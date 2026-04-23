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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजUP Police Liquor Quota: क्या यूपी में पुलिस का भी होता है शराब का कोटा, जानें उनकी कैंटीन में कितनी सस्ती मिलती है बोतल?

UP Police Liquor Quota: क्या यूपी में पुलिस का भी होता है शराब का कोटा, जानें उनकी कैंटीन में कितनी सस्ती मिलती है बोतल?

UP Police Liquor Quota: हैदराबाद में करीब 10 लाख रुपये की प्रीमियम शराब बरामद की गई है. इसी बीच आइए जानते हैं क्या उत्तर प्रदेश में पुलिस कर्मियों को शराब का कोई खास कोटा दिया जाता है.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 23 Apr 2026 07:01 PM (IST)
UP Police Liquor Quota: हैदराबाद में करीब 10 लाख रुपये की प्रीमियम शराब बरामद की गई है. इसी बीच आइए जानते हैं क्या उत्तर प्रदेश में पुलिस कर्मियों को शराब का कोई खास कोटा दिया जाता है.

UP Police Liquor Quota: हाल ही में हैदराबाद में करीब 10 लाख रुपये की प्रीमियम शराब की बरामदगी हुई है. बताया जा रहा है कि यह शराब कथित तौर पर डिफेंस कैंटीन से लाई गई थी. भारतीय सैनिकों को सरकार की तरफ से कैंटीन स्टोर्स डिपार्मेंट के जरिए कुछ सुविधाएं दी जाती हैं. इन सुविधाओं में रियायती दरों पर शराब मिलना भी शामिल है. इसी बीच आइए जानते हैं कि क्या यूपी में पुलिस को शराब का कोई कोटा दिया जाता है? जानें क्या है इस सवाल का जवाब.

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भारतीय सेना जैसे रक्षा बलों या फिर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जैसे केंद्रीय बलों के उलट उत्तर प्रदेश पुलिस कर्मियों को शराब का कोई निश्चित कोटा नहीं मिलता. ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसके तहत वे आधिकारिक जरिए से रियायती या फिर कंट्रोल्ड दरों पर शराब खरीद सकें.
भारतीय सेना जैसे रक्षा बलों या फिर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जैसे केंद्रीय बलों के उलट उत्तर प्रदेश पुलिस कर्मियों को शराब का कोई निश्चित कोटा नहीं मिलता. ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसके तहत वे आधिकारिक जरिए से रियायती या फिर कंट्रोल्ड दरों पर शराब खरीद सकें.
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उत्तर प्रदेश पुलिस कर्मी और उनके परिवार लखनऊ और उन्नाव जैसे जिलों में स्थापित पुलिस कैंटीन का फायदा उठा सकते हैं. यह कैंटीन रोजमर्रा के इस्तेमाल के सामान जैसे किराने का सामान, इलेक्ट्रॉनिक और घरेलू इस्तेमाल की वस्तुओं को बाजार भाव से कम कीमतों पर उपलब्ध कराती हैं. ऐसा कुछ टैक्स छूट और थोक खरीद व्यवस्था की वजह से संभव हो पता है.
उत्तर प्रदेश पुलिस कर्मी और उनके परिवार लखनऊ और उन्नाव जैसे जिलों में स्थापित पुलिस कैंटीन का फायदा उठा सकते हैं. यह कैंटीन रोजमर्रा के इस्तेमाल के सामान जैसे किराने का सामान, इलेक्ट्रॉनिक और घरेलू इस्तेमाल की वस्तुओं को बाजार भाव से कम कीमतों पर उपलब्ध कराती हैं. ऐसा कुछ टैक्स छूट और थोक खरीद व्यवस्था की वजह से संभव हो पता है.
Published at : 23 Apr 2026 07:01 PM (IST)
Tags :
UP Police Liquor Quota Liquor Quota Police Canteen

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