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हिंदी न्यूज़शिक्षाResultsइस दिन आएगा हिमाचल प्रदेश बोर्ड 10वीं-12वीं का रिजल्ट, सामने आई तारीख

इस दिन आएगा हिमाचल प्रदेश बोर्ड 10वीं-12वीं का रिजल्ट, सामने आई तारीख

हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जल्द ही कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम जारी कर सकता है. रिजल्ट मई के दूसरे सप्ताह तक घोषित होने की संभावना है.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 29 Apr 2026 06:44 AM (IST)
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  • हिमाचल बोर्ड 10वीं-12वीं परिणाम मई के दूसरे सप्ताह तक.
  • प्रशासनिक कारणों से परिणाम जारी होने में हुई देरी.
  • लगभग 1.84 लाख छात्रों को अपने परिणाम का इंतजार.
  • पहले 12वीं, फिर 10वीं का परिणाम जारी होने की संभावना.

हिमाचल प्रदेश बोर्ड परीक्षा 2026 में शामिल हुए लाखों छात्रों का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है,बोर्ड अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार, कक्षा 10वीं और 12वीं के परिणाम अब मई के दूसरे सप्ताह तक जारी किए जा सकते हैं. छात्र रिजल्ट जारी होने के बाद आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोर चेक कर सकेंगे.


इस दिन जारी हो सकता है रिजल्ट

हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (HPBOSE) ने पहले अप्रैल के अंत तक परिणाम जारी करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन कुछ प्रशासनिक कारणों से इसमें देरी हुई है. अब नई जानकारी के अनुसार, बोर्ड 10 मई 2026 से पहले रिजल्ट जारी कर सकता है.

करीब 1.84 लाख छात्रों को इंतजार

इस साल हिमाचल बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षाओं में लगभग 1.84 लाख छात्र शामिल हुए थे। सभी छात्र लंबे समय से अपने परिणाम का इंतजार कर रहे हैं. रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र ऑनलाइन मार्कशीट डाउनलोड कर सकेंगे.


पहले 12वीं, फिर 10वीं का रिजल्ट

पिछले वर्षों के ट्रेंड को देखते हुए संभावना है कि बोर्ड सबसे पहले कक्षा 12वीं का रिजल्ट जारी करेगा. इसके कुछ दिनों बाद 10वीं का परिणाम घोषित किया जा सकता है. हालांकि, अंतिम तारीख बोर्ड की आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगी.

आधिकारिक वेबसाइट से ऐसे करें चेक

DigiLocker से चेक करें

  • DigiLocker ऐप या वेबसाइट खोलें.
  • लॉगिन करें या नया अकाउंट बनाएं.
  • Education सेक्शन में जाएं.
  • HPBOSE चुनें.
  • रोल नंबर और जरूरी जानकारी भरें.
  • डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड करें.

एसएमएस से कैसे कर सकते हैं चेक

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 29 Apr 2026 06:44 AM (IST)
Tags :
Education HPBOSE Himachal Pradesh Board Result 2026 Himachal Pradesh Result 2026
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