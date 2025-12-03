इस स्टेट में निकली स्पेशल टीचर के पदों पर वैकेंसी, जानें कब से कब तक कर पाएंगे आवेदन
B.Ed और D.El.Ed वाले उम्मीदवारों के लिए यह एक शानदार मौका है बिहार सरकार ने स्पेशल टीचर के लिए भर्ती जारी की है जानिए पूरी डिटेल कौन कर सकता है आवेदन कैसे करें आवेदन ....
बिहार में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है BPSC ने स्पेशल टीचर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है यह भर्ती BSSTET के माध्यम से की जा रही है, जिसमें विशेष रूप से उन उम्मीदवारों को मौका दिया जा रहा है जिन्हें पुराने नियमों की वजह से शिक्षक बनने में दिक्कत हो रही थी अब B.Ed और D.El.Ed दोनों तरह के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं चलिए आसान भाषा में समझते हैं कि इस भर्ती में कौन आवेदन कर सकता है, कब तक फॉर्म भरना है और कैसे आवेदन करना है.
कौन कर सकता है आवेदन?
इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास कुछ जरूरी योग्यता होनी चाहिए आप बिहार के स्थायी निवासी हैं, तो आपको चयन प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जाएगी इसके साथ ही आपके पास D.El.Ed, B.Ed या इसके समकक्ष कोई मान्यता प्राप्त शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स होना चाहिए साथ ही यह भी जरूरी है कि आपने CTET या BTET जैसे किसी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (TET) को सफलतापूर्वक पास कर रखा हो.
उम्र सीमा
इस भर्ती के लिए उम्मीदवार की उम्र में 18 से 37 वर्ष के बीच होनी चाहिए इसके अलावा SC, ST, OBC, महिला और दिव्यांग उम्मीदवारों को सरकार के नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.
कितना लगेगा शुल्क
इस भर्ती के लिए आवेदन करते समय उम्मीदवारों को अपनी कैटेगरी के अनुसार शुल्क जमा करना होगा सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 960 रुपये तय किया गया है, जबकि SC, ST, महिलाओं और दिव्यांग उम्मीदवारों को 760 रुपये रखा गया है फीस भुगतान का तरीका पूरी तरह ऑनलाइन है, यानी उम्मीदवार UPI, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के जरिए आसानी से शुल्क जमा कर सकते हैं.
कैसे करें आवेदन?
- सबसे पहले BPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जायें.
- "Bihar Special Teacher Recruitment 2025" वाले सेक्शन पर क्लिक करें.
- ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें और आवश्यक जानकारी भरें.
- अपने डॉक्यूमेंट जैसे फोटो, सिग्नेचर, सर्टिफिकेट अपलोड करें.
- आवेदन शुल्क ऑनलाइन जमा करें.
- फॉर्म सबमिट करने के बाद उसकी प्रिंट आउट कॉपी रख लें.
यह भी पढ़ें - 25 हजार रुपये है सैलरी तो गलती से भी न करें SIP या FD, इन चीजों में करेंगे इनवेस्ट तो बंपर बरसेगा पैसा
Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL