देशसेवा का सुनहरा मौका, NDA-II भर्ती में करें आवेदन; 394 पोस्ट पर भर्ती शुरू

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom यूपीएससी ने एनडीए 2 भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी किया है.

कुल 394 पदों पर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए भर्ती होगी.

लिखित परीक्षा 13 सितंबर 2026 को, आवेदन 100 रुपये.

12वीं पास, 1 जनवरी 2008-2011 जन्म वाले आवेदन करें.

डिफेंस सेक्टर में करियर बनाने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए बड़ी खबर है. यूपीएससी ने NDA 2 भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.इस भर्ती के जरिए नेशनल डिफेंस एकेडमी और इंडियन नेवल एकेडमी में उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा.इस बार UPSC द्वारा कुल 394 पदों पर भर्ती निकाली गई है.ये वैकेंसी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों विंग के लिए निर्धारित की गई हैं. इस भर्ती का उद्देश्य देश की रक्षा सेवाओं के लिए योग्य और अनुशासित अधिकारियों की नियुक्ति करना है.उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया के बाद प्रतिष्ठित डिफेंस अकादमी में प्रशिक्षण दिया जाएगा.

इस भर्ती अभियान के तहत कुल 394 पदों पर भर्तियां की जाएंगी. इनमें थल सेना के लिए 208, नौसेना के लिए 42, वायु सेना के विभिन्न विभागों के लिए 120 और नौसेना अकादमी के लिए 24 सीटें निर्धारित की गई हैं.



कब होगी परीक्षा?

इस भर्ती की लिखित परीक्षा 13 सितंबर 2026 को आयोजित की जाएगी. परीक्षा देशभर के विभिन्न केंद्रों पर होगी.एडमिट कार्ड 6 सितंबर 2026 को जारी किया जाएगा. परीक्षा का रिजल्ट सितंबर 2026 में घोषित होने की संभावना है.



क्या होनी चाहिये योग्यता?

इस परीक्षा के लिए उम्मीदवार का 12वीं पास होना चाहिए या उम्मीदवार 12वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा हो. आर्मी विंग के लिए किसी भी स्ट्रीम से 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. जबकि एयरफोर्स और नेवी के लिए 12वीं में फिजिक्स और मैथ्स होना जरूरी है.

उम्र सीमा क्या तय की गई है?

इस भर्ती के लिए उम्र सीमा 1 जनवरी 2008 से 1 जनवरी 2011 के बीच निर्धारित की गई है. केवल अविवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं.

चयन कैसे होगा?

एनडीए भर्ती प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी होती है.पहले चरण में लिखित परीक्षा होती है जिसमें गणित और सामान्य योग्यता परीक्षण शामिल होता है.दूसरे चरण में SSB इंटरव्यू लिया जाता है.अंतिम चरण में मेडिकल परीक्षण किया जाता है. सभी चरणों में प्रदर्शन के आधार पर अंतिम चयन किया जाता है.

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कितना देना होगा आवेदन शुल्क?

इस भर्ती के लिए आवेदन फीस 100 रुपये निर्धारित की गयी है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क में छूट दी गई है.

कितना मिलेगा इस स्टाइपेंड?

ट्रेनिंग के दौरान उम्मीदवारों को लगभग 56,100 रुपये प्रति माह स्टाइपेंड मिलता है. ट्रेनिंग पूरी होने के बाद चयनित अधिकारियों को लेवल 10 पे स्केल के अनुसार वेतन और अन्य भत्ते दिए जाते हैं.

कैसे करें आवेदन?

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upsconline.nic.in पर जाएं.

अगर पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं है तो वन टाइम रजिस्ट्रेन करें.

लॉगिन करने के बाद NDA 2 आवेदन फॉर्म को ध्यान से भरें और सभी जानकारी सही दर्ज करें.

जरूरी डॉक्यूमेंट-अपलोड करें, और फॉर्म सबमिट करें.

फॉर्म को सबमिट करने के बाद उसका प्रिंटआउट निकालकर भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें.



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