दिल्ली-NCR में बारिश, यूपी-बिहार से लेकर पंजाब-हरियाणा तक मौसम विभाग का क्या है अलर्ट, जानें

देशभर में आज बुधवार (29 अप्रैल) को सुबह से ही मौसम काफी बदला हुआ नजर आ रहा है. दिल्ली के अलावा एनसीआर के कई इलाकों में आज सुबह से बारिश हो रही है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा अपडेट के मुताबिक देश के कई क्षेत्रों में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का असर होगा. इस कारण आंधी, बारिश और तेज हवाएं चलने का अनुमान है. भीषण गर्मी से कुछ राहत मिलने की संभावना है. मौसम विभाग का कहना है कि कई राज्यों में तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, जबकि कुछ क्षेत्रों में अभी भी गर्मी का असर बना रह सकता है.

यूपी से पंजाब तक आज होगी बारिश

IMD के मुताबिक आज हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होगी. कई इलाकों में 50 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है. इसके साथ ही बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है. हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी गरज के साथ बारिश और ओलावृष्टि होने की संभावना है.

कहां आज भी गर्म रहेगा मौसम

मध्य भारत के राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ इलाके में मौसम मिलाजुला रहेगा. कुछ स्थानों पर अभी भी गर्म हवाएं चल सकती हैं, लेकिन कई हिस्सों में बादल छाए रहने और गरज-चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार इस क्षेत्र में हीटवेव का असर धीरे-धीरे कम होगा. शाम और रात के समय मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है.

बिहार, बंगाल और ओडिशा में कैसा रहेगा मौसम

बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में गरज-चमक के साथ बारिश व तेज हवाएं चलने की संभावना है. कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना है. असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में आंधी-तूफान जैसी स्थितियां बनी रह सकती हैं. इन क्षेत्रों में बिजली गिरने और तेज हवाओं से नुकसान की आशंका है.

ये भी पढ़ें

जिस गोधरा वॉर्ड में है 100 प्रतिशत मुस्लिम वोटर, वहां पर जीतीं निर्दलीय हिन्दू उम्मीदवार





दक्षिण भारत के मौसम का हाल

दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में रायलसीमा और दक्षिणी तटीय इलाकों में गर्मी और लू जैसी स्थिति बनी रह सकती है. कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.

ये भी पढ़ें

26 साल पुराने केस में तीस हजारी कोर्ट ने सुनाई सजा, CBI अफसर समेत दो अन्य को भेजा जेल