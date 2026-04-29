पंजाब-राजस्थान मैच के बाद कितनी बदली प्वाइंट्स टेबल? ऑरेंज कैप और पर्पल कैप पर किसका कब्जा

IPL 2026 का 40वां मैच मंगलवार को पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया. 8 मैचों में PBKS पहला मैच हारी है. श्रेयस अय्यर एंड टीम 222 रनों को डिफेंड नहीं कर पाई. लक्ष्य का पीछा करते हुए वैभव सूर्यवंशी ने तेज तर्रार शुरुआत की थी, उन्होंने 16 गेंदों में 5 छक्के और 3 चौकों की मदद से 43 रन बनाए. इसके बाद यशस्वी जायसवाल ने अर्धशतक जड़ा, उन्होंने 27 गेंदों में 51 रन बनाए. प्लेयर ऑफ द मैच डोनोवन फेरीरा को मिला, जिन्होंने 26 गेंदों में 52 रन बनाए और मैच को फिनिश किया. हालांकि हार के बावजूद पंजाब अंक तालिका में पहले स्थान पर बनी हुई है.

पंजाब किंग्स ने 8 मैच खेले हैं, जिसमें से सिर्फ 1 मैच हारा है. पंजाब ने 6 मैच जीते हैं, उनका एक मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था. 13 अंकों के साथ पंजाब अंक तालिका में पहले नंबर पर है. दूसरे स्थान पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है, जिसके 12 अंक हैं. राजस्थान रॉयल्स के भी 12 अंक हो गए हैं.

राजस्थान ने लगाई छलांग

राजस्थान रॉयल्स पंजाब किंग्स को हराकर अंक तालिका में एक स्थान ऊपर (3rd) आ गई है. राजस्थान ने 9 में से 6 मैच जीते हैं, 3 हारे हैं. RR और RCB के बराबर अंक (12) हैं, लेकिन नेट रन रेट बेंगलुरु (+1.919) का राजस्थान (+0.617) से बेहतर है.

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Point of third place team - 12.

Point of Sixth place team - 6.



That is a huge difference with only 6 games left for most teams in this season 🎯 pic.twitter.com/9nz2rdGwNb — Johns. (@CricCrazyJohns) April 28, 2026

बाकी टीमों की स्थिति

सनराइजर्स हैदराबाद अंक तालिका में चौथे स्थान पर है, जिसने 8 में से 5 मैच जीते हैं. SRH के 10 अंक हैं. पांचवें स्थान पर मौजूद गुजरात टाइटंस के 8 अंक हैं, उन्होंने 8 में से 4 मैच जीते हैं और इतने ही हारे हैं. चेन्नई सुपर किंग्स छठे और दिल्ली कैपिटल्स सातवें स्थान पर है, दोनों टीमों के 6-6 अंक हैं. CSK का नेट रन रेट (-0.121) DC से (-1.060) बेहतर है.

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कोलकाता नाइट राइडर्स ने 8 में से 2 मैच जीते हैं, 5 हारे हैं. पंजाब किंग्स के साथ मैच रद्द होने के चलते 1 पॉइंट उन्हें वहां से मिला था. 5 अंकों के साथ KKR तालिका में आठवें नंबर पर है. मुंबई इंडियंस (-0.736) और लखनऊ सुपर जायंट्स (-1.106) क्रमश नौवें और दसवें नंबर पर है, दोनों के 4-4 अंक हैं.

IPL 2026 ऑरेंज कैप किसके पास है?

40 मैचों के बाद ऑरेंज कैप राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के पास आ गई है. उन्होंने 9 मैचों में 400 रन बनाए हैं.

IPL 2026 पर्पल कैप किसके पास है?

पर्पल कैप रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार के पास है, उन्होंने 8 मैचों में 14 विकेट लिए हैं. वैसे कुल 4 गेंदों ने 14-14 विकेट लिए हैं, लेकिन उनमें सबसे कम इकॉनमी (7.61) भुवि की है.