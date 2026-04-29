इस दिन आएगा हिमाचल प्रदेश बोर्ड 10वीं-12वीं का रिजल्ट, सामने आई तारीख

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom हिमाचल बोर्ड 10वीं-12वीं परिणाम मई के दूसरे सप्ताह तक.

प्रशासनिक कारणों से परिणाम जारी होने में हुई देरी.

लगभग 1.84 लाख छात्रों को अपने परिणाम का इंतजार.

पहले 12वीं, फिर 10वीं का परिणाम जारी होने की संभावना.

हिमाचल प्रदेश बोर्ड परीक्षा 2026 में शामिल हुए लाखों छात्रों का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है,बोर्ड अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार, कक्षा 10वीं और 12वीं के परिणाम अब मई के दूसरे सप्ताह तक जारी किए जा सकते हैं. छात्र रिजल्ट जारी होने के बाद आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोर चेक कर सकेंगे.



इस दिन जारी हो सकता है रिजल्ट

हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (HPBOSE) ने पहले अप्रैल के अंत तक परिणाम जारी करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन कुछ प्रशासनिक कारणों से इसमें देरी हुई है. अब नई जानकारी के अनुसार, बोर्ड 10 मई 2026 से पहले रिजल्ट जारी कर सकता है.



करीब 1.84 लाख छात्रों को इंतजार

इस साल हिमाचल बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षाओं में लगभग 1.84 लाख छात्र शामिल हुए थे। सभी छात्र लंबे समय से अपने परिणाम का इंतजार कर रहे हैं. रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र ऑनलाइन मार्कशीट डाउनलोड कर सकेंगे.



पहले 12वीं, फिर 10वीं का रिजल्ट

पिछले वर्षों के ट्रेंड को देखते हुए संभावना है कि बोर्ड सबसे पहले कक्षा 12वीं का रिजल्ट जारी करेगा. इसके कुछ दिनों बाद 10वीं का परिणाम घोषित किया जा सकता है. हालांकि, अंतिम तारीख बोर्ड की आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगी.

आधिकारिक वेबसाइट से ऐसे करें चेक

सबसे पहले HPBOSE की आधिकारिक hpbose.org वेबसाइट पर जाएं.

होमपेज पर Result 2026 लिंक पर क्लिक करें.

अब Class 10th Result या Class 12th Result चुनें.

अपना रोल नंबर दर्ज करें.

सबमिट बटन पर क्लिक करें.

स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा.

भविष्य के लिए प्रिंट या डाउनलोड कर लें.





यह भी पढ़ें - CISCE Result 2026: CISCE इसी हफ्ते जारी करेगा 10वीं-12वीं के नतीजे? नोट कर लें रिजल्ट चेक करने का आसान तरीका

DigiLocker से चेक करें

DigiLocker ऐप या वेबसाइट खोलें.

लॉगिन करें या नया अकाउंट बनाएं.

Education सेक्शन में जाएं.

HPBOSE चुनें.

रोल नंबर और जरूरी जानकारी भरें.

डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड करें.

एसएमएस से कैसे कर सकते हैं चेक

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI