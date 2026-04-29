टॉपर बना, 1 करोड़ झोंके…500 जगह अप्लाई फिर भी नौकरी नहीं! UK सिस्टम पर युवक का फूटा गुस्सा

डिग्री लो, मेहनत करो और फिर अच्छी नौकरी मिल जाएगी. ये सपना हर छात्र देखता है. लेकिन जब टॉप करने के बाद भी नौकरी न मिले, तो यह सपना किसी झटके से कम नहीं होता. ब्रिटेन से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां एक टॉपर छात्र ने 500 से ज्यादा नौकरियों के लिए आवेदन किया, लेकिन उसे एक भी ऑफर नहीं मिला. करीब 1 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद भी बेरोजगारी झेल रहे इस युवक की कहानी अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है और लोग सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं.

क्या है पूरा मामला

दरअसल, खालिद शरीफ नाम के 21 साल के छात्र ने लंदन के पास किंग्स्टन यूनिवर्सिटी से डिजिटल मीडिया टेक्नोलॉजी में डिग्री हासिल की. उन्होंने 2025 में अपनी क्लास में टॉप किया, लेकिन इसके बावजूद उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही है. रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने अब तक करीब 500 जगह आवेदन किया, लेकिन सिर्फ 20 इंटरव्यू कॉल ही आए और एक भी नौकरी नहीं मिली.

1 करोड़ खर्च, फिर भी बेरोजगार

खालिद ने अपनी पढ़ाई पर करीब 1 लाख पाउंड यानी लगभग 1.04 करोड़ रुपये खर्च किए. इतनी बड़ी रकम खर्च करने के बाद भी नौकरी न मिलना उनके लिए बेहद तनाव भरा है. उनका कहना है कि “मैंने क्लास में टॉप किया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिला. अगर कम नंबर वालों की हालत सोचो तो क्या होगा.”

नौकरी बाजार क्यों हो गया मुश्किल

खालिद का मानना है कि कोरोना महामारी के बाद से हालात बदले हैं और अब कंपनियां कम लोगों को हायर कर रही हैं. इसके साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते इस्तेमाल से भी एंट्री-लेवल नौकरियां कम हो रही हैं. उनका कहना है कि कंपनियां अब खर्च बचाने के लिए नई भर्ती से बच रही हैं.

विदेशी बैकग्राउंड भी बना रुकावट

खालिद का जन्म मिस्र में हुआ था और पढ़ाई कतर में हुई. बाद में वह लंदन आ गए. उन्हें लगता है कि उनका इंटरनेशनल बैकग्राउंड भी उनके खिलाफ जा रहा है, क्योंकि कंपनियां यह समझती हैं कि उन्हें वीजा स्पॉन्सरशिप की जरूरत होगी, जबकि उनके पास यूके में काम करने की पूरी अनुमति है.

फिलहाल क्या कर रहे हैं खालिद

फुल-टाइम नौकरी न मिलने के बावजूद खालिद खाली नहीं बैठे हैं. वह फ्रीलांस वीडियोग्राफर और फोटोग्राफर के तौर पर काम कर रहे हैं. इसके अलावा उन्होंने “Zoque” नाम से अपना कपड़ों का ब्रांड भी शुरू किया है, जिसमें वह अपने फैशन और फोटोग्राफी के शौक को जोड़ रहे हैं.

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सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

जैसे ही यह मामला सामने आया, सोशल मीडिया पर लोगों ने सिस्टम पर सवाल उठाने शुरू कर दिए. कई यूजर्स का कहना है कि इतनी महंगी पढ़ाई के बाद भी नौकरी न मिलना चिंताजनक है. वहीं कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि अब डिग्री से ज्यादा स्किल्स मायने रखती हैं. किसी ने लिखा “अगर टॉपर को नौकरी नहीं मिल रही तो आम स्टूडेंट्स का क्या होगा?”, तो किसी ने कहा “सिस्टम में बदलाव की जरूरत है”. कुल मिलाकर, यह कहानी अब सिर्फ एक छात्र की नहीं, बल्कि पूरी जेनरेशन की चिंता बन चुकी है.

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