यूपीपीएससी आरओ-एआरओ मेंस परीक्षा के लिए आवेदन शुरू, जानें पूरी प्रक्रिया और जरूरी तारीखें

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने समीक्षा अधिकारी (RO) और सहायक समीक्षा अधिकारी (ARO) पदों की मेंस परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. जिन अभ्यर्थियों ने प्रारंभिक परीक्षा में सफलता हासिल की है, वही इस मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाना होगा.

आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत होते ही आयोग ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे आखिरी समय का इंतजार न करें, क्योंकि आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी जमा करने की अंतिम तिथि 7 नवंबर 2025 शाम 5 बजे तक तय की गई है. इस तारीख तक उम्मीदवारों को अपने सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र आयोग को भेजना होगा.

आयोग की ओर से जारी आधिकारिक नोटिस में कहा गया है कि उम्मीदवारों को अपने भरे हुए आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी, सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों और अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ “सचिव, उ.प्र. लोक सेवा आयोग (परीक्षा-04 अनुभाग), 10-कस्तूरबा गांधी मार्ग, प्रयागराज, पिन कोड-211018” पर रजिस्टर्ड डाक से भेजनी होगी. उम्मीदवार चाहें तो इसे व्यक्तिगत रूप से आयोग के गेट नंबर-3 पर भी जमा कर सकते हैं.

कितने पदों पर होगी भर्ती?

इस परीक्षा के माध्यम से कुल 419 पदों पर भर्ती की जाएगी. आयोग ने हाल ही में प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम 16 अक्टूबर 2025 को घोषित किया था. इस परीक्षा में 74,555 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किए गए हैं. ज्यादा डिटेल्स के लिए उम्मीदवार आधिकारिक साइट की मदद ले सकते हैं.

ऐसे करें आवेदन

स्टेप 1: उम्मीदवार सबसे पहले उम्मीदवार UPPSC की वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाएं.

स्टेप 2: इसके बाद होमपेज पर “समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी (मुख्य परीक्षा) 2023” के लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: फिर नए उम्मीदवारों को पहले पंजीकरण करना होगा.

स्टेप 4: अब पंजीकरण के बाद प्राप्त लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें.

स्टेप 5: फिर आवेदन फॉर्म में मांगी गई सारी जानकारी जैसे नाम, शैक्षणिक योग्यता, पता और अन्य विवरण सही-सही भरें.

स्टेप 6: इसके बाद निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

स्टेप 7: आवेदन सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकालकर अपने पास रखें.



