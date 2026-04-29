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हिंदी न्यूज़ऑटोकार के पेट्रोल टैंक में पानी ले सकता है इंजन की जान, इन टिप्स से तुरंत मिल जाएगी मदद

कार के पेट्रोल टैंक में पानी ले सकता है इंजन की जान, इन टिप्स से तुरंत मिल जाएगी मदद

Car Maintenance Tips: अगर आपको शक है कि टैंक में पानी चला गया है तो बार-बार गाड़ी स्टार्ट करने की गलती न करें. इससे नुकसान और बढ़ सकता है. आइए जरूरी टिप्स के बारे में जान लेते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 29 Apr 2026 06:57 AM (IST)
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हम कार को बड़े शौक और मेहनत से खरीदते हैं, लेकिन कई बार छोटी सी लापरवाही बड़ा नुकसान कर देती है. ऐसा ही एक खतरा पेट्रोल टैंक में पानी का चले जाना है. हालांकि सुनने में यह मामूली लग सकता है, लेकिन अगर समय रहते ध्यान न दिया जाए तो यह आपके इंजन को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है. 

अक्सर बारिश के मौसम में या खराब क्वालिटी के पेट्रोल की वजह से पानी टैंक में पहुंच जाता है. कभी-कभी टैंक ठीक से बंद न होने या नमी जमा होने से भी ऐसा हो सकता है. शुरुआत में इसका पता नहीं चलता, लेकिन धीरे-धीरे यह समस्या बढ़ने लगती है.

जब यह पानी इंजन तक पहुंचता है, तो गाड़ी सही से नहीं चलती. आपको झटके महसूस होते हैं, पावर कम हो जाती है और कई बार गाड़ी चलते-चलते बंद भी हो जाती है. क्योंकि पानी जलता नहीं है, इसलिए इंजन में सही कंबशन नहीं हो पाता. इससे इंजन के अंदर जंग और खराबी भी शुरू हो सकती है.

इन चीजों से परहेज करना जरूरी

अगर आपको शक है कि टैंक में पानी चला गया है तो बार-बार गाड़ी स्टार्ट करने की गलती न करें. इससे नुकसान और बढ़ सकता है. सबसे सही तरीका है कि टैंक को पूरी तरह खाली करवाया जाए, उसे अच्छी तरह साफ किया जाए और फिर नया, साफ पेट्रोल डाला जाए. यह काम किसी अच्छे मेकेनिक से ही करवाना बेहतर होता है.

पानी पेट्रोल से भारी होता है इसलिए वह टैंक के नीचे बैठ जाता है. जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो फ्यूल पंप पेट्रोल के साथ-साथ इस पानी को भी खींच लेता है. यह पानी जब फ्यूल इंजेक्टर और इंजन के अंदर पहुंचता है तो वहां सही तरीके से कंबशन नहीं हो पाती, जिससे गाड़ी की परफॉर्मेंस खराब हो जाती है. 

ये टिप्स भी फॉलो करना काफी जरूरी

अपनी गाड़ी के फ्यूल टैंक को लगभग 4–5 साल में एक बार जरूर साफ करवाना चाहिए. इससे फ्यूल पंप और इंजेक्टर की लाइफ बढ़ती है और गाड़ी लंबे समय तक बेहतर परफॉर्म करती है. गाड़ी के साथ लापरवाही न करें और किसी अनाड़ी से काम न करवाएं. सही समय पर सही फैसला लेने से आप बड़े खर्च और परेशानी से बच सकते हैं. थोड़ी सी सावधानी आपकी कार और आपके पैसे दोनों को सुरक्षित रख सकती है.

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Published at : 29 Apr 2026 06:57 AM (IST)
Tags :
Auto Tips Car Engine Car Maintenance Tips Petrol Tank Maintenance
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