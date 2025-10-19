IGNOU ने दिया एक और मौका, TEE रजिस्ट्रेशन की बढ़ गई है डेट, 26 अक्टूबर तक भर सकते हैं फॉर्म

IGNOU Term End Examination: इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, IGNOU ने दिसंबर, 2025 में होने वाले टर्म एंड एग्जाम्स के लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट बढ़ा दी है. अब रजिस्ट्रेशन की आखिरी डेट 26 अक्टूबर, 2025 कर दी गई है.

ऐसे में ऑनलाइन प्रोग्राम्स और ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग वाले सभी एलिजिबल कैंडिडेट्स अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स IGNOU की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भर सकते हैं. इसी बीच राहत की बात ये है कि स्टूडेंट्स से इसके लिए कोई एक्सट्रा फीस चार्ज नहीं की जा रही है. ऐसे में आइए जानते हैं डायरेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म भरने का तरीका.

क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया?

IGNOU का टर्म एंड एग्जामिनेशन देने के लिए आपको तय एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करना होता है. इसके लिए कैंडिडेट्स की उस सेमेस्टर/ईयर की पूरी फीस जमा होनी चाहिए. साथ ही, स्टूडेंट को अपने प्रोग्राम गाइड के मुताबिक कोर्स का सिलेक्शन करना जरूरी है. इसके अलावा इन एग्जाम्स को देने के लिए समय पर एग्जाम फॉर्म भरना भी बेहद जरूरी है, वरना स्टूडेंट को एग्जाम नहीं देने दिए जाएंगे. स्टूडेंट्स को टर्म एंड एग्जाम में बैठने से पहले सभी असाइंगमेंट्स भी ड्यू डेट तक सबमिट करने जरूरी हैं.

कैसे करें अप्लाई ?

इसमें अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स को नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करना है.

1. सबसे पहले IGNOU की ऑफिशियल वेबसाइट ignou.samarth.edu.in पर जाना है.

2. फिर यहां अपनी जरूरी डिटेल्स डालकर इसमें रजिस्ट्रेशन करना है.

3. रजिस्ट्रेशन के बाद कैंडिडेट्स को अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड की मदद से अपना अकाउंट लॉगिन करना है.

4. फिर IGNOU टर्म एंड एग्जामिनेशन का एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी डिटेल्स फिल करनी हैं और फीस जमा करनी है.

5. आखिर में अपने एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छी तरह से रिव्यू करके सबमिट कर देना है.

6. साथ ही, इस बात का ध्यान रहें कि एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी डाउनलोड करना न भूलें.

किसको भरनी होगी लेट फीस ?

IGNOU ने दिसंबर में होने वाले टर्म एंड एग्जाम्स के लिए रजिस्ट्रेशन की डेट को बढ़ाकर 20 से 26 अक्टूबर, 2025 कर दिया है. ऐसे में जो कैंडिडेट्स ड्यू डेट के बाद यानी 27 से 31 अक्टूबर तक फॉर्म भरते हैं, उन्हें साथ में 1100 रूपये की लेट फीस सबमिट करनी होगी.

