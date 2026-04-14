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हिंदी न्यूज़शिक्षाBRO Recruitment 2026: BRO में जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स के 899 पदों पर निकली वैकेंसी, जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई?

BRO Recruitment 2026: BRO में जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स के 899 पदों पर निकली वैकेंसी, जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई?

BRO Recruitment 2026: इस भर्ती के जरिए तकनीकी और गैर तकनीकी दोनों तरह के पदों को भरा जाएगा. इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट bro.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे.

By : कविता गाडरी | Updated at : 14 Apr 2026 03:05 PM (IST)
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BRO recruitment 2026: बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स में 899 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती के जरिए तकनीकी और गैर तकनीकी दोनों तरह के पदों को भरा जाएगा. इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट bro.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे. इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन प्रक्रिया इसी महीने से शुरू होने की संभावना है. जानकारी के अनुसार, ऑनलाइन आवेदन 18 अप्रैल 2026 से शुरू हो सकते हैं और मई तक आवेदन भरे जाएंगे. इसके अलावा बताया जा रहा है कि आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही विस्तृत नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा. 

किन-किन पदों पर होगी भर्ती?

इस भर्ती अभियान के तहत अलग-अलग ट्रेड्स में वैकेंसी निकाली गई है. इनमें ड्राफ्ट्समैन के 42 पद, हिंदी टाइपिस्ट के 10 पद, स्टोर कीपर टेक्निकल के 300 पद, ऑपरेटर कम्युनिकेशन के 261 पद, ऑपरेटर एक्सकैवेटिंग मशीनरी के 207 पद और इलेक्ट्रीशियन के 79 पद शामिल है.  इस तरह से कुल 899 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिन्हें अलग-अलग वर्गों में बांटा जाएगा. ताकि सभी कैटेगरी को अवसर मिल सके. 

BRO भर्ती में आरक्षण का भी प्रावधान 

नोटिफिकेशन में जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए अलग-अलग सीटें तय की गई है. इसके अलावा पूर्व सैनिक और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए भी विशेष आरक्षण रखा गया है. कुछ पदों पर उनके लिए अलग से सीटें निर्धारित की गई है. 

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कैसे कर सकते हैं आवेदन?

  • इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट bro.gov.in पर जाएं. 
  • इसके बाद BRO Recruitment 2026 पर क्लिक करें. 
  • अब रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करें. 
  • रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करने के बाद अपनी पर्सनल और एजुकेशनल जानकारी भरें. 
  • जानकारी भरने के बाद फॉर्म में मांगे गए डॉक्यूमेंट्स और फोटो सिग्नेचर अपलोड करें.
  • अब लास्ट में आवेदन फीस जमा करने के बाद फॉर्म सबमिट कर दें. 

क्या है चयन प्रक्रिया?

इस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन अलग-अलग चरणों के आधार पर किया जाएगा. इनमें लिखित परीक्षा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, स्किल या प्रैक्टिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल परीक्षा शामिल हो सकती है. चयनित उम्मीदवारों को 7 वें वेतन आयोग के तहत वेतन और अन्य भत्ते दिए जाएंगे. आवेदन की अंतिम तिथि और परीक्षा से जुड़ी तारीखों की घोषणा जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की जा सकती है. 

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 14 Apr 2026 03:05 PM (IST)
Tags :
Government Jobs 2026 BRO Recruitment 2026 GREF Vacancy Border Roads Organization Jobs
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