GATE एग्जाम के आवेदन फॉर्म में सुधार का अंतिम मौका, जानें किन जानकारियों में कर सकते हैं बदलाव

इंजीनियरिंग में करियर बनाने का सपना देखने वाले छात्रों के लिए एक बड़ी खबर आई है. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) गुवाहाटी ने GATE 2026 परीक्षा के आवेदन फॉर्म में सुधार करने का अवसर दे दिया है. यानी अगर आपने आवेदन करते समय किसी भी तरह की गलती कर दी है, तो अब उसे सही करने का मौका मिल गया है.

IIT गुवाहाटी ने GATE 2026 की करेक्शन विंडो (Correction Window) खोल दी है. यह विंडो अब सभी पंजीकृत उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध है. उम्मीदवार अपने आवेदन पत्र में सुधार GATE की आधिकारिक वेबसाइट gate2026.iitg.ac.in पर जाकर कर सकते हैं.

आवेदन सुधार की अंतिम डेट

आवेदन में बदलाव करने की अंतिम तिथि 3 नवंबर 2025 तय की गई है. इसका मतलब यह है कि उम्मीदवारों के पास अपने फॉर्म में सुधार करने के लिए सीमित समय है. इसलिए सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जा रही है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें और जल्द से जल्द अपनी गलती सुधार लें.

किन-किन जानकारियों में किया जा सकता है सुधार

IIT गुवाहाटी ने यह भी स्पष्ट किया है कि उम्मीदवार केवल कुछ निश्चित जानकारियों में ही बदलाव कर सकते हैं. इनमें नाम, जन्मतिथि, परीक्षा केंद्र, प्रश्नपत्र का चयन, श्रेणी, लिंग और दिव्यांगता संबंधी जानकारी शामिल है. हालांकि, कुछ बुनियादी जानकारियों जैसे कॉलेज का नाम, स्थान, रोल नंबर या पत्राचार का पता आदि में सुधार करने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा.

आवेदन सुधार के लिए शुल्क विवरण

आवेदन सुधार करते समय उम्मीदवारों को कुछ जानकारियों में बदलाव के लिए शुल्क देना होगा. संस्थान ने हर परिवर्तन के लिए एक निश्चित शुल्क तय किया है. आइए जानते हैं किस सुधार के लिए कितना भुगतान करना होगा. नाम में परिवर्तन के लिए 500 रुपये, जन्मतिथि में परिवर्तन 500 रुपये, परीक्षा शहर के विकल्प में परिवर्तन में 500 रुपये, मौजूदा प्रश्न पत्र में परिवर्तन 500 रुपये, लिंग बदलकर महिला 500 रुपये. अनुसूचित जाति/जनजाति और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये, अन्य उम्मीदवारों के लिए 1500, श्रेणी बदलकर अनुसूचित जाति/जनजाति 500 रुपये लगेंगे.

इसके अलावा अनुसूचित जाति/जनजाति से अन्य श्रेणी में परिवर्तन के लिए उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये हैं, अन्य उम्मीदवारों के लिए 1500 रुपये देने होंगे. एससी/एसटी/दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये, अन्य उम्मीदवारों के लिए 1500 है.

कैसे करें आवेदन में सुधार

सबसे पहले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट gate2026.iitg.ac.in पर जाएं. फिर अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें. ‘Application Correction’ सेक्शन में जाकर आवश्यक सुधार चुनें. जो भी जानकारी गलत है, उसे सही करें और यदि लागू हो तो शुल्क का भुगतान करें. सुधार के बाद फॉर्म को दोबारा जांचें और सबमिट करें.

ये भी पढ़ें: 10वीं पास से लेकर IIT ग्रेजुएट तक के लिए शानदार मौका, जानिए कैसे करें आवेदन

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI