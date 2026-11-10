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हिंदी न्यूज़शिक्षाCISCE Date Sheet 2027: CISCE ने जारी किया एग्जाम टाइमटेबल, यहां देखें पूरा शेड्यूल

CISCE Date Sheet 2027: CISCE ने जारी किया एग्जाम टाइमटेबल, यहां देखें पूरा शेड्यूल

CISCE ने ICSE 10वीं और ISC 12वीं बोर्ड परीक्षा 2027 की डेटशीट जारी कर दी है. ICSE 10वीं की परीक्षाएं 15 फरवरी और ISC 12वीं की परीक्षाएं 9 फरवरी 2027 से शुरू होंगी. जानें जरुरी जानकारी.

Written By : दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 10 Nov 2026 03:19 PM (IST)
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बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों के लिए नवंबर का महीना काफी अहम है. परीक्षा की तारीखों को लेकर विद्यार्थियों के मन में कई तरह के सवाल और डर रहता हैं. ऐसे में काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (CISCE) ने ICSE 10वीं और ISC 12वीं बोर्ड परीक्षा 2027 का टाइमटेबल जारी कर दिया है. डेटशीट जारी होने के बाद विद्यार्थियों के पास अपनी तैयारी को बेहतर करने का अच्छा मौका है. छात्र अब परीक्षा के बीच मिलने वाले समय को ध्यान में रखकर रिवीजन का शेड्यूल बना सकते हैं.

जारी शेड्यूल के मुताबिक, ISC यानी 12वीं की परीक्षाएं 9 फरवरी 2027 से शुरू होंगी, जबकि ICSE यानी 10वीं की परीक्षा 15 फरवरी 2027 से शुरु होगी. 10वीं की परीक्षाएं 31 मार्च और 12वीं की परीक्षाएं 8 अप्रैल 2027 तक चलेंगी. ऐसे में छात्रों के पास अब अपनी तैयारी और विषयों के हिसाब से रिवीजन प्लान बनाने का समय है. छात्र CISCE की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी कक्षा के अनुसार डेटशीट देख सकते हैं. इसके अलावा टाइमटेबल को PDF फॉर्मेट में डाउनलोड करके अपने पास भी रख सकते हैं, ताकि परीक्षा की तारीखों और जरूरी निर्देशों को आसानी से चेक किया जा सके.

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60 विषयों के पेपर आयोजित किए जाएंगे

CISCE की 2027 की बोर्ड परीक्षाओं में इस बार कुल 3,79,980 विद्यार्थी शामिल होंगे. इनमें ICSE 10वीं के 2,69,955 छात्र और ISC 12वीं के 1,10,025 विद्यार्थी शामिल हैं. ICSE परीक्षा के लिए देश और विदेश में कुल 2,835 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. वहीं ISC की परीक्षा 1,477 केंद्रों पर आयोजित होगी. इस बार ICSE परीक्षा में 76 विषयों और ISC परीक्षा में 60 विषयों के पेपर आयोजित किए जाएंगे. ऐसे में विद्यार्थियों के लिए अच्छा होगा कि वे अपनी स्ट्रीम और चुने गए विषयों के अनुसार डेटशीट को ध्यान से देखें, ताकि किसी भी परीक्षा की तारीख को लेकर कंफ्यूजन न हो.

ICSE परीक्षा के समय में हुआ बदलाव

इस बार ICSE 10वीं की परीक्षा के समय में भी महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है. बोर्ड के मुताबिक परीक्षा शुरू होने से पहले मिलने वाला रीडिंग टाइम अब सुबह 10 बजे से शुरू होगा. इसके बाद सुबह 10:15 बजे से विद्यार्थियों को उत्तर लिखने का समय मिलेगा. छात्रों को परीक्षा हॉल में सुबह 9:45 बजे तक अपनी सीट पर बैठना होगा. पहले रीडिंग टाइम सुबह 10:45 बजे और लिखने का समय 11 बजे से निर्धारित था. ऐसे में विद्यार्थियों को नए समय के अनुसार अपनी परीक्षा की तैयारी को लेकर ध्यान रखना होगा.

