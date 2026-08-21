नीट यूजी राउंड 1 का रिजल्ट जारी, 29945 सीटों का हुआ आवंटन

NEET UG Counselling Round 1 Result: नीट यूजी काउंसलिंग राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी कर दिया गया है. मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने 21 अगस्त को राउंड वन का प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट अपनी ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पर जारी किया है. पहले राउंड की काउंसलिंग में कुल 29,945 एमबीबीएस और बीडीएस सीटों का आवंटन किया गया है. काउंसलिंग में शामिल उम्मीदवार अपने लॉगिन डिटेल्स की मदद से आवंटित कॉलेज और कोर्स की जानकारी चेक कर सकते हैं.

अभी जारी हुआ है प्रोविजनल रिजल्ट

एमसीसी ने फिलहाल राउंड वन का प्रोविजनल अलॉटमेंट रिजल्ट जारी किया है. उम्मीदवारों को अलॉटमेंट में किसी तरह की गलती या आपत्ति होने पर उसे दर्ज करने का मौका दिया गया है. इसके लिए आज दोपहर 3:59 बजे तक कैंडिडेट ग्रीवांस एंड क्वेरी रिड्रेसल सिस्टम के जरिए शिकायत दर्ज की जा सकती है. ग्रीवांस विंडो बंद होने के बाद प्राप्त शिकायतों के आधार पर राउंड 1 का फाइनल सीट अलॉटमेंट जारी किया जाएगा. वहीं यह काउंसलिंग प्रक्रिया 15 प्रतिशत ऑल इंडिया कोटा के साथ-साथ यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, एम्स, जेआईपीएमईआर और एएफएमसी संस्थानों की 100 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश के लिए आयोजित की जा रही है.

ऐसे चेक करें राउंड 1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट

उम्मीदवार सीट अलॉटमेंट रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले एमसीसी के ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पर जाएं.

अब यूजी मेडिकल काउंसलिंग सेक्शन में जाकर राउंड 1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट का लिंक खोलें.

इसके बाद मांगी गई लॉगिन डिटेल्स दर्ज करने के बाद स्क्रीन पर सीट अलॉटमेंट की जानकारी दिखाई देगी.

उम्मीदवार अलॉट किए गए कॉलेज, कोर्स और दूसरी जानकारी को ध्यान से चेक करें.

इसके बाद लास्ट में अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके उसे सुरक्षित रखें.

अलॉटमेंट लेटर में क्या जानकारी होगी?

राउंड 1 के सीट अलॉटमेंट रिजल्ट में उम्मीदवार का नाम, नीट यूजी रोल नंबर, ऑल इंडिया रैंक, अलॉट किया गया मेडिकल कॉलेज मेडिकल या डेंटल संस्थान कोर्स कैटेगरी और कोटा जैसी जानकारी दी जाएगी. इसके अलावा रिपोर्टिंग और जॉइनिंग से जुड़ी जानकारी भी रहेगी.

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Freeze और Float का ऑप्शन रखें ध्यान

जिन उम्मीदवारों को राउंड 1 में सीट मिल गई है, उन्हें आगे की प्रक्रिया के लिए अपनी निर्धारित स्थिति के अनुसार ऑप्शन चुनना होगा. अगर उम्मीदवार ने Freeze का ऑप्शन चुना है, तो उसे अलॉट किए गए संस्थानों में जाकर डॉक्यूमेंट का फिजिकल वेरिफिकेशन कराना होगा. तय समय में रिपोर्ट नहीं करने पर सीट रद्द हो सकती है. वहीं Float ऑप्शन चुनने वाले उम्मीदवार अगले राउंड में अपग्रेडेशन के लिए शामिल हो सकेंगे. ऐसे उम्मीदवारों के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया ऑनलाइन की जा सकती है और केवल अपग्रेडेशन के लिए फिजिकल रिपोर्टिंग जरूरी नहीं होगी.

31 अगस्त तक रिपोर्टिंग का मौका

राउंड 1 की संशोधित काउंसलिंग तारीखों के अनुसार उम्मीदवार के लिए अलॉट किए गए संस्थानों में रिपोर्ट करने की अवधि 22 अगस्त से 31 अगस्त तक रहेगी. इस दौरान उम्मीदवार को कॉलेज में एडमिशन और फीस से जुड़ी जरूरी प्रक्रिया पूरी करनी होगी.

कॉलेज में एडमिशन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट

राउंड 1 में सीट मिलने के बाद कॉलेज में रिपोर्ट करने वाले उम्मीदवारों को जरूरी डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाने होंगे. इसमें नीट यूजी 2026 एडमिट कार्ड, नीट यूजी स्कोरकार्ड या रैंक लेटर, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट व प्रमाण पत्र, वैध सरकारी फोटो आईडी, पासपोर्ट साइज फोटो और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट शामिल है. उम्मीदवारों को मूल डॉक्यूमेंट के साथ उनकी फोटो कॉपी भी तैयार रखने की सलाह दी गई है.

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