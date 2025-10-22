हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षायूपीपीएससी आरओ-एआरओ मेंस परीक्षा के लिए आवेदन शुरू, जानें पूरी प्रक्रिया और जरूरी तारीखें

यूपीपीएससी आरओ-एआरओ मेंस परीक्षा के लिए आवेदन शुरू, जानें पूरी प्रक्रिया और जरूरी तारीखें

UPPSC RO ARO Mains Exam 2025: यूपीपीएससी ने आरओ-एआरओ मेंस परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की है. सफल उम्मीदवार 7 नवंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 22 Oct 2025 01:09 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने समीक्षा अधिकारी (RO) और सहायक समीक्षा अधिकारी (ARO) पदों की मेंस परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. जिन अभ्यर्थियों ने प्रारंभिक परीक्षा में सफलता हासिल की है, वही इस मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाना होगा.

आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत होते ही आयोग ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे आखिरी समय का इंतजार न करें, क्योंकि आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी जमा करने की अंतिम तिथि 7 नवंबर 2025 शाम 5 बजे तक तय की गई है. इस तारीख तक उम्मीदवारों को अपने सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र आयोग को भेजना होगा.

आयोग की ओर से जारी आधिकारिक नोटिस में कहा गया है कि उम्मीदवारों को अपने भरे हुए आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी, सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों और अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ “सचिव, उ.प्र. लोक सेवा आयोग (परीक्षा-04 अनुभाग), 10-कस्तूरबा गांधी मार्ग, प्रयागराज, पिन कोड-211018” पर रजिस्टर्ड डाक से भेजनी होगी. उम्मीदवार चाहें तो इसे व्यक्तिगत रूप से आयोग के गेट नंबर-3 पर भी जमा कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें NTA JEE Mains 2026: NTA JEE सेशन 1 और 2 का शेड्यूल जारी, जानें कैसे करना होगा आवेदन

कितने पदों पर होगी भर्ती?

इस परीक्षा के माध्यम से कुल 419 पदों पर भर्ती की जाएगी. आयोग ने हाल ही में प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम 16 अक्टूबर 2025 को घोषित किया था. इस परीक्षा में 74,555 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किए गए हैं. ज्यादा डिटेल्स के लिए उम्मीदवार आधिकारिक साइट की मदद ले सकते हैं.

ऐसे करें आवेदन

स्टेप 1: उम्मीदवार सबसे पहले उम्मीदवार UPPSC की वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाएं.
स्टेप 2: इसके बाद होमपेज पर “समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी (मुख्य परीक्षा) 2023” के लिंक पर क्लिक करें.
स्टेप 3: फिर नए उम्मीदवारों को पहले पंजीकरण करना होगा.
स्टेप 4: अब पंजीकरण के बाद प्राप्त लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें.
स्टेप 5: फिर आवेदन फॉर्म में मांगी गई सारी जानकारी जैसे नाम, शैक्षणिक योग्यता, पता और अन्य विवरण सही-सही भरें.
स्टेप 6: इसके बाद निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करें.
स्टेप 7: आवेदन सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकालकर अपने पास रखें.

यह भी पढ़ें  ​इस राज्य में निकली असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती, 57 हजार से ज्यादा पदों पर मिलेगी सैलरी

