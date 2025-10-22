अगर आप हायर एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं और रिसर्च की दुनिया में अपना नाम बनाना चाहते हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है. आईआईटी दिल्ली ने साल 2025-26 के दूसरे सेशन के लिए पीएचडी और एमएस (रिसर्च) प्रोग्राम में एडमिशन प्रोसेस शुरू कर दिया है. इसके लिए आप घर बैठे-बैठे ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं. आपको बस संस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट home.iitd.ac.in/pg-admissions.php पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई करना होगा.

कितनी जगह कर सकते हैं रिसर्च?

आईआईटी दिल्ली देश का टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज है. यहां पढ़ने का सपना हर स्टूडेंट देखता है. यहां अब 15 डिपार्टमेंट्स, 9 सेंटर्स और 5 स्कूल्स में पीएचडी करने का मौका है. इसका मतलब है कि आप कुल 29 अलग-अलग जगहों पर रिसर्च कर सकते हैं. अगर आपको मशीनें बनाने का शौक है तो एप्लाइड मैकेनिक्स, केमिकल बनाने का शौक है तो केमिकल इंजीनियरिंग, कोडिंग पसंद है तो कंप्यू्टर साइंस एंड इंजीनियरिंग में रिसर्च कर सकते हैं. इसके अलावा डिजाइन, एनर्जी साइंस, मैनेजमेंट स्टडीज, टेक्सटाइल एंड फाइबर इंजीनियरिंग जैसे सब्जेक्ट भी हैं.

इन कोर्सेज में भी कर सकते हैं रिसर्च

एमएस (रिसर्च) प्रोग्राम 19 अलग-अलग सब्जेक्ट्स में है. ये कोर्स थोड़ा छोटा होता है, लेकिन रिसर्च का फुल मौका देता है. इसमें कंप्यूटर साइंस, मशीन इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, हेल्थकेयर टेक्नोलॉजी, ऑटोमोटिव रिसर्च एंड ट्राइबोलॉजी जैसे फील्ड हैं. अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस या हेल्थ टेक्नोलॉजी में करियर बनाना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए परफेक्ट हैं.

कैसे कर सकते हैं ये कोर्स?

सबसे अच्छी बात यह है कि आप फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों में एडमिशन ले सकते हैं. अगर आप नौकरी कर रहे हैं और साथ में पढ़ाई करना चाहते हैं तो पार्ट टाइम चुन सकते हैं. इसके अलावा फुल टाइम वालों को स्टाइपेंड भी मिलता है.

कितने मार्क्स होने जरूरी?

अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो एडमिशन के लिए ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में कम से कम 60% मार्क्स या 6.00 सीजीपीए होना चाहिए. अगर आप एससी, एसटी या दिव्यांग कैटेगरी से हैं, तो सिर्फ 55% मार्क्स या 5.50 सीजीपीए चाहिए.

