हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीIIT रुड़की में प्लेसमेंट सीजन का धमाकेदार आगाज, पहले ही दिन इतने इंटरनेशनल ऑफर

IIT रुड़की में प्लेसमेंट सीजन का धमाकेदार आगाज, पहले ही दिन इतने इंटरनेशनल ऑफर

IIT Roorkee Placements 2025: IIT रुड़की में इस साल प्लेसमेंट सीजन की शुरुआत शानदार रही, जहां पहले ही दिन छात्रों को आठ इंटरनेशनल और 428 घरेलू ऑफर मिले.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 02 Dec 2025 03:47 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) रुड़की से इस साल प्लेसमेंट की शुरुआत बेहद शानदार रही है. पहले ही दिन स्टूडेंट्स को कुल आठ इंटरनेशनल ऑफर मिले, जबकि 428 घरेलू ऑफर भी मिले. इससे कैंपस में खुशी और उत्साह का माहौल है. संस्थान का कहना है कि इस साल अब तक जितने ऑफर रिकॉर्ड किए गए हैं, वे पिछले साल की तुलना में अधिक हैं.

सोमवार सुबह जैसे ही कैंपस प्लेसमेंट की प्रक्रिया शुरू हुई, स्टूडेंट्स में गजब का जोश नजर आया. हर कोई अपनी तैयारी को परखने और बेहतरीन कंपनियों के सामने अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए उत्साहित था. प्री-प्लेसमेंट टॉक्स से लेकर इंटरव्यू राउंड तक, पूरा कैंपस दिनभर नई उम्मीदों और उपलब्धियों से भरा दिखा.

पहले दिन कैंपस में पहुंचीं बड़ी कंपनियां

आईआईटी रुड़की में प्लेसमेंट ड्राइव के पहले ही दिन कई नामी-गिरामी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनियां प्रतिभा तलाशने पहुंचीं. इनमें अमेजन, अमेरिकन एक्सप्रेस, अरकाना, बजाज ऑटो, BEL, BPCL, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलिमैटिक्स, D.E. Shaw, Databricks, Eternal (Zomato), Flipkart, Google, Harness, HPCL, Mastercard, Meesho, Microsoft, NK Securities Research, Oracle, SLB Engineering and Software, Texas Instruments जैसी दिग्गज कंपनियां शामिल थीं.

इन कंपनियों ने कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सेमीकंडक्टर, डाटा साइंस और नई उभरती टेक्नोलॉजी वाले छात्रों का इंटरव्यू लिया. कई छात्रों को ऑन-द-स्पॉट प्री-प्लेसमेंट ऑफर भी मिले.

विदेशी ऑफर्स ने बढ़ाई चमक

कैंपस प्लेसमेंट के पहले दिन आठ छात्रों को अंतरराष्ट्रीय ऑफर मिलना इस साल की शुरुआत को और खास बनाता है. ऐसे ऑफर आमतौर पर करोड़ों में पैकेज देने वाली ग्लोबल टेक कंपनियों की ओर से आते हैं. इससे संस्थान के स्टूडेंट्स का मनोबल तो बढ़ा ही है, साथ ही IIT रुड़की की इंडस्ट्री में प्रतिष्ठा भी और मजबूत हुई है.

देश में भी बढ़ा भारतीय कंपनियों का भरोसा

इस बार घरेलू ऑफर्स की संख्या 428 तक पहुंचना बताता है कि देश की बड़ी टेक और कोर इंजीनियरिंग कंपनियों का भरोसा IIT रुड़की के छात्रों पर लगातार बढ़ रहा है. कई भारतीय कंपनियों ने छात्रों को आकर्षक पैकेज और करियर ग्रोथ वाले पद ऑफर किए.

कई छात्रों के लिए यह पहला बड़ा इंटरव्यू अनुभव था, लेकिन उनकी तैयारी और मेहनत ने कंपनियों को प्रभावित किया. इंटरव्यू पैनल ने भी कहा कि छात्रों में टेक्निकल नॉलेज के साथ-साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन और इनोवेशन की समझ काफी मजबूत है.

15 दिसंबर तक चलेगी प्लेसमेंट प्रक्रिया

IIT रुड़की का प्लेसमेंट ड्राइव 15 दिसंबर तक चलेगा. उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ऑफर्स की संख्या में और तेजी देखने को मिलेगी. अलग-अलग बैच, विभाग और डोमेन के छात्रों के इंटरव्यू अगले कुछ दिनों में होंगे.