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read
Published at : 22 Oct 2025 01:09 PM (IST)
Tags :
Education Uppsc.up.nic.in UPPSC RO ARO Mains 2025 UPPSC Mains Exam Date
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'नए वर्ल्ड ऑर्डर का ताकतवर खिलाड़ी भारत' तारीफ के बाद सामने आई PAK जनरल शमशाद मिर्जा की चिढ़, इंडिया को कहा- 'ट्रोजन हॉर्स'
'नए वर्ल्ड ऑर्डर का ताकतवर खिलाड़ी भारत' तारीफ के बाद सामने आई PAK जनरल की चिढ़
दिल्ली NCR
दिल्ली में दीपावली के बाद मौसम खराब, बारिश से राहत की उम्मीद! जानें- कब तक हो सकती है आर्टिफिशयल रेन?
दिल्ली में दीपावली के बाद मौसम खराब, बारिश से राहत की उम्मीद! जानें- कब तक हो सकती है आर्टिफिशयल रेन?
विश्व
क्यों तालिबान के साथ है भारत? PAK एक्सपर्ट के सवाल पर इंडियन मेजर ने खोल दिए पाकिस्तान के पुराने राज, बोले- खुद भूल गए जब...
क्यों तालिबान के साथ है भारत? PAK एक्सपर्ट के सवाल पर इंडियन मेजर ने खोल दिए पाकिस्तान के पुराने राज, बोले- खुद भूल गए जब...
क्रिकेट
इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में पहला मैच हारने वाले 7 कप्तान, टेस्ट-वनडे-टी20 में 'डेब्यू' फेल
इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में पहला मैच हारने वाले 7 कप्तान, टेस्ट-वनडे-टी20 में 'डेब्यू' फेल
Advertisement

वीडियोज

महाराष्ट्र में विपक्षी तकरार, क्या NDA मारेगा बाजी?
Bollywood सितारों ने इस अंदाज में की दिवाली celebrate
MY समीकरण के सहारे Bihar Election के चुनावी रण में उतरे Tejashwi
Nitish Kumar का माला पहनाने वाला वीडियो हो गया वायरल
Bihar Election 2025: बिहार में Mahagathbandhan का टूटना तय?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 136 / litre -78
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 98 / litre -78
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'नए वर्ल्ड ऑर्डर का ताकतवर खिलाड़ी भारत' तारीफ के बाद सामने आई PAK जनरल शमशाद मिर्जा की चिढ़, इंडिया को कहा- 'ट्रोजन हॉर्स'
'नए वर्ल्ड ऑर्डर का ताकतवर खिलाड़ी भारत' तारीफ के बाद सामने आई PAK जनरल की चिढ़
दिल्ली NCR
दिल्ली में दीपावली के बाद मौसम खराब, बारिश से राहत की उम्मीद! जानें- कब तक हो सकती है आर्टिफिशयल रेन?
दिल्ली में दीपावली के बाद मौसम खराब, बारिश से राहत की उम्मीद! जानें- कब तक हो सकती है आर्टिफिशयल रेन?
विश्व
क्यों तालिबान के साथ है भारत? PAK एक्सपर्ट के सवाल पर इंडियन मेजर ने खोल दिए पाकिस्तान के पुराने राज, बोले- खुद भूल गए जब...
क्यों तालिबान के साथ है भारत? PAK एक्सपर्ट के सवाल पर इंडियन मेजर ने खोल दिए पाकिस्तान के पुराने राज, बोले- खुद भूल गए जब...
क्रिकेट
इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में पहला मैच हारने वाले 7 कप्तान, टेस्ट-वनडे-टी20 में 'डेब्यू' फेल
इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में पहला मैच हारने वाले 7 कप्तान, टेस्ट-वनडे-टी20 में 'डेब्यू' फेल
बॉलीवुड
दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह की बेटी की अनदेखी तस्वीरें, पापा के कंधे पर बैठ मस्ती करती दिखीं दुआ
दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह की बेटी की अनदेखी तस्वीरें, पापा के कंधे पर बैठ मस्ती करती दिखीं दुआ
हेल्थ
Synthetic Kidney Model: इजरायल ने लैब में बना डाली 3डी किडनी, 34 हफ्ते करती रही काम, जानें यह कितनी कामयाब?
इजरायल ने लैब में बना डाली 3डी किडनी, 34 हफ्ते करती रही काम, जानें यह कितनी कामयाब?
एग्रीकल्चर
किचन गार्डन में उगाने है लाल रसीले टमाटर तो आज ही करें ये काम, यहां है बेहद आसान तरीका
किचन गार्डन में उगाने है लाल रसीले टमाटर तो आज ही करें ये काम, यहां है बेहद आसान तरीका
यूटिलिटी
50000 सालाना की एसआईपी करना बेस्ट या LIC पॉलिसी खरीदना? जानें काम की बात
50000 सालाना की एसआईपी करना बेस्ट या LIC पॉलिसी खरीदना? जानें काम की बात
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget