ICSC Result 2026 Date: हर साल की तरह इस बार भी लाखों छात्र-छात्राएं भारतीय विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा परिषद (CISCE) की आयोजित ICSE परीक्षा के रिजल्ट 2026 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. परीक्षा खत्म होने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि रिजल्ट कब आएगा और उसे कैसे चेक किया जाए फिलहाल बोर्ड ने ICSE Result 2026 की आधिकारिक तारीख और समय घोषित नहीं किया है, लेकिन पिछले वर्षों के ट्रेंड को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि परिणाम अप्रैल 2026 के आखिरी हफ्ते में जारी हो सकता है.

रिजल्ट सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट cisce.org या results.cisce.org पर ही जारी किया जाएगा. छात्र यहां जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं. रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र इसे ऑनलाइन आसानी से देख सकेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें अपना UID (Unique ID) और Index Number पहले से तैयार रखना होगा. तो आइए जानते हैं कि ICSE Result 2026 किस दिन जारी हो सकता है. UID और Index Number से मार्कशीट कैसे डाउनलोड करें

ICSE रिजल्ट 2026 कब आएगा?

पिछले साल यानी 2025 में ICSE का रिजल्ट 30 अप्रैल को सुबह 11 बजे घोषित किया गया था. इसी आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि अप्रैल 2026 के आखिरी हफ्ते में रिजल्ट जारी हो सकता है. हालांकि अभी इसे लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. इसकी परीक्षा 17 फरवरी से 30 मार्च 2026 तक हुई. ऐसे में अब छात्रों को सलाह दी जाती है कि सभी समय-समय पर आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें.

UID और Index Number से मार्कशीट कैसे डाउनलोड करें?

1. रिजल्ट देखने और मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cisce.org या results.cisce.org पर जाएं.

2. इसके बाद ICSE (Class 10) रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें.

3. अब अपना UID और Index Number डालें.

4. इन दोनों के डालने के बाद स्क्रीन पर दिख रहे कैप्चा को भरें.

5. कैप्चा भरने के बाद Show Result पर क्लिक करें.

6. अब आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिख जाएगा.

7. आप अब मार्कशीट डाउनलोड करें या प्रिंट निकाल लें.

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SMS से ICSE रिजल्ट कैसे चेक करें?

अगर वेबसाइट काम नहीं कर रही हो तो आप SMS के जरिए भी रिजल्ट देख सकते हैं. इसके लिए अपने फोन में मैसेज ICSE <UID> टाइप करें और इस नंबर 09248082883 पर भेजें. कुछ ही समय में आपका रिजल्ट मोबाइल पर आ जाएगा.

DigiLocker से मार्कशीट कैसे डाउनलोड करें?

1. आप डिजिटल मार्कशीट भी डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले DigiLocker ऐप या वेबसाइट खोलें.

2. अब इसमें लॉगिन करें.

3. लॉगिन करके ICSE Class 10 Result सेक्शन चुनें.

4. अपनी जरूरी जानकारी भरें और डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड करें.

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