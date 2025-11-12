हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
एलन मस्क को एक लाख करोड़ डॉलर का सैलरी का ऑफर, जानें दुनिया में किसे मिलती है सबसे ज्यादा सैलरी?

एलन मस्क को एक लाख करोड़ डॉलर का सैलरी का ऑफर, जानें दुनिया में किसे मिलती है सबसे ज्यादा सैलरी?

एलन मस्क को टेस्ला की ओर से एक ट्रिलियन डॉलर यानी करीब एक लाख करोड़ रुपये का सैलरी पैकेज का ऑफर मिला है. आइए जानते हैं पूरी डिटेल्स... 

By : एबीपी लाइव | Updated at : 12 Nov 2025 04:27 PM (IST)
Preferred Sources

दुनिया के सबसे अमीर शख्सों में शुमार एलन मस्क एक बार फिर सुर्खियों में हैं. इस बार वजह है उनकी नई सैलरी, जो किसी सपने से कम नहीं लगती. अमेरिका की दिग्गज इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के शेयरहोल्डर्स ने मस्क को एक ट्रिलियन डॉलर यानी करीब एक लाख करोड़ डॉलर के सैलरी पैकेज की मंजूरी दे दी है. यह किसी कॉर्पोरेट इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा सैलरी ऑफर है.

यह फैसला टेस्ला की सालाना जनरल मीटिंग में हुआ, जहां करीब 75 फीसदी वोट एलन मस्क के पक्ष में पड़े. जैसे ही यह खबर आई, ऑस्टिन (अमेरिका) के ऑडिटोरियम में तालियों की गूंज उठी. मस्क मुस्कुराते हुए मंच पर आए और जोश में डांस करते नजर आए. उन्होंने कहा यह टेस्ला की कहानी का नया अध्याय नहीं, बल्कि पूरी नई किताब की शुरुआत है.

मस्क के सैलरी पैकेज की कड़ी शर्तें

इतनी बड़ी रकम यूं ही नहीं मिल जाएगी. इस ऑफर के साथ कई कठिन लक्ष्य जुड़े हैं. आने वाले 10 सालों में एलन मस्क को टेस्ला की मार्केट वैल्यू को 1.4 ट्रिलियन डॉलर से बढ़ाकर 8.5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाना होगा. इसके अलावा, 10 लाख सेल्फ-ड्राइविंग रोबोटैक्सी वाहनों को मार्केट में उतारना भी उनकी जिम्मेदारी होगी.

अगर वे ये सारे टारगेट पूरे कर लेते हैं, तो उन्हें इनाम के तौर पर टेस्ला के करोड़ों डॉलर के शेयर मिलेंगे. मस्क पहले से ही दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, लेकिन यह डील उन्हें बाकी सब से बहुत आगे ले जा सकती है.

इन्हें मिलते हैं महीने के करोड़ों

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जहां एलन मस्क को दुनिया का सबसे बड़ा सैलरी ऑफर मिला है, वहीं एक भारतीय मूल के अमेरिकी उद्योगपति जगदीप सिंह को दुनिया के सबसे ज्यादा वेतन पाने वाले कर्मचारियों में जगह बनाई थी.

क्वांटमस्केप कंपनी के पूर्व फाउंडर और सीईओ जगदीप सिंह को करीब 17,500 करोड़ रुपये (लगभग 2.3 बिलियन डॉलर) का सालाना पैकेज मिला था. रिपोर्ट के अनुसार, यह सैलरी कई बड़ी कंपनियों के सालाना मुनाफे से भी ज्यादा थी. जगदीप सिंह हर दिन लगभग 48 करोड़ रुपये (5.8 मिलियन डॉलर) कमाते हैं.

Published at : 12 Nov 2025 04:27 PM (IST)
