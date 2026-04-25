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हिंदी न्यूज़शिक्षाLPG Distributorship: गैस एजेंसी खोलने के लिए कितना पढ़ा-लिखा होना चाहिए, अप्लाई करने से पहले जान लें काम की बात

LPG Distributorship: गैस एजेंसी खोलने के लिए कितना पढ़ा-लिखा होना चाहिए, अप्लाई करने से पहले जान लें काम की बात

LPG Distributorship: आज के बदलते समय में गैस सिलेंडर एक जरूरी आवश्यकता बन चुका है. अब आप भी गैस एजेंसी लेकर अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं. जानें इससे जुड़ी कुछ अहम बातें.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Gaurav Raj | Updated at : 25 Apr 2026 05:21 PM (IST)
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LPG Distributorship: क्या आप किसी ऐसे बिजनेस की तलाश में हैं, जो दिन हो या रात, गर्मी हो या बरसात, हर समय बिना रुके चलता रहे और मंदी के समय में भी डगमगाए नहीं, तो गैस एजेंसी (LPG डिस्ट्रीब्यूटरशिप) खोलना आपके लिए एक बेहद ही फायदेमंद सौदा हो सकता है. LPG सिलेंडर आज हर घर की जरूरत है. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी गैस कनेक्शन का विस्तार हो रहा है. हालांकि, इसके लिए कुछ निर्धारित योग्यता, नियम और प्रक्रिया (खासकर शिक्षा से जुड़ी) होती है, जिसे समझना जरूरी होता है.

कितना पढ़ा-लिखा होना जरूरी है?

गैस एजेंसी के लिए आवेदन करने के लिए व्यक्ति का कम से कम 10वीं पास (SSLC/Matriculation) होना अनिवार्य है. यह सबसे न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है जो भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (Ministry of Petroleum and Natural Gas) द्वारा निर्धारित की गई है.

क्या होती हैं आवश्यकताएं

  • आवेदक भारतीय नागरिक और भारत का निवासी होना चाहिए.
  • आवेदक की उम्र आवेदन की तारीख पर 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
  • आवेदक के पास LPG गोदाम और शोरूम बनाने के लिए उपयुक्त जमीन होनी चाहिए.
  • आवेदक के पास पर्याप्त फंड होने चाहिए, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर और कामकाज का खर्च पूरा किया जा सके.
  • आवेदक या उसके करीबी परिवार के पास पहले से किसी अन्य कंपनी की डीलरशिप नहीं होनी चाहिए. 

जरूरी दस्तावेज

  • शैक्षणिक प्रमाण पत्र (कम से कम 10वीं).
  • पहचान प्रमाण जैसे आधार कार्ड या पैन कार्ड.
  • जमीन के दस्तावेज या फिर लीज एग्रीमेंट (कम से कम 15 साल).
  • बैंक स्टेटमेंट और वित्तीय प्रमाण.
  • पासपोर्ट साइज फोटो.

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एप्लिकेशन प्रोसेस

शहरी और ग्रामीण दोनों तरह के LPG डिस्ट्रीब्यूटर के लिए आवेदन ऑनलाइन करना होता है. इसके लिए आधिकारिक पोर्टल www.lpgvitarakchayan.in पर जाकर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है. इसके बाद आवेदन फॉर्म में सभी जरूरी जानकारी भरनी होती है और आवेदन शुल्क ऑनलाइन जमा करना होता है. फॉर्म को विज्ञापन में दी गई अंतिम तारीख और समय से पहले जमा करना अनिवार्य होता है. आवेदन के समय किसी भी प्रमाण पत्र या हलफनामा अपलोड करने की जरूरत नहीं होती है, केवल फोटो और सिग्नेचर की सॉफ्ट कॉपी अपलोड करनी होती है.

आगे की प्रक्रिया

चयन होने के बाद तेल कंपनियां एजेंसी धारकों को जरूरी ट्रेनिंग देती हैं, जिसे लेना अनिवार्य होता है. इसमें गैस सिलेंडर की हैंडलिंग, सुरक्षा नियम और ग्राहक सेवा से जुड़ी जानकारी दी जाती है. LPG एक अत्यधिक ज्वलनशील उत्पाद है, इसलिए सुरक्षा के मापदंड समझना बेहद जरूरी होता है.

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Published at : 25 Apr 2026 05:21 PM (IST)
Tags :
Ujjwala Scheme How To Open LPG Agency India LPG Distributorship Eligibility LPG Business India
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