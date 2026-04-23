उत्तर प्रदेश पुलिस कर्मी और उनके परिवार लखनऊ और उन्नाव जैसे जिलों में स्थापित पुलिस कैंटीन का फायदा उठा सकते हैं. यह कैंटीन रोजमर्रा के इस्तेमाल के सामान जैसे किराने का सामान, इलेक्ट्रॉनिक और घरेलू इस्तेमाल की वस्तुओं को बाजार भाव से कम कीमतों पर उपलब्ध कराती हैं. ऐसा कुछ टैक्स छूट और थोक खरीद व्यवस्था की वजह से संभव हो पता है.