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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वPakistan Fateh-II Missile: पाकिस्तान ने लॉन्च की फतेह-II मिसाइल! रडार की पकड़ से भी नहीं आती, जानें कितनी खतरनाक है ये

Pakistan Fateh-II Missile: पाकिस्तान ने लॉन्च की फतेह-II मिसाइल! रडार की पकड़ से भी नहीं आती, जानें कितनी खतरनाक है ये

Pakistan Fateh-II Missile: पाकिस्तान ने फतेह-II मिसाइल को टेस्ट किया है. इस संबंध में पाकिस्तानी सेना ने बताया की इसका मकसद तकनीकी जांच को चेक करना था.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 29 Apr 2026 08:56 AM (IST)
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पाकिस्तान ने फतेह-II मिसाइल सिस्टम को सफलतापूर्वक टेस्ट कर लिया है. इसके बारे में पाकिस्तान की सेना ने मंगलवार (28 अप्रैल 2026) को जानकारी दी. सेना की तरफ से जारी बयान में बताया गया कि इस मिसाइल को आर्मी रॉकेट फोर्स ने लॉन्च किया गया. इस मिसाइल में आधुनिक मशीन और डायरेक्शन बताने वाले नए और एडवांस  सिस्टम लगाए गए हैं, जिससे इसकी क्षमता और काम करने की सटीकता बेहतर हो गई है.

पाकिस्तानी सेना ने यह भी बताया कि इस लॉन्च का खास मकसद्द सैनिकों को अभ्यास कराना था, ताकि वे इस सिस्टम को सही तरीके से चला सकें. इसके साथ ही अलग-अलग तकनीकी मापदंडों की जांच की गई और यह देखा गया कि मिसाइल में लगे सभी सिस्टम सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं. इस प्रक्रिया में मिसाइल की सटीकता और सुरक्षा को और बेहतर बनाने के लिए शामिल सिस्टम के परफॉर्मंस का भी टेस्ट किया गया.

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फतेह-2 मिसाइल सिस्टम कि खासियत

पाकिस्तान की फतेह-2 (Fatah-II) एक ऐसा मिसाइल सिस्टम है, जिसे पाकिस्तान ने ही बनाया गया है. यह गाइडेड मल्टी-लॉन्च रॉकेट सिस्टम है, यानी इसे एक साथ कई रॉकेट दागने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और यह अपने टारगेट तक पहुंचने के दौरान रुट को कंट्रोल कर सकती है. इसकी मारक क्षमता करीब 400 किलोमीटर तक बताई जाती है. यह मिसाइल खासतौर पर सटीक हमले के लिए जानी जाती है. कहा जाता है कि यह अपने टारगेट के बहुत पास, करीब 10 मीटर के दायरे में निशाना लगा सकती है. इसमें आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है. इसमें बेहतर फ्लाइट कंट्रोल और डायरेक्शन बताने वाले सिस्टम लगाए गए है, जिससे यह उड़ते समय अपने रास्ते को जरूरत के अनुसार बदल सकती है.

फतेह-2 से बढ़ेगी पाकिस्तानी सेना की ताकत

फतेह-2 की एक और खास बात यह है कि यह जमीन के करीब और सीधी उड़ती है. इस वजह से इसे रडार पर पकड़ना और एयर डिफेंस सिस्टम से रोकना मुश्किल हो जाता है. इसे ट्रक पर लगाए जाने वाले लॉन्चर से दागा जा सकता है, जिससे इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान होता है. यह फतेह-1 का नया और एडवांस रूप है. पाकिस्तान की सेना ने इसे अपनी ताकत बढ़ाने और दुश्मन के ठिकानों जैसे एयरबेस और रडार सिस्टम को निशाना बनाने के लिए शामिल किया है.

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Published at : 29 Apr 2026 08:56 AM (IST)
Tags :
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