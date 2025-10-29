इसरो के स्पेस एप्लिकेशन सेंटर (SAC) ने टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट के पदों पर भर्ती के लिए नया नोटिफिकेशन जारी किया है. खास बात यह है कि इन पदों पर दसवीं पास और आईआईटी में पढ़े उम्मीदवार दोनों आवेदन कर सकते हैं.

इस भर्ती अभियान के तहत कुल 55 पदों को भरा जाएगा. इनमें अलग-अलग तकनीकी ट्रेड्स जैसे फिटर, इलेक्ट्रिशियन, आईटी मैकेनिक आदि शामिल हैं. इसके अलावा एक पद फार्मासिस्ट के लिए भी निकाला गया है. आवेदन की प्रक्रिया 13 नवंबर 2025 तक चलेगी. इच्छुक उम्मीदवार इसरो की आधिकारिक वेबसाइट www.sac.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

अब बात करते हैं योग्यता की. टेक्नीशियन पद के लिए उम्मीदवार का दसवीं पास होना जरूरी है. साथ ही उसके पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से फिटर, इलेक्ट्रिशियन, आईटी या मैकेनिक जैसे संबंधित ट्रेड में आईटीआई, एनटीसी या एनएसी सर्टिफिकेट होना चाहिए. वहीं, फार्मासिस्ट पद के लिए उम्मीदवार के पास फार्मेसी में फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना अनिवार्य है.

ऐसे होगा चयन

उम्मीदवारों का चयन दो चरणों में होगा लिखित परीक्षा और कौशल परीक्षा (स्किल टेस्ट). लिखित परीक्षा 90 मिनट की होगी, जिसमें 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे. हर गलत उत्तर पर 0.33 अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी. यह परीक्षा डीजीटी के तय सिलेबस के अनुसार होगी. जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा पास करेंगे, उन्हें स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा. स्किल टेस्ट लगभग 1:5 के अनुपात में होगा और केवल क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, यानी इसके अंक फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाएंगे.

इतना देना होगा शुल्क

अब जान लेते हैं आवेदन शुल्क के बारे में. सभी उम्मीदवारों को 500 रुपये शुल्क देना होगा, जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई के माध्यम से भरा जा सकता है. हालांकि महिला, एससी-एसटी, दिव्यांग और भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों को परीक्षा के बाद पूरी फीस वापस कर दी जाएगी. बाकी उम्मीदवारों को 400 रुपये वापस मिलेंगे.

कैसे करें आवेदन

अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले www.sac.gov.in पर जाएं. वहां “Careers” सेक्शन में जाकर रजिस्ट्रेशन करें. अपनी बुनियादी जानकारी भरें और रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करें. इसके बाद उसी से लॉगिन करें और आवेदन फॉर्म पूरा भरें. पासपोर्ट साइज की हालिया फोटो (अधिकतम 1MB साइज) और हस्ताक्षर अपलोड करें. इसके अलावा सभी आवश्यक दस्तावेज भी अपलोड करें और आवेदन शुल्क जमा करें. अंत में फॉर्म सबमिट कर उसका प्रिंटआउट अपने पास सुरक्षित रखें.



