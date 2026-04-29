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'सब BJP के इशारे पर नाच रहे', बंगाल में वोटिंग के बीच भयंकर गुस्से में ममता बनर्जी, जानें क्या आरोप लगाए
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव के दौरान केंद्रीय बलों और बाहरी पर्यवेक्षकों की भूमिका पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव प्रक्रिया में निष्पक्षता नहीं दिख रही है और भाजपा के इशारे पर विपक्षी दलों को निशाना बनाया जा रहा है.
ममता बनर्जी ने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा, 'बाहर से कई ऐसे पर्यवेक्षक आए हैं जो पूरी तरह से भाजपा के निर्देशों के अनुसार काम कर रहे हैं.' उन्होंने मतदान की स्थिति पर असंतोष जताते हुए पूछा, 'जनता को अपना वोट डालना है, लेकिन क्या इस तरह के माहौल में मतदान संभव है?'(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
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Source: IOCL