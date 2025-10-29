हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीISRO Jobs 2025: 10वीं पास से लेकर IIT ग्रेजुएट तक के लिए शानदार मौका, जानिए कैसे करें आवेदन

ISRO Jobs 2025: 10वीं पास से लेकर IIT ग्रेजुएट तक के लिए शानदार मौका, जानिए कैसे करें आवेदन

इसरो के स्पेस एप्लिकेशन सेंटर ने टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट के 55 पदों पर भर्ती निकाली है. दसवीं पास और आईआईटी से पढ़े उम्मीदवार 13 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 29 Oct 2025 04:18 PM (IST)
Preferred Sources

इसरो के स्पेस एप्लिकेशन सेंटर (SAC) ने टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट के पदों पर भर्ती के लिए नया नोटिफिकेशन जारी किया है. खास बात यह है कि इन पदों पर दसवीं पास और आईआईटी में पढ़े उम्मीदवार दोनों आवेदन कर सकते हैं.

इस भर्ती अभियान के तहत कुल 55 पदों को भरा जाएगा. इनमें अलग-अलग तकनीकी ट्रेड्स जैसे फिटर, इलेक्ट्रिशियन, आईटी मैकेनिक आदि शामिल हैं. इसके अलावा एक पद फार्मासिस्ट के लिए भी निकाला गया है. आवेदन की प्रक्रिया 13 नवंबर 2025 तक चलेगी. इच्छुक उम्मीदवार इसरो की आधिकारिक वेबसाइट www.sac.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

अब बात करते हैं योग्यता की. टेक्नीशियन पद के लिए उम्मीदवार का दसवीं पास होना जरूरी है. साथ ही उसके पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से फिटर, इलेक्ट्रिशियन, आईटी या मैकेनिक जैसे संबंधित ट्रेड में आईटीआई, एनटीसी या एनएसी सर्टिफिकेट होना चाहिए. वहीं, फार्मासिस्ट पद के लिए उम्मीदवार के पास फार्मेसी में फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना अनिवार्य है.

ऐसे होगा चयन

उम्मीदवारों का चयन दो चरणों में होगा लिखित परीक्षा और कौशल परीक्षा (स्किल टेस्ट). लिखित परीक्षा 90 मिनट की होगी, जिसमें 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे. हर गलत उत्तर पर 0.33 अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी. यह परीक्षा डीजीटी के तय सिलेबस के अनुसार होगी. जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा पास करेंगे, उन्हें स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा. स्किल टेस्ट लगभग 1:5 के अनुपात में होगा और केवल क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, यानी इसके अंक फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाएंगे.

इतना देना होगा शुल्क

अब जान लेते हैं आवेदन शुल्क के बारे में. सभी उम्मीदवारों को 500 रुपये शुल्क देना होगा, जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई के माध्यम से भरा जा सकता है. हालांकि महिला, एससी-एसटी, दिव्यांग और भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों को परीक्षा के बाद पूरी फीस वापस कर दी जाएगी. बाकी उम्मीदवारों को 400 रुपये वापस मिलेंगे.

कैसे करें आवेदन

अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले www.sac.gov.in पर जाएं. वहां “Careers” सेक्शन में जाकर रजिस्ट्रेशन करें. अपनी बुनियादी जानकारी भरें और रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करें. इसके बाद उसी से लॉगिन करें और आवेदन फॉर्म पूरा भरें. पासपोर्ट साइज की हालिया फोटो (अधिकतम 1MB साइज) और हस्ताक्षर अपलोड करें. इसके अलावा सभी आवश्यक दस्तावेज भी अपलोड करें और आवेदन शुल्क जमा करें. अंत में फॉर्म सबमिट कर उसका प्रिंटआउट अपने पास सुरक्षित रखें.

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read
Published at : 29 Oct 2025 04:18 PM (IST)
JOB ISRO Recruitment 2025 ISRO Jobs 2025
