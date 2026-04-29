इस दिन आएगा हिमाचल प्रदेश बोर्ड 10वीं-12वीं का रिजल्ट, सामने आई तारीख
हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जल्द ही कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम जारी कर सकता है. रिजल्ट मई के दूसरे सप्ताह तक घोषित होने की संभावना है.
- हिमाचल बोर्ड 10वीं-12वीं परिणाम मई के दूसरे सप्ताह तक.
- प्रशासनिक कारणों से परिणाम जारी होने में हुई देरी.
- लगभग 1.84 लाख छात्रों को अपने परिणाम का इंतजार.
- पहले 12वीं, फिर 10वीं का परिणाम जारी होने की संभावना.
हिमाचल प्रदेश बोर्ड परीक्षा 2026 में शामिल हुए लाखों छात्रों का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है,बोर्ड अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार, कक्षा 10वीं और 12वीं के परिणाम अब मई के दूसरे सप्ताह तक जारी किए जा सकते हैं. छात्र रिजल्ट जारी होने के बाद आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोर चेक कर सकेंगे.
इस दिन जारी हो सकता है रिजल्ट
हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (HPBOSE) ने पहले अप्रैल के अंत तक परिणाम जारी करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन कुछ प्रशासनिक कारणों से इसमें देरी हुई है. अब नई जानकारी के अनुसार, बोर्ड 10 मई 2026 से पहले रिजल्ट जारी कर सकता है.
करीब 1.84 लाख छात्रों को इंतजार
इस साल हिमाचल बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षाओं में लगभग 1.84 लाख छात्र शामिल हुए थे। सभी छात्र लंबे समय से अपने परिणाम का इंतजार कर रहे हैं. रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र ऑनलाइन मार्कशीट डाउनलोड कर सकेंगे.
पहले 12वीं, फिर 10वीं का रिजल्ट
पिछले वर्षों के ट्रेंड को देखते हुए संभावना है कि बोर्ड सबसे पहले कक्षा 12वीं का रिजल्ट जारी करेगा. इसके कुछ दिनों बाद 10वीं का परिणाम घोषित किया जा सकता है. हालांकि, अंतिम तारीख बोर्ड की आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगी.
आधिकारिक वेबसाइट से ऐसे करें चेक
- सबसे पहले HPBOSE की आधिकारिक hpbose.org वेबसाइट पर जाएं.
- होमपेज पर Result 2026 लिंक पर क्लिक करें.
- अब Class 10th Result या Class 12th Result चुनें.
- अपना रोल नंबर दर्ज करें.
- सबमिट बटन पर क्लिक करें.
- स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा.
- भविष्य के लिए प्रिंट या डाउनलोड कर लें.
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DigiLocker से चेक करें
- DigiLocker ऐप या वेबसाइट खोलें.
- लॉगिन करें या नया अकाउंट बनाएं.
- Education सेक्शन में जाएं.
- HPBOSE चुनें.
- रोल नंबर और जरूरी जानकारी भरें.
- डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड करें.
एसएमएस से कैसे कर सकते हैं चेक
- मोबाइल का मैसेज बॉक्स खोलें.
- नया SMS टाइप करें
- HP10 Roll Number/HP12 Roll Number
- इसे 5676750 पर भेज दें.
- कुछ देर बाद रिजल्ट मोबाइल पर SMS में आ जाएगा.
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Source: IOCL