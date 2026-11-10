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हिंदी न्यूज़शिक्षाRailway Recruitment 2026: रेलवे में बिना परीक्षा होने वाली है 4600+ पदों पर भर्ती, 11 नवंबर से शुरू हो रहे आवेदन

Railway Recruitment 2026: रेलवे में बिना परीक्षा होने वाली है 4600+ पदों पर भर्ती, 11 नवंबर से शुरू हो रहे आवेदन

नॉर्दर्न रेलवे में 4651 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकली है. इसमें 10वीं और ITI पास युवा बिना लिखित परीक्षा मेरिट के आधार पर आवेदन कर सकते हैं. ऐसे में जानिए भर्ती से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी.

Written By : दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 10 Nov 2026 11:45 AM (IST)
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सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए रेलवे में काम सीखने और अनुभव हासिल करने का अच्छा मौका सामने आया है. खास बात यह है कि इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों को किसी लिखित परीक्षा में शामिल नहीं होना पड़ेगा. रेलवे की ओर से 4600 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 11 नवंबर 2026 से शुरू होने जा रही है.

इस भर्ती में 10वीं पास के साथ ITI की योग्यता रखने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे. ऐसे युवा जो लंबे समय से रेलवे में अवसर तलाश रहे हैं, उनके लिए यह भर्ती उपयोगी साबित हो सकती है. हालांकि यहां एक बात समझना जरूरी है कि यह नियमित सरकारी नौकरी नहीं, बल्कि अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए भर्ती है.

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4651 पदों पर होगी भर्ती

दरअसल  रेलवे रिक्रूटमेंट सेल (RRC) के नॉर्दर्न रेलवे जोन ने अप्रेंटिस के 4651 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. यह भर्ती अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत की जाएगी. इसके माध्यम से रेलवे के अलग-अलग डिवीजन, वर्कशॉप और यूनिट में युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी. भर्ती के लिए आवेदन की शुरुआत 11 नवंबर 2026 से होगी. उम्मीदवार 11 दिसंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. आवेदन की प्रक्रिया नॉर्दर्न रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर करना होगा.

इन जगहों पर खाली है पद

इस भर्ती के तहत सबसे ज्यादा 1525 पद लखनऊ क्लस्टर में रखे गए हैं. वहीं दिल्ली क्लस्टर में 1312 पदों पर भर्ती होगी. अंबाला क्लस्टर में 979 और फिरोजपुर क्लस्टर में 740 पद खाली हैं. इसके अलावा मुरादाबाद क्लस्टर में 63 और जम्मू क्लस्टर में 32 पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा. इस तरह नॉर्दर्न रेलवे के सभी छह क्लस्टर को मिलाकर कुल 4651 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती की जाएगी.

यह लोग कर सकते हैं आवेदन

इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी है. दसवीं में कम से कम 50 परसेंट अंक होने चाहिए. इसके अलावा संबंधित ट्रेड में ITI का सर्टिफिकेट भी होना अनिवार्य है. ITI की योग्यता NCVT या SCVT से मान्यता प्राप्त संस्थान की होनी चाहिए. आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवार की उम्र 15 से 24 साल के बीच होनी चाहिए. आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार उम्र में छूट मिलेगी. SC और ST वर्ग के उम्मीदवारों को पांच साल, जबकि OBC वर्ग के उम्मीदवारों को तीन साल की छूट दी जाएगी.

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बिना परीक्षा होगा सिलेक्शन

इस भर्ती की सबसे खास बात इसकी चयन प्रक्रिया है. उम्मीदवारों को किसी लिखित परीक्षा या इंटरव्यू में शामिल नहीं होना होगा. उनका चयन मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा. मेरिट तैयार करने के लिए 10वीं और ITI में प्राप्त अंकों को बराबर महत्व दिया जाएगा. दोनों के परसेंट का एवरेज निकालकर मेरिट बनाई जाएगी. इसके बाद शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा. इसके बाद निर्धारित मेडिकल मानकों को पूरा करना भी जरूरी होगा. यानी जिन उम्मीदवारों के दसवीं और ITI दोनों में अच्छे नंबर हैं, उनके चयन की संभावना बेहतर हो सकती है.

ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

आवेदन करने वाले सामान्य और OBC वर्ग के उम्मीदवारों को 100 रुपये फीस देनी होगी. वहीं SC, ST, दिव्यांग और महिला उम्मीदवारों के लिए आवेदन निशुल्क रखा गया है. फीस का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकेगा. आवेदन करने के लिए सबसे पहले नॉर्दर्न रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. अब होमपेज पर Apprentice Recruitment 2026 के लिंक पर क्लिक करें और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करें. इसके बाद आवेदन फॉर्म में मांगी गई व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी भरें. जरूरी दस्तावेज, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें. निर्धारित आवेदन शुल्क जमा करने के बाद फॉर्म सबमिट करें और उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें.

ट्रेनिंग के बाद नहीं मिलेगी पक्की नौकरी की गारंटी

यह जानना जरूरी है कि अप्रेंटिसशिप पूरी करने के बाद रेलवे में स्थायी नौकरी मिलने की गारंटी नहीं है. इसका उद्देश्य युवाओं को तकनीकी और व्यावहारिक ट्रेनिंग देना है, ताकि वे संबंधित क्षेत्र में काम का अनुभव हासिल कर सकें. इसलिए आवेदन करने से पहले उम्मीदवार आधिकारिक नोटिफिकेशन में सभी नियम और शर्तें ध्यान से पढ़ लें.

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About the author दीनदयाल पाटीदार

दीनदयाल पाटीदार एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. एजुकेशन बीट की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह स्कूल और यूनिवर्सिटी एडमिशन, प्रतियोगी परीक्षाओं के नतीजों, सरकारी भर्तियों, स्कॉलरशिप और शिक्षा से जुड़ी नीतियों पर नियमित तौर पर खबरें लिखते हैं, ताकि छात्रों और अभिभावकों तक सही, सटीक और समय पर जानकारी पहुंच सके. उनकी कोशिश रहती है कि जटिल से जटिल सरकारी नियम और शैक्षणिक अपडेट भी पाठकों तक आसान और समझने लायक भाषा में पहुंचे.

एबीपी लाइव में आने से पहले दीनदयाल पाटीदार अपनी यूनिवर्सिटी की मीडिया टीम का हिस्सा रह चुके हैं, जहां उन्होंने कैंपस से जुड़ी खबरों, इवेंट्स और एकेडमिक गतिविधियों की रिपोर्टिंग और कवरेज की जिम्मेदारी निभाई. इसी दौरान उन्होंने रिपोर्टिंग, कंटेंट राइटिंग, न्यूज राइटिंग की बारीकियां और खबरों को सही फॉर्मेट व भाषा में पेश करने का हुनर सीखा, जो आज उनकी पत्रकारिता का अहम हिस्सा हैं.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने मंदसौर यूनिवर्सिटी, मंदसौर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन (बीए-जेएमसी) में स्नातक की पढ़ाई की है. वह मूल रूप से मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के रहने वाले हैं.
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Published at : 10 Nov 2026 11:45 AM (IST)
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