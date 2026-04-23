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UP Police Liquor Quota: क्या यूपी में पुलिस का भी होता है शराब का कोटा, जानें उनकी कैंटीन में कितनी सस्ती मिलती है बोतल?
UP Police Liquor Quota: हैदराबाद में करीब 10 लाख रुपये की प्रीमियम शराब बरामद की गई है. इसी बीच आइए जानते हैं क्या उत्तर प्रदेश में पुलिस कर्मियों को शराब का कोई खास कोटा दिया जाता है.
UP Police Liquor Quota: हाल ही में हैदराबाद में करीब 10 लाख रुपये की प्रीमियम शराब की बरामदगी हुई है. बताया जा रहा है कि यह शराब कथित तौर पर डिफेंस कैंटीन से लाई गई थी. भारतीय सैनिकों को सरकार की तरफ से कैंटीन स्टोर्स डिपार्मेंट के जरिए कुछ सुविधाएं दी जाती हैं. इन सुविधाओं में रियायती दरों पर शराब मिलना भी शामिल है. इसी बीच आइए जानते हैं कि क्या यूपी में पुलिस को शराब का कोई कोटा दिया जाता है? जानें क्या है इस सवाल का जवाब.
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Published at : 23 Apr 2026 07:01 PM (IST)
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भावेष पाण्डेय
Opinion