ऐसे डाउनलोड करें ICSE और ISC की डेटशीट

CISCE ने एग्जाम टाइमटेबल अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया है. ऐसे में छात्रों को टाइमटेबल देखने के लिए स्कूल जाने या किसी अन्य माध्यम पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है. वे घर बैठे कुछ आसान स्टेप्स में अपनी डेटशीट डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले CISCE की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. वेबसाइट के होमपेज पर ICSE 2027 Date Sheet या ISC 2027 Date Sheet का लिंक दिखाई देगा. अपनी कक्षा के अनुसार संबंधित लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद परीक्षा का पूरा टाइमटेबल स्क्रीन पर खुल जाएगा. छात्र इसे डाउनलोड करके अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं. वहीं जरूरत पड़ने पर इसका प्रिंटआउट भी निकाल सकते हैं.

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डेटशीट में इन बातों का रखें ध्यान

टाइमटेबल डाउनलोड करने के बाद सिर्फ परीक्षा की तारीख देखना काफी नहीं है. छात्रों को प्रत्येक विषय के सामने दिए गए पेपर कोड, परीक्षा का दिन, समय और परीक्षा की अवधि भी ध्यान से देखना चाहिए. इसके अलावा बोर्ड की ओर से दिए गए निर्देशों को पढ़ना भी जरूरी है. कई बार एक ही विषय के अलग-अलग पेपर होते हैं. ऐसे में सही पेपर और उसकी तारीख की जानकारी होना जरूरी है. छात्रों को अपने स्कूल की ओर से मिले टाइमटेबल को भी डेटशीट से मिलाकर देखना चाहिए.

ISC इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश के पेपर पर भी जरूरी अपडेट

CISCE ने ISC 2027 परीक्षा के लिए इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश के प्रश्नपत्र को लेकर भी एक अपडेट दिया है. बोर्ड के मुताबिक English Paper 1 (Language) और Modern English (Language) का प्रश्नपत्र एक समान होगा. दोनों विषयों का भाषा संबंधी सिलेबस भी समान निर्धारित किया गया है. इसका मतलब है कि इंग्लिश (801) और मॉडर्न इंग्लिश (891) के विद्यार्थियों को Language के पेपर में एक ही प्रश्नपत्र दिया जाएगा. दोनों विषयों की परीक्षा एक ही तारीख और एक ही समय पर आयोजित होगी.

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About the author दीनदयाल पाटीदार

दीनदयाल पाटीदार एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. एजुकेशन बीट की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह स्कूल और यूनिवर्सिटी एडमिशन, प्रतियोगी परीक्षाओं के नतीजों, सरकारी भर्तियों, स्कॉलरशिप और शिक्षा से जुड़ी नीतियों पर नियमित तौर पर खबरें लिखते हैं, ताकि छात्रों और अभिभावकों तक सही, सटीक और समय पर जानकारी पहुंच सके. उनकी कोशिश रहती है कि जटिल से जटिल सरकारी नियम और शैक्षणिक अपडेट भी पाठकों तक आसान और समझने लायक भाषा में पहुंचे.

एबीपी लाइव में आने से पहले दीनदयाल पाटीदार अपनी यूनिवर्सिटी की मीडिया टीम का हिस्सा रह चुके हैं, जहां उन्होंने कैंपस से जुड़ी खबरों, इवेंट्स और एकेडमिक गतिविधियों की रिपोर्टिंग और कवरेज की जिम्मेदारी निभाई. इसी दौरान उन्होंने रिपोर्टिंग, कंटेंट राइटिंग, न्यूज राइटिंग की बारीकियां और खबरों को सही फॉर्मेट व भाषा में पेश करने का हुनर सीखा, जो आज उनकी पत्रकारिता का अहम हिस्सा हैं.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने मंदसौर यूनिवर्सिटी, मंदसौर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन (बीए-जेएमसी) में स्नातक की पढ़ाई की है. वह मूल रूप से मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के रहने वाले हैं.
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Published at : 10 Nov 2026 03:19 PM (IST)
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