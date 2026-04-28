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हिंदी न्यूज़शिक्षाकरियर बनाना है बड़ा? DU, JNU और IIT में फर्क समझना है जरूरी

करियर बनाना है बड़ा? DU, JNU और IIT में फर्क समझना है जरूरी

आप DU, JNU और IIT में से अपने करियर के लिए सही यूनिवर्सिटी चुनना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए है. जानिए तीनों संस्थानों की खासियत, पढ़ाई का माहौल, प्लेसमेंट और किस छात्र के लिए कौन सा विकल्प बेहतर.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 28 Apr 2026 12:40 PM (IST)
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  • IIT इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी में रिसर्च और बेहतरीन प्लेसमेंट के लिए.
  • JNU राजनीति, इतिहास, समाजशास्त्र, भाषा में गहराई से पढ़ाई के लिए.
  • DU कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, मैनेजमेंट में संतुलित करियर के लिए.
  • लक्ष्य अनुसार IIT, JNU, DU में से करें सही चयन.

12वीं के बाद हर छात्र के सामने सबसे बड़ा सवाल होता है कि आगे की पढ़ाई कहां से की जाए. देश के कई छात्र दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU), जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) जैसे बड़े संस्थानों में एडमिशन लेने का सपना देखते हैं. लेकिन इन तीनों में से कौन सा संस्थान किस करियर के लिए बेहतर है, यह जानना बेहद जरूरी है.

सफलता केवल कॉलेज से नहीं मिलती
यह समझना जरूरी है कि केवल बड़े नाम वाले कॉलेज में दाखिला लेना ही सफलता नहीं दिलाता. सफलता मेहनत, स्किल, लगन और सही दिशा से मिलती है. इसलिए किसी भी विश्वविद्यालय का चुनाव अपनी रुचि, क्षमता और भविष्य के लक्ष्य को ध्यान में रखकर ही करें.आइये जानें किसके लिए क्या है बेहतर विकल्प.

IIT क्यों माना जाता है शानदार विकल्प?

अगर किसी छात्र की रुचि इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रिसर्च में है, तो IIT सबसे बेहतरीन विकल्प माना जाता है.देश के IIT संस्थान अपनी पढ़ाई के स्तर, आधुनिक लैब और बेहतरीन प्लेसमेंट के लिए मशहूर हैं.यहां से पढ़ने वाले छात्रों को देश-विदेश की बड़ी कंपनियों में नौकरी के मौके मिलते हैं.

IIT में दाखिला लेने के लिए JEE जैसी कठिन परीक्षा पास करनी पड़ती है.हर साल लाखों छात्र इसमें हिस्सा लेते हैं, लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जो लगातार मेहनत करते हैं. अगर आपका सपना टेक्निकल फील्ड में बड़ा करियर बनाना है, तो IIT सही राह हो सकती है.

JNU किन छात्रों के लिए है बेहतर?

अगर किसी छात्र की रुचि राजनीति विज्ञान, इतिहास, समाजशास्त्र, भाषा, अंतरराष्ट्रीय संबंध या रिसर्च में है, तो JNU एक मजबूत विकल्प है. यह विश्वविद्यालय अपने शैक्षणिक माहौल और गहराई से पढ़ाई कराने के लिए जाना जाता है.यहां कई छात्र UPSC और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी करते हैं.

JNU में पढ़ाई का माहौल गंभीर और ज्ञान आधारित माना जाता है. जो छात्र शिक्षण, प्रशासनिक सेवा, रिसर्च या सामाजिक क्षेत्रों में करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए यह अच्छा मंच साबित हो सकता है.

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DU क्यों है सबसे संतुलित विकल्प?

दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी DU उन छात्रों के लिए शानदार विकल्प है जो कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, मैनेजमेंट या सामान्य ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। DU के कई कॉलेज देश के टॉप कॉलेजों में शामिल हैं. यहां पढ़ाई के साथ-साथ इंटर्नशिप, डिबेट, थिएटर, स्पोर्ट्स और नेटवर्किंग के भी अच्छे मौके मिलते हैं.

कॉमर्स के छात्र  बीकॉम, अर्थशास्त्र, सीए, एमबीए जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़ सकते हैं.वहीं आर्ट्स और साइंस के छात्रों के लिए भी यहां अच्छे कोर्स मौजूद हैं.दिल्ली में पढ़ाई करने का फायदा यह भी है कि छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं और नौकरी के ज्यादा अवसर मिलते हैं.

किस लक्ष्य के लिए कौन सा विकल्प सही?

अगर आपका लक्ष्य इंजीनियरिंग और हाई पैकेज नौकरी है, तो IIT बेहतर विकल्प है. अगर आप UPSC, रिसर्च या सामाजिक विषयों में करियर बनाना चाहते हैं, तो JNU सही है. वहीं अगर आप कई करियर विकल्प खुले रखना चाहते हैं और संतुलित कॉलेज लाइफ चाहते हैं, तो DU अच्छा विकल्प माना जाता है.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 28 Apr 2026 12:40 PM (IST)
Tags :
Education IIT JNU DU
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