हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाNEET 2026 में आवेदकों की रफ्तार धीमी, सिर्फ 3 हजार की बढ़ोतरी ने खड़े किए कई सवाल?

NEET 2026 में आवेदकों की रफ्तार धीमी, सिर्फ 3 हजार की बढ़ोतरी ने खड़े किए कई सवाल?

नीट यूजी 2026 में आवेदनों की संख्या में सिर्फ मामूली बढ़त दर्ज हुई है, जबकि एमबीबीएस सीटों में बड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है. आइए पूरी डिटेल्स जानते हैं...

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 28 Apr 2026 02:13 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • नीट 2026: आवेदन में मामूली वृद्धि, सीटों की संख्या बढ़ने की उम्मीद
  • 99% छात्रों को पहली पसंद का परीक्षा शहर मिला, तनाव कम
  • सीटों में इजाफे से एमबीबीएस प्रवेश प्रतियोगिता पर पड़ेगा असर
  • मेडिकल प्रवेश परीक्षा में उपस्थिति दर बढ़ने की संभावना जताई जा रही

मेडिकल की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों के बीच इस साल एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई है. जहां हर साल नीट यूजी के आवेदन में बड़ी छलांग देखने को मिलती थी, वहीं नीट 2026 में यह बढ़ोतरी बहुत मामूली रही है. पिछले साल के मुकाबले इस बार सिर्फ करीब 3 हजार छात्र ही ज्यादा रजिस्ट्रेशन करते नजर आए हैं. यह आंकड़ा चौंकाने वाला भी है और राहत देने वाला भी, क्योंकि इसी बीच एमबीबीएस सीटों में बड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है.

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने नीट 2026 के लिए 22,79,743 उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड जारी किए हैं. खास बात यह रही कि 99 प्रतिशत से ज्यादा छात्रों को उनकी पहली पसंद का एग्जाम सिटी मिला है. इससे परीक्षा से पहले की भागदौड़, यात्रा की परेशानी और तनाव काफी हद तक कम होने की उम्मीद है. परीक्षा 3 मई को देशभर में एक ही शिफ्ट में आयोजित होगी.

पिछले साल कितने थे आवेदन

पिछले साल लगभग 22.76 लाख छात्रों ने नीट के लिए आवेदन किया था, जबकि एमबीबीएस की सीटें करीब 1.29 लाख थीं. सीटों के मुकाबले उम्मीदवारों की संख्या कई गुना ज्यादा होने से प्रतियोगिता बहुत कठिन हो जाती है. लेकिन इस बार तस्वीर बदल सकती है. नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) से जुड़े सूत्रों के अनुसार, कई नए मेडिकल कॉलेजों ने एमबीबीएस कोर्स शुरू करने के लिए आवेदन किया है. साथ ही पुराने कॉलेजों ने सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है. माना जा रहा है कि आने वाले सत्र में सीटों की संख्या में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल सकता है.

यह भी पढ़ें - UPSSSC Vacancy: 12वीं पास युवाओं के लिए खुशखबरी, यूपी में 700+ पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी

यही वजह है कि इस बार उम्मीदवारों की संख्या में ज्यादा उछाल नहीं दिखा, लेकिन सीटें बढ़ने से छात्रों पर दबाव कुछ कम हो सकता है. नीट के जरिए सिर्फ एमबीबीएस ही नहीं, बल्कि बीडीएस, आयुर्वेद, यूनानी और सिद्धा जैसे कोर्सों में भी दाखिला मिलता है, फिर भी सबसे ज्यादा होड़ एमबीबीएस के लिए ही रहती है.

कितने बनाए परीक्षा केंद्र?

एनटीए ने इस बार परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था भी पहले जैसी ही रखी है. देशभर में 5,446 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. रजिस्ट्रेशन के समय छात्रों से तीन पसंदीदा शहर मांगे गए थे, जिनके आधार पर सेंटर अलॉट किए गए. 12 अप्रैल को ही एग्जाम सिटी की जानकारी दे दी गई थी, ताकि छात्रों को पहले से तैयारी का समय मिल सके.

नीट देश की उन परीक्षाओं में से है, जहां उपस्थिति दर सबसे ज्यादा रहती है. पिछले साल लगभग 97 से 98 प्रतिशत छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे. इस बार चूंकि ज्यादातर छात्रों को उनकी पसंद का शहर मिला है, इसलिए उपस्थिति दर और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है.

