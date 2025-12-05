रूस में ड्राइवरी करके हर महीने कमाए 10000 रूबल, जानें भारत में कितनी हो जाएगी यह रकम?
कई भारतीय युवा नौकरी की तलाश में रूस की ओर रुख कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि रूस की करेंसी रूबल की असली ताकत क्या है. दरअसल रूस की लाइफस्टाइल और खर्च भारत से काफी अलग है.
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कुछ ही देर में भारत के राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच रहे हैं. पुतिन के स्वागत के लिए राजधानी दिल्ली में भव्य तैयारियां की गई है. वहीं पुतिन के दिल्ली आने से पहले एयरपोर्ट से लेकर पीएम आवास तक भारी सुरक्षा इंतेजाम किए गए हैं. इसके अलावा सड़कों पर पोस्टर लगाए गए है और जगह-जगह रूस-भारत की दोस्ती के बड़े-बड़े होर्डिंग भी लगाए गए हैं. वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन के लिए आज शाम करीब 8 बजे डिनर भी आयोजित किया है, जबकि शुक्रवार को पीएम मोदी, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ शिखर वार्ता पर बैठक करेंगे. पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन की इस मुलाकात में रक्षा, व्यापार और आर्थिक साझेदारी पर खास चर्चा हो सकती है. पुतिन के भारत दौरे के बीच रूस में नौकरियों और रूसी करेंसी रूबल को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि अगर आप रूस में ड्राइवरी करके हर महीने 10,000 कमाते हैं तो वह भारत में कितने होंगे.
भारत से कितनी मजबूत है और रूस की करेंसी?
कई भारतीय युवा नौकरी की तलाश में रूस की ओर रुख कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि रूस की करेंसी रूबल की असली ताकत क्या है. दरअसल रूस की लाइफस्टाइल और खर्च भारत से काफी अलग है. मास्को और सेंट पीटर्सबर्ग जैसे शहरों में किराया और रोजमर्रा की चीजें भारत की तुलना में बहुत महंगी होती है. वहीं रूस की करेंसी का एक्सचेंज रेट भारत के मुकाबले रोजाना बदलता रहता है. अगर आज की बात की जाए तो आज के एक्सचेंज रेट के अनुसार करीब 1.162 रुपया 1 रूसी रूबल के बराबर है.
रूस के 10,000 भारत में कितने होंगे?
रूस के 10,000 भारत में कितने होंगे यह करेंसी एक्सचेंज रेट पर निर्भर करता है. अगर आज की बात की जाए तो आज एक रूसी रूबल की कीमत 1.162 भारतीय रुपया है. वहीं कल यह दर 1.163 थीं, यानी भारत और रूस की करेंसी की कीमतों में रोज कई उतार-चढ़ाव होते हैं. ऐसे में अगर कोई रूस में ड्राइवरी या अन्य काम करके 10,000 रूबल महीने की कमाई करता है तो भारत के हिसाब से 10,000 लगभग 11,620 भारतीय रुपये के बराबर होंगे. जिसका मतलब है कि रूस में 10,000 की कमाई भारत में करीब 11600 के बराबर है.
क्या रूस में नौकरी करना है फायदेमंद?
हर साल भारत से हजारों लोग रूस में नौकरी के लिए जाते हैं, क्योंकि रूस में कई नौकरी के ऑप्शन है. लेकिन रूस में नौकरी से पहले कमाई और खर्च की तुलना भी समझना जरूरी होता है. कई लोग सिर्फ रूबल को रुपये में बदलकर सोच लेते हैं कि रूस में सैलरी बहुत ज्यादा है, जबकि हकीकत यह है कि रूस में लाइफस्टाइल का खर्च भारत से काफी ज्यादा है. दरअसल रूस में दूध, सब्जियां, ब्रेड और ट्रांसपोर्ट जैसी रोजमर्रा की चीजें भारत से कई गुना महंगी है. वहीं रूस की लाइफस्टाइल और सर्विसेज की कीमतें भी ज्यादा है. ऐसे में 10,000 रूबल रूस में एक औसत या औसत से भी कम सैलरी मानी जाती है, खासकर रूस के बड़े शहरों में.
