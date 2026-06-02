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हिंदी न्यूज़शिक्षाUKPSC PCS परीक्षा 2024 का परिणाम घोषित, जस्मीत कौर ने किया टॉप

UKPSC PCS परीक्षा 2024 का परिणाम घोषित, जस्मीत कौर ने किया टॉप

उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) ने पीसीएस परीक्षा 2024 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है. जस्मीत कौर ने पहला स्थान हासिल किया है. चयनित उम्मीदवारों की सूची और रिजल्ट से जुड़ी पूरी जानकारी यहां पढ़ें.

By : दानिश खान | Edited By: Sonam | Updated at : 02 Jun 2026 10:48 AM (IST)
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उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) ने पीसीएस (प्रांतीय सिविल सेवा) परीक्षा 2024 का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है. इस परिणाम का काफी समय से इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह बड़ी खबर है. परीक्षा में जस्मीत कौर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया है. उनकी इस उपलब्धि से परिवार और क्षेत्र में खुशी का माहौल है.

आयोग ने दी यह जानकारी

आयोग की ओर से जारी परिणाम के अनुसार, इस परीक्षा में कई प्रतिभाशाली अभ्यर्थियों ने सफलता प्राप्त की है. टॉपर्स की सूची में शामिल उम्मीदवारों ने कठिन परिश्रम और लगन के दम पर यह मुकाम हासिल किया है. जस्मीत कौर के अलावा अन्य अभ्यर्थियों ने भी उच्च रैंक प्राप्त कर प्रदेश की प्रशासनिक सेवाओं में अपनी जगह बनाई है.

किन पदों पर होती है नियुक्ति?

UKPSC PCS परीक्षा राज्य की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक मानी जाती है, जिसके माध्यम से डिप्टी कलेक्टर, पुलिस उपाधीक्षक (DSP), वित्त अधिकारी, खंड विकास अधिकारी (BDO) समेत कई महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां की जाती हैं. इस परीक्षा में हर साल हजारों अभ्यर्थी भाग लेते हैं, लेकिन सफलता कुछ ही लोगों को मिलती है.

कैसे तैयार की गई मेरिट लिस्ट?

इस बार की परीक्षा प्रक्रिया कई चरणों में पूरी की गई, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार शामिल थे. सभी चरणों में प्रदर्शन के आधार पर अंतिम मेरिट सूची तैयार की गई है. आयोग ने पारदर्शिता बनाए रखते हुए पूरी चयन प्रक्रिया को संपन्न किया है.

जस्मीत ने कही यह बात

टॉपर जस्मीत कौर की सफलता की कहानी कई युवाओं के लिए प्रेरणा बन सकती है. उन्होंने अपनी पढ़ाई के दौरान अनुशासन और निरंतर मेहनत को प्राथमिकता दी, जिसके चलते वह इस कठिन परीक्षा में शीर्ष स्थान हासिल करने में सफल रहीं. उनके परिवार ने भी इस सफलता पर गर्व जताया है. 

आयोग ने दी यह सलाह

सफल अभ्यर्थियों को अब विभिन्न प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया जाएगा, जिससे वे राज्य की सेवा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. वहीं, जो अभ्यर्थी इस बार सफल नहीं हो पाए हैं, उनके लिए यह एक सीख और आगे बेहतर तैयारी का अवसर है. आयोग ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम और पूरी चयन सूची देख सकते हैं. परिणाम जारी होने के बाद अब चयनित उम्मीदवारों के दस्तावेज सत्यापन और नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी.

ये भी पढ़ें: सीबीएसई छात्रों के लिए बड़ा अपडेट, वेरिफिकेशन और री-इवैल्यूएशन प्रक्रिया हुई शुरू

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Published at : 02 Jun 2026 10:48 AM (IST)
Tags :
UKPSC PCS Result 2024 Uttarakhand PCS Final Result 2024 UKPSC Topper
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