यह भी पढ़ें - NTPC Recruitment 2026: एनटीपीसी अस्सिटेंट एग्जीक्यूटिव के 200+ पदों पर भर्ती जारी, जानें आवेदन प्रक्रिया

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read More
Published at : 28 Apr 2026 02:13 PM (IST)
Tags :
Education NEET NEET UG 2026 Applicants NEET Exam City Allotment
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
NEET 2026 में आवेदकों की रफ्तार धीमी, सिर्फ 3 हजार की बढ़ोतरी ने खड़े किए कई सवाल?
NEET 2026 में आवेदकों की रफ्तार धीमी, सिर्फ 3 हजार की बढ़ोतरी ने खड़े किए कई सवाल?
शिक्षा
कौन थे भारत के सबसे पहले CJI? जानें कितनी मिलती थी सैलरी
कौन थे भारत के सबसे पहले CJI? जानें कितनी मिलती थी सैलरी
शिक्षा
करियर बनाना है बड़ा? DU, JNU और IIT में फर्क समझना है जरूरी
करियर बनाना है बड़ा? DU, JNU और IIT में फर्क समझना है जरूरी
शिक्षा
बंगाल चुनाव में सख्त तेवर, जानिए कितने पढ़े-लिखे हैं IPS अजय पाल शर्मा, फिर चर्चा में आए ‘एनकाउंटर स्पेशलिस्ट’
बंगाल चुनाव में सख्त तेवर, जानिए कितने पढ़े-लिखे हैं IPS अजय पाल शर्मा, फिर चर्चा में आए ‘एनकाउंटर स्पेशलिस्ट’
Advertisement

वीडियोज

Strait of Hormuz : होर्मुज निकला ईरान का सबसे घातक हथियार! | US-Iran War Update | Trump
US-Iran War Update : Trump के शिकंजे में फंसा Pakistan, ईरान ने हाथ खींचकर सबको चौंकाया ! |
US vs Iran War 2026 : होर्मुज में अमेरिका की महा-नाकेबंदी! तैनात किए सबसे घातक Fighter Jets |
West Bengal Election : वोटिंग से पहले रणक्षेत्र बना बंगाल! | TMC | BJP | Mamata Banerjee | Amit Shah
Chitra Tripathi: वोट का 'धर्मयुद्ध', बंगाल में कौन जीतेगा? | West Bengal Election | Mamata Banerjee
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
गाजा, ईरान और लेबनान... क्या जंग करवाकर भी कुर्सी नहीं बचा पाएंगे नेतन्याहू? इजरायल के दो पूर्व PM हुए एकजुट
गाजा-ईरान जंग के बाद भी कुर्सी नहीं बचा पाएंगे? नेतन्याहू के खिलाफ इजरायल के दो पूर्व PM एकजुट
दिल्ली NCR
AAP खत्म हो जाएगी? आतिशी बोलीं- डेढ़ दशक में 15 बार पढ़ा गया शोक संदेश और 6 महीने में...
AAP खत्म हो जाएगी? आतिशी बोलीं- डेढ़ दशक में 15 बार पढ़ा गया शोक संदेश और 6 महीने में...
विश्व
NSA Ajit Doval UAE Visit: डोभाल के UAE दौरे को लेकर बौराया पाकिस्तान, बोलने लगा साजिश वाला झूठ, किसने निकाल दी हवा?
डोभाल के UAE दौरे को लेकर बौराया पाकिस्तान, बोलने लगा साजिश वाला झूठ, किसने निकाल दी हवा?
क्रिकेट
Watch: 'भारत के सभी गेंदबाजों से नफरत...मौका मिले तो...', पाकिस्तानी खिलाड़ी ने उगला जहर; वीडियो हुआ वायरल
Watch: 'भारत के सभी गेंदबाजों से नफरत...मौका मिले तो...', पाकिस्तानी खिलाड़ी ने उगला जहर; वीडियो हुआ वायरल
साउथ सिनेमा
राजामौली की 'Varanasi' के बाद महेश बाबू ने साइन कीं 3 बैक-टू-बैक बड़ी फिल्में? टीम ने दिया ऑफिशियल अपडेट
'Varanasi' के बाद महेश बाबू ने साइन कीं 3 बैक-टू-बैक बड़ी फिल्में? टीम ने दिया ऑफिशियल अपडेट
चुनाव 2026
'मस्ती करते देख अच्छा लगा...', महुआ मोइत्रा ने शेयर किया IPS अजय पाल शर्मा का बार गर्ल संग डांस वीडियो, मचा हड़कंप
'मस्ती करते देख अच्छा लगा...', महुआ मोइत्रा ने शेयर किया IPS अजय पाल शर्मा का बार गर्ल संग डांस वीडियो, मचा हड़कंप
ऑटो
Auto Industry Crisis: आने वाले महीनों में बढ़ सकते हैं कार के दाम, बढ़ती लागत से ऑटो सेक्टर में हलचल
Auto Industry Crisis: आने वाले महीनों में बढ़ सकते हैं कार के दाम, बढ़ती लागत से ऑटो सेक्टर में हलचल
एग्रीकल्चर
मछली पालन के साथ बिना मिट्टी के करें एक्वापोनिक खेती, होगा तगड़ा फायदा
मछली पालन के साथ बिना मिट्टी के करें एक्वापोनिक खेती, होगा तगड़ा फायदा
ENT LIVE
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
ENT LIVE
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
ENT LIVE
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
ENT LIVE
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
ENT LIVE
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
Embed widget