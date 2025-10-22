हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UCO बैंक में निकली 532 पदों पर वैकेंसी, अप्लाई करने की लास्ट डेट बेहद करीब, पढ़ें डिटेल्स

UCO बैंक में निकली 532 पदों पर वैकेंसी, अप्लाई करने की लास्ट डेट बेहद करीब, पढ़ें डिटेल्स

यूनाइटेड कमर्शियल बैंक ने 500 से अधिक पदों पर भर्ती निकाली है. जिसके लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फौरन अप्लाई कर लें.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 22 Oct 2025 06:04 PM (IST)
Preferred Sources

देश के प्रमुख बैंकिंग संस्थानों में से एक यूनाइटेड कमर्शियल बैंक (UCO Bank) ने अप्रेंटिस पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस भर्ती अभियान के माध्यम से बैंक कुल 532 अप्रेंटिस पदों पर चयन करेगा. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार बैंक की आधिकारिक वेबसाइट uco.bank.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम डेट 30 अक्टूबर, 2025 निर्धारित की गई है. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे समय पर आवेदन पूरा कर लें ताकि किसी तकनीकी समस्या या देरी के कारण आवेदन प्रक्रिया बाधित न हो.

ये है वैकेंसी डिटेल्स

बैंक ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अलग-अलग पदों का विवरण जारी किया है. उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 86 पद, नई दिल्ली में 42 पद, पश्चिम बंगाल में 532 पद और तमिलनाडु में 5 पद निर्धारित हैं. अन्य राज्यों में पदों की संख्या राज्य की जरूरत और बैंक की शाखाओं के अनुसार तय की गई है.

आवश्यक योग्यता

अप्रेंटिस पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए. यह डिग्री किसी भी विषय में हो सकती है. इसके अलावा उम्मीदवार की उम्र कम से कम 20 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष होनी चाहिए. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु में नियमानुसार छूट दी जाएगी.

चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन परीक्षा और अन्य मानदंडों के आधार पर किया जाएगा. परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी और इसमें कुल 100 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक होंगे. परीक्षा की अवधि 60 मिनट तय की गई है. परीक्षा के विषय इस प्रकार हैं: सामान्य और वित्तीय जागरूकता, सामान्य अंग्रेजी, तर्क क्षमता और कंप्यूटर योग्यता, तथा मात्रात्मक योग्यता.

इतना देना होगा आवेदन शुल्क

आवेदन शुल्क उम्मीदवारों की श्रेणी के अनुसार निर्धारित किया गया है. एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए शुल्क शून्य है. दिव्यांग (PwD) उम्मीदवारों को 400 रुपये + GST जमा करने होंगे, जबकि सामान्य, ओबीसी और EWS उम्मीदवारों को 800 रुपये + GST का भुगतान करना होगा.

आवेदन कैसे करें

सबसे पहले UCO बैंक की आधिकारिक वेबसाइट uco.bank.in पर जाएं. होमपेज पर ‘Apprentice Recruitment 2025’ लिंक पर क्लिक करें. नए उम्मीदवार पहले रजिस्ट्रेशन करें और लॉगिन विवरण प्राप्त करें. आवेदन फॉर्म में सभी व्यक्तिगत और शैक्षणिक विवरण सही-सही भरें. फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें. अपने श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क जमा करें. फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकालकर ​रख लें.

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Published at : 22 Oct 2025 06:04 PM (IST)
Embed widget