिक वर्ष में जनरेट किए गए पीएफएन-आईडी का इस्तेमाल करना होगा.

किन छात्रों के लिए आवेदन की सुविधा?

महाराष्ट्र एचएससी 2027 की आवेदन प्रक्रिया में नियमित छात्रों के साथ-साथ अन्य एलिजिबल छात्र भी शामिल है. इसके तहत नियमित कक्षा 12वीं के छात्रों के अलावा रिपीटर स्टूडेंट, एनरोलमेंट सर्टिफिकेट रखने वाली प्राइवेट उम्मीदवार, एलिजिबल वोकेशनल छात्र और दूसरे निर्धारित कैटेगरी की उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. नियमित छात्रों की जानकारी परीक्षा फॉर्म भरते समय बोर्ड की ओर से FYJC ऑनलाइन सिस्टम से ली जाएगी. वहीं MCVC और आईटीआई स्ट्रीम के ऐसे छात्रों की जानकारी एफवाईजेसी सिस्टम पर उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उन्हें संबंधित डिविजनल बोर्ड को अपनी जानकारी देनी होगी. जिन छात्रों के पास अपार आईडी है, उन्हें आवेदन फॉर्म भरते समय इसे भी दर्ज करने के लिए कहा गया है.

31 अक्टूबर के बाद भी आवेदन का मौका

महाराष्ट्र बोर्ड ने आवेदन प्रक्रिया 14 अगस्त से शुरू की है और 31 अक्टूबर तक बिना लेट फीस के आवेदन कर सकते हैं. वहीं बोर्ड की ओर जारी समय सीमा के बाद आवेदन करने वाले छात्रों के लिए भी मौका दिया गया है, लेकिन इसके लिए लेट फीस देनी होगी. छात्र 1 नवंबर से 15 नवंबर 2026 तक लेट फीस के साथ आवेदन कर सकेंगे. इसके बाद भी आवेदन नहीं करने वाले छात्रों को 16 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक अतिरिक्त लेट फीस के साथ फॉर्म जमा करने का एक और अवसर मिलेगा.

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फोटो अपलोड करते समय इन बातों का रखें ध्यान

एचएससी 2027 के आवेदन फाॅर्म में छात्रों को हाल की रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी होगी. बोर्ड ने फोटो के लिए कुछ जरूरी शर्तें निर्धारित की है, जैसे फोटो जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए. फोटो का साइज 25 केबी से 40 केबी के बीच होना चाहिए, फोटो पिछले 6 महीने के अंदर खींची हुई होनी चाहिए, फोटो में छात्र का चेहरा साफ दिखाई देना चाहिए, दोनों आंखें और कान स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए, बोर्ड ने छात्रों से कहा है कि फोटो निर्धारित बैकग्राउंड अपीरियंस और इमेज क्वालिटी से जुड़ी शर्तों के अनुसार ही अपलोड करें.

छात्रों के लिए जरूरी सलाह

माध्यमिक कक्षा 12वीं के छात्रों को SARAL सिस्टम पर आवेदन करते समय पिछले शैक्षणिक वर्ष में जारी पीएफएन-आईडी का इस्तेमाल करना होगा. आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के बाद छात्रों को फॉर्म में दर्ज जानकारी की जांच कर उसे यह सबमिट करना होगा.

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