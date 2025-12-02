IIT रुड़की में प्लेसमेंट सीजन का धमाकेदार आगाज, पहले ही दिन इतने इंटरनेशनल ऑफर

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) रुड़की से इस साल प्लेसमेंट की शुरुआत बेहद शानदार रही है. पहले ही दिन स्टूडेंट्स को कुल आठ इंटरनेशनल ऑफर मिले, जबकि 428 घरेलू ऑफर भी मिले. इससे कैंपस में खुशी और उत्साह का माहौल है. संस्थान का कहना है कि इस साल अब तक जितने ऑफर रिकॉर्ड किए गए हैं, वे पिछले साल की तुलना में अधिक हैं.



सोमवार सुबह जैसे ही कैंपस प्लेसमेंट की प्रक्रिया शुरू हुई, स्टूडेंट्स में गजब का जोश नजर आया. हर कोई अपनी तैयारी को परखने और बेहतरीन कंपनियों के सामने अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए उत्साहित था. प्री-प्लेसमेंट टॉक्स से लेकर इंटरव्यू राउंड तक, पूरा कैंपस दिनभर नई उम्मीदों और उपलब्धियों से भरा दिखा.



पहले दिन कैंपस में पहुंचीं बड़ी कंपनियां



आईआईटी रुड़की में प्लेसमेंट ड्राइव के पहले ही दिन कई नामी-गिरामी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनियां प्रतिभा तलाशने पहुंचीं. इनमें अमेजन, अमेरिकन एक्सप्रेस, अरकाना, बजाज ऑटो, BEL, BPCL, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलिमैटिक्स, D.E. Shaw, Databricks, Eternal (Zomato), Flipkart, Google, Harness, HPCL, Mastercard, Meesho, Microsoft, NK Securities Research, Oracle, SLB Engineering and Software, Texas Instruments जैसी दिग्गज कंपनियां शामिल थीं.



इन कंपनियों ने कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सेमीकंडक्टर, डाटा साइंस और नई उभरती टेक्नोलॉजी वाले छात्रों का इंटरव्यू लिया. कई छात्रों को ऑन-द-स्पॉट प्री-प्लेसमेंट ऑफर भी मिले.



विदेशी ऑफर्स ने बढ़ाई चमक



कैंपस प्लेसमेंट के पहले दिन आठ छात्रों को अंतरराष्ट्रीय ऑफर मिलना इस साल की शुरुआत को और खास बनाता है. ऐसे ऑफर आमतौर पर करोड़ों में पैकेज देने वाली ग्लोबल टेक कंपनियों की ओर से आते हैं. इससे संस्थान के स्टूडेंट्स का मनोबल तो बढ़ा ही है, साथ ही IIT रुड़की की इंडस्ट्री में प्रतिष्ठा भी और मजबूत हुई है.



देश में भी बढ़ा भारतीय कंपनियों का भरोसा



इस बार घरेलू ऑफर्स की संख्या 428 तक पहुंचना बताता है कि देश की बड़ी टेक और कोर इंजीनियरिंग कंपनियों का भरोसा IIT रुड़की के छात्रों पर लगातार बढ़ रहा है. कई भारतीय कंपनियों ने छात्रों को आकर्षक पैकेज और करियर ग्रोथ वाले पद ऑफर किए.



कई छात्रों के लिए यह पहला बड़ा इंटरव्यू अनुभव था, लेकिन उनकी तैयारी और मेहनत ने कंपनियों को प्रभावित किया. इंटरव्यू पैनल ने भी कहा कि छात्रों में टेक्निकल नॉलेज के साथ-साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन और इनोवेशन की समझ काफी मजबूत है.



15 दिसंबर तक चलेगी प्लेसमेंट प्रक्रिया



IIT रुड़की का प्लेसमेंट ड्राइव 15 दिसंबर तक चलेगा. उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ऑफर्स की संख्या में और तेजी देखने को मिलेगी. अलग-अलग बैच, विभाग और डोमेन के छात्रों के इंटरव्यू अगले कुछ दिनों में होंगे.



उद्योग की बदलती जरूरतों पर फोकस

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

डेटा एनालिटिक्स

सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी

सस्टेनेबिलिटी

कोर इंजीनियरिंग