उद्योग की बदलती जरूरतों पर फोकस

  • आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
  • डेटा एनालिटिक्स
  • सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी
  • सस्टेनेबिलिटी
  • कोर इंजीनियरिंग

यह भी पढ़ें - JEE Mains 2026: एनटीए ने आज से खोली JEE करेक्शन विंडो, इन ऑप्शन में कर सकते बदलाव

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read
Published at : 02 Dec 2025 03:44 PM (IST)
Tags :
Education IIT Roorkee Placements 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
जिहाद पर टिप्पणी को लेकर अड़ गए महमूद मदनी, अब बोले- 'हमें मुसलमान ही रहने दो, जो कहा वो...'
जिहाद पर टिप्पणी को लेकर अड़ गए महमूद मदनी, अब बोले- 'हमें मुसलमान ही रहने दो, जो कहा वो...'
दिल्ली NCR
'सही नहीं किया ओझा जी...', अवध ओझा ने छोड़ी राजनीति तो अरविंद केजरीवाल के करीबी ने दी प्रतिक्रिया
'सही नहीं किया ओझा जी...', अवध ओझा ने छोड़ी राजनीति तो अरविंद केजरीवाल के करीबी ने दी प्रतिक्रिया
आईपीएल
रसेल-फाफ के बाद ग्लेन मैक्सवेल भी नहीं खेलेंगे IPL, ऑक्शन से पहले लिया संन्यास? अचानक फैसले से चौंकाया
रसेल-फाफ के बाद ग्लेन मैक्सवेल भी नहीं खेलेंगे IPL, ऑक्शन से पहले लिया संन्यास? अचानक फैसले से चौंकाया
इंडिया
Sanchaar Saathi App Controversy: 'अनिवार्य नहीं, डिलीट कर सकते हैं Sanchaar Saathi App', सिंधिया के बयान पर प्रियंका चतुर्वेदी ने दिया रिप्लाई- 'जनता की जीत'
'अनिवार्य नहीं, डिलीट कर सकते हैं Sanchaar Saathi App', सिंधिया के बयान पर प्रियंका चतुर्वेदी ने दिया रिप्लाई- 'जनता की जीत'
Advertisement

वीडियोज

Rajya Sabha Session: संसद में गतिरोध रहेगा जारी! विपक्ष ने उठाई मांग | SIR Controversy
Single Papa दिलाएगा Heyy Babyy की याद, Netflix की सीरीज देख क्या सब पर चढ़ेगा Baby Fever?
Pakistan Protest: अदियाला जेल थोड़ी देर में जेल से बाहर आएंगे Imran Khan? | Shehbaz Sharif
Rajya Sabha Session: भरी संसद में स्पीकर से ऐसा क्या बोल गए Mallikarjun की सब दंग हो गए | SIR
Lawrence Vs Goldy Brar: गोल्डी बराड़ की धमकी नहीं, बचेगा लॉरेंस बिस्नोई |Aage Ka Agenda with Romana
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जिहाद पर टिप्पणी को लेकर अड़ गए महमूद मदनी, अब बोले- 'हमें मुसलमान ही रहने दो, जो कहा वो...'
जिहाद पर टिप्पणी को लेकर अड़ गए महमूद मदनी, अब बोले- 'हमें मुसलमान ही रहने दो, जो कहा वो...'
दिल्ली NCR
'सही नहीं किया ओझा जी...', अवध ओझा ने छोड़ी राजनीति तो अरविंद केजरीवाल के करीबी ने दी प्रतिक्रिया
'सही नहीं किया ओझा जी...', अवध ओझा ने छोड़ी राजनीति तो अरविंद केजरीवाल के करीबी ने दी प्रतिक्रिया
आईपीएल
रसेल-फाफ के बाद ग्लेन मैक्सवेल भी नहीं खेलेंगे IPL, ऑक्शन से पहले लिया संन्यास? अचानक फैसले से चौंकाया
रसेल-फाफ के बाद ग्लेन मैक्सवेल भी नहीं खेलेंगे IPL, ऑक्शन से पहले लिया संन्यास? अचानक फैसले से चौंकाया
इंडिया
Sanchaar Saathi App Controversy: 'अनिवार्य नहीं, डिलीट कर सकते हैं Sanchaar Saathi App', सिंधिया के बयान पर प्रियंका चतुर्वेदी ने दिया रिप्लाई- 'जनता की जीत'
'अनिवार्य नहीं, डिलीट कर सकते हैं Sanchaar Saathi App', सिंधिया के बयान पर प्रियंका चतुर्वेदी ने दिया रिप्लाई- 'जनता की जीत'
टेलीविजन
'जीतेंगे तो आप ही कपाड़िया जी...' अनुपमा ने अपने अनुज के लिए किया चियर, बिग बॉस विनर बनने को लेकर कहा ये
'जीतेंगे तो आप ही कपाड़िया जी...' अनुपमा ने अपने अनुज के लिए किया चियर
न्यूज़
Explained: सूरज-सितारों को रहबर बनाकर, हजारों किलोमीटर का सफर कैसे तय करते प्रवासी पक्षी, आखिर भारत ही ठिकाना क्यों?
Explained: सूरज-सितारों को रहबर बनाकर, हजारों किलोमीटर का सफर कैसे तय करते प्रवासी पक्षी, आखिर भारत ही ठिकाना क्यों?
यूटिलिटी
बिजनेस करना है तो आगरा की इन मार्केट्स में मिलता है सबसे सस्ता सामान, जमकर होगी कमाई
बिजनेस करना है तो आगरा की इन मार्केट्स में मिलता है सबसे सस्ता सामान, जमकर होगी कमाई
ट्रेंडिंग
IAS की बीवी होने के फायदे या नुकसान? आईएएस की पत्नी ने खोले होश उड़ाने वाले राज, घबरा गए यूजर्स
IAS की बीवी होने के फायदे या नुकसान? आईएएस की पत्नी ने खोले होश उड़ाने वाले राज, घबरा गए यूजर्स
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget