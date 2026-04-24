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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजLenskart Tilak Kalava Controversy : क्या अपने कर्मचारियों को तिलक-कलावा बांधने को मजबूर कर सकती है कंपनी, जानें क्या कहता है कानून?

Lenskart Tilak Kalava Controversy : क्या अपने कर्मचारियों को तिलक-कलावा बांधने को मजबूर कर सकती है कंपनी, जानें क्या कहता है कानून?

Lenskart Tilak Kalava Controversy : सोशल मीडिया पर एक डॉक्यूमेंट सामने आया जिसमें दावा किया गया कि कंपनी कर्मचारियों को तिलक, बिंदी, कलावा या धार्मिक प्रतीक लगाने की अनुमति नहीं देती

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 24 Apr 2026 07:35 AM (IST)
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Lenskart Tilak Kalava Controversy : हाल ही में चश्मे बेचने वाली बड़ी कंपनी लेंसकार्ट एक विवाद में फंस गई. मामला किसी प्रोडक्ट या बिजनेस सर्विस का नहीं था, बल्कि कंपनी की ग्रूमिंग और यूनिफॉर्म पॉलिसी का था. सोशल मीडिया पर एक डॉक्यूमेंट सामने आया जिसमें दावा किया गया कि कंपनी कर्मचारियों को तिलक, बिंदी, कलावा या धार्मिक प्रतीक लगाने की अनुमति नहीं देती, जबकि कुछ अन्य धार्मिक प्रतीक को लेकर अलग नियम दिखे. 

इस बात ने लोगों के बीच बहस छेड़ दी कि क्या किसी कंपनी को यह अधिकार है कि वह अपने कर्मचारियों की धार्मिक पहचान को इस तरह नियंत्रित करे. विवाद बढ़ने के बाद कंपनी के फाउंडर ने सफाई दी कि यह या तो पुराना डॉक्यूमेंट था या उसमें शब्दों की गलती थी, और इसे कंपनी की अंतिम या लागू नीति नहीं माना जाना चाहिए. लेकिन इस पूरे मामले ने एक बड़ा सवाल फिर से सामने ला दिया कि क्या भारत में कोई कंपनी अपने कर्मचारियों को तिलक-कलावा, बिंदी या अन्य धार्मिक पहचान पहनने से रोक सकती है और कानून इस बारे में क्या कहता है?

भारत में धार्मिक स्वतंत्रता क्या कहती है?

भारत का संविधान हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने की आजादी देता है. यह अधिकार Article 25 के तहत आता है. हर व्यक्ति को अपनी आस्था के अनुसार जीने का अधिकार है. वह तिलक लगा सकता है, हिजाब पहन सकता है, पगड़ी बांध सकता है, लेकिन यह अधिकार पूरी तरह से असीमित नहीं है. इसे सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर सीमित किया जा सकता है. 

क्या अपने कर्मचारियों को तिलक-कलावा बांधने को कंपनी मजबूर कर सकती है?

कंपनियां अपने कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड और ग्रूमिंग पॉलिसी बना सकती हैं. लेकिन ये नियम सभी कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होने चाहिए. किसी एक धर्म को टारगेट नहीं करना चाहिए. बिना वजह धार्मिक अभिव्यक्ति को नहीं रोकना चाहिए.  कोई कंपनी सामान्य रूप से साफ-सुथरे और प्रोफेशनल लुक की मांग कर सकती है, लेकिन बिना किसी ठोस कारण के तिलक, कलावा, बिंदी या अन्य धार्मिक पहचान को रोकना सही नहीं माना जाएगा. भारत के कानून के अनुसार, हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है. 

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इस पर कानून क्या कहता है?

भारत के कानून के अनुसार हर कर्मचारी को अपनी धार्मिक आस्था व्यक्त करने का अधिकार है. नियोक्ता (employer) को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कार्यस्थल पर भेदभाव न हो. कोई भी नियम धर्म के आधार पर अलग-अलग व्यवहार नहीं कर सकता है. अगर तिलक, कलावा या बिंदी आपकी धार्मिक पहचान का हिस्सा है, तो बिना मजबूत कारण उसे रोकना कानूनी और नैतिक दोनों रूप से सही नहीं माना जाता है. 

यह भी पढ़ें - America Iran Ceasefire Extended: दुनिया में पहली बार कब हुआ था सीजफायर, कौन-कौन से देशों ने रोकी थी जंग?

Published at : 24 Apr 2026 07:35 AM (IST)
Tags :
Lenskart Controversy Tilak Kalava Controversy Company Grooming Policy Workplace Religious Freedom Religious Rights In India
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