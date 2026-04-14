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हिंदी न्यूज़शिक्षाCBSE 10th Result 2026: कभी भी जारी हो सकता है सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट, इस डायरेक्ट लिंक से करें चेक

CBSE 10th Result 2026: कभी भी जारी हो सकता है सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट, इस डायरेक्ट लिंक से करें चेक

CBSE 10th Result 2026: सीबीएसई 10वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र ऑफिशियल वेबसाइट CBSE.GOV.IN और results.cbse.nic.in पर जाकर अपना स्कोर कार्ड चेक कर सकेंगे.

By : कविता गाडरी | Updated at : 14 Apr 2026 02:05 PM (IST)
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CBSE 10th Result 2026: सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा 2026 का रिजल्ट अब किसी भी वक्त जारी हो सकता है. बोर्ड की ओर से ऑफिशियल तारीख और समय की घोषणा अभी नहीं की गई है, लेकिन अलग-अलग अपडेट्स के अनुसार परिणाम कभी भी जारी हो सकता है. सीबीएसई बोर्ड से जुडे़ स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं और बोर्ड की वेबसाइट पर नजर बनाए हुए हैं.

जानकारी के मुताबिक, एग्जाम कॉपियों की जांच लगभग खत्म हो चुकी है. वहीं इस साल दसवीं बोर्ड परीक्षा दो चरणों में करने की योजना के चलते भी पहले चरण का रिजल्ट जल्दी जारी करने की तैयारी की जा रही है, ताकि मई में प्रस्तावित दूसरे चरण की परीक्षा समय पर हो सके.

इन वेबसाइट्स पर चेक कर सकेंगे रिजल्ट

सीबीएसई 10वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट CBSE.GOV.IN और results.cbse.nic.in पर जाकर अपना स्कोर कार्ड चेक कर सकेंगे. इसके अलावा cbseresults.nic.in और results.gov.in पर भी रिजल्ट उपलब्ध रहेगा. हालांकि रिजल्ट जारी होते ही वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक के कारण वेबसाइट स्लो होने की समस्या आ सकती है. ऐसे में छात्र डिजिलॉकर और उमंग एप के जरिए भी अपनी मार्कशीट आसानी से देख सकते हैं.

कैसे चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट?

  • रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं.
  • इसके लिए सबसे पहले cbse.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा.
  • इसके बाद होम पेज पर 10वीं रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करना होगा.
  • अब रोल नंबर, स्कूल नंबर, एडमिट कार्ड, आईडी और बर्थ डेट फील करनी होगी.
  • सारी डिटेल फील करने के बाद सबमिट करते ही स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा.
  • अब रिजल्ट को स्टूडेंट डाउनलोड करके फ्यूचर के लिए प्रिंट निकाल सकते हैं.

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डिजिलॉकर पर भी बड़ा अपडेट

रिजल्ट को लेकर डिजिलॉकर पर भी अपडेट सामने आया है. जिन छात्रों का अपार आईडी पहले से सीबीएसई रिकॉर्ड में है. वह डिजिलॉकर के इश्यूज डॉक्यूमेंट सेक्शन में सीधे अपनी मार्कशीट देख सकेंगे. इसके लिए आधार नंबर से लॉगिन करना होगा. वहीं जिन छात्रों के पास अपार आईडी नहीं है, उन्हें पहले डिजिलॉकर पर अपना अकाउंट बनाना होगा और फिर जरूरी डिटेल्स डालकर इसे जनरेट करना होगा.

पास होने के लिए कितने नंबर है जरूरी?

सीबीएसई 10वीं परीक्षा में पास होने के लिए छात्रों को हर साल हर विषय में थ्योरी और प्रैक्टिकल मिलकर कम से कम 33 प्रतिशत अंक हासिल करना जरूरी होता है. वहीं पिछले कुछ सालों से सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट मई में जारी किया जा रहा है. लेकिन इस बार प्रक्रिया तेज होने के कारण रिजल्ट अप्रैल में ही आने की संभावना जताई जा रही है.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 14 Apr 2026 02:05 PM (IST)
Tags :
Cbse Board Result Class 10 Result Date CBSE 10th Result 2026 Cbse.gov.in Result Check CBSE Result Online
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