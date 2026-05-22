उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा में शामिल हुए लाखों युवाओं का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है. उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने लेखपाल मुख्य परीक्षा 2026 की प्रोविजनल आंसर-की जारी कर दी है. खास बात यह है कि आयोग ने परीक्षा खत्म होने के अगले ही दिन उत्तर कुंजी जारी कर अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है.

21 मई 2026 को आयोजित हुई इस परीक्षा में प्रदेश भर से बड़ी संख्या में उम्मीदवार शामिल हुए थे. परीक्षा के बाद से ही अभ्यर्थी उत्तर कुंजी का इंतजार कर रहे थे ताकि वे अपने प्रदर्शन का आकलन कर सकें. अब आयोग की ओर से जारी प्रोविजनल आंसर-की के जरिए उम्मीदवार अपने जवाबों का मिलान कर सकते हैं और यह समझ सकते हैं कि उनकी तैयारी का नतीजा कैसा रहा.

परीक्षा के बाद तुरंत मिला बड़ा अपडेट

आमतौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं में आंसर-की जारी होने में कई दिन या कई बार हफ्तों का समय लग जाता है. लेकिन इस बार आयोग ने तेजी दिखाते हुए परीक्षा के अगले दिन ही उत्तर कुंजी जारी कर दी. इससे लाखों उम्मीदवारों को राहत मिली है.

अब उम्मीदवारों को रिजल्ट का इंतजार किए बिना यह अंदाजा लगाने का मौका मिल गया है कि उन्होंने परीक्षा में कितना अच्छा प्रदर्शन किया है. कई अभ्यर्थी तो अपने संभावित अंक निकालकर कटऑफ का भी अनुमान लगाने लगे हैं.

28 मई तक उपलब्ध रहेगी आंसर-की

आयोग की ओर से जारी सूचना के अनुसार प्रोविजनल आंसर-की 28 मई 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी. उम्मीदवार इस दौरान कभी भी वेबसाइट पर जाकर इसे देख और डाउनलोड कर सकते हैं.

आंसर-की को ऐसे प्रारूप में अपलोड किया गया है जिससे अभ्यर्थियों को जवाब देखने में कोई परेशानी न हो. इसमें सभी प्रश्नों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दिया गया है. साथ ही हर प्रश्न के नीचे सही उत्तर भी दर्ज किया गया है. इससे उम्मीदवार आसानी से अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं.

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दोनों शिफ्ट के अभ्यर्थियों को मिलेगा फायदा

यूपी लेखपाल मुख्य परीक्षा दो शिफ्टों में आयोजित की गई थी. पहली और दूसरी दोनों शिफ्ट में शामिल उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग उत्तर कुंजी जारी की गई है.

इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि सभी अभ्यर्थी अपनी-अपनी शिफ्ट के अनुसार सही उत्तर देख सकेंगे. इससे यह समझना आसान हो जाएगा कि परीक्षा में उनकी स्थिति क्या है और चयन की संभावना कितनी मजबूत दिखाई दे रही है.

रिजल्ट से पहले ही मिलेगा प्रदर्शन का संकेत

आंसर-की जारी होने के बाद अभ्यर्थी अपने सही और गलत उत्तरों की गिनती कर सकते हैं. इससे उन्हें अपने संभावित स्कोर का अंदाजा लग जाएगा.

कई उम्मीदवारों के लिए यह चरण बेहद महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इससे उन्हें आगे की तैयारी की दिशा तय करने में मदद मिलती है. यदि संभावित अंक अच्छे दिखाई देते हैं तो उम्मीदवार अगले चरण की तैयारी शुरू कर सकते हैं. वहीं जिनका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा, वे भविष्य की परीक्षाओं के लिए अपनी रणनीति बना सकते हैं.

क्यों अहम होती है प्रोविजनल आंसर-की?

प्रोविजनल आंसर-की सिर्फ अंक जानने का जरिया नहीं होती, बल्कि यह पारदर्शिता भी सुनिश्चित करती है. उम्मीदवार प्रश्नों और उत्तरों को देखकर यह जांच सकते हैं कि किसी सवाल के जवाब को लेकर कोई गलती तो नहीं हुई है.

यदि किसी प्रश्न या उत्तर को लेकर उम्मीदवार को आपत्ति होती है, तो आयोग द्वारा तय प्रक्रिया के तहत वह अपनी बात रख सकता है. इसी वजह से इसे प्रोविजनल यानी अस्थायी उत्तर कुंजी कहा जाता है.

ऐसे करें आंसर-की डाउनलोड

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