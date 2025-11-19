हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाCBSE ने जारी की 10वीं बोर्ड परीक्षा की मार्किंग गाइडलाइन, अब नहीं होंगी इंटरनल मार्क्स में गलतियां

CBSE ने जारी की 10वीं बोर्ड परीक्षा की मार्किंग गाइडलाइन, अब नहीं होंगी इंटरनल मार्क्स में गलतियां

CBSE 10वीं बोर्ड परीक्षा देने वाले सभी छात्रों के लिए बेहद अहम है, क्योंकि इसमें सभी विषयों के 100 अंकों का पूरा विभाजन साफ कर दिया गया है.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 19 Nov 2025 12:33 PM (IST)
Preferred Sources

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने आगामी 2026 की 10वीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए एक अहम नोटिस जारी किया है. इस नोटिस में अलग-अलग विषयों के लिए थ्योरी, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट और इंटरनल असेसमेंट यानी IA के अंकों का पूरा पैटर्न साफ-साफ बताया गया है. नए सत्र में पढ़ने वाले छात्रों के लिए यह नोटिस बेहद उपयोगी है, क्योंकि इससे अब यह स्पष्ट हो गया है कि किस विषय में किस तरह से 100 अंकों का विभाजन किया जाएगा और किस हिस्से पर कितना ध्यान देना जरूरी है.

CBSE के अनुसार हर साल कई स्कूल प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट या इंटरनल असेसमेंट के अंकों को अपलोड करते समय गलतियां कर देते हैं. स्कूलों की इन गलतियों के कारण छात्रों की फाइनल मार्कशीट प्रभावित होती है और बाद में स्कूल सुधार करवाने की गुहार लगाते हैं. इस बार बोर्ड ने शुरू से ही स्पष्ट नियम जारी करते हुए चेताया है कि स्कूल किसी भी तरह की गलती से बचें, क्योंकि बाद में सुधार करने का मौका नहीं मिलेगा.

बोर्ड ने कहा है कि स्कूल इस नोटिस को ध्यान से पढ़ें और सभी निर्देशों का कठोरता से पालन करें. साथ ही हर उस विषय की लिस्ट भी जारी की गई है जिसमें थ्योरी, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट और इंटरनल असेसमेंट के अलग-अलग मार्क्स की जानकारी दी गई है.

मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन: 100 अंकों का पूरा हिसाब

नोटिस के अनुसार सभी विषयों के 100 अंकों को चार हिस्सों में बांटा गया है. थ्योरी, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट और इंटरनल असेसमेंट. हर विषय में चारों सेक्शन का वेटेज अलग है, और यह वही विवरण है जिसे बोर्ड ने इस बार विशेष रूप से उजागर किया है ताकि स्टूडेंट्स अपनी तैयारी उसी के अनुसार कर सकें.

यह जानकारी छात्रों के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर किसी विषय में प्रैक्टिकल का वेटेज ज्यादा है तो तैयारी का तरीका भी बदल जाता है. वहीं मैप वर्क, लैब वर्क, मॉडल, मौखिक परीक्षा और गतिविधियों पर आधारित अंकों का महत्व भी बढ़ जाता है.

CBSE की चेतावनी

बोर्ड ने साफ तौर पर कहा है कि कई स्कूल अंकों को अपलोड करते समय जल्दबाजी या अनदेखी कर देते हैं, जिसके कारण गलतियां हो जाती हैं. इस बार बोर्ड ने पहले ही निर्देश जारी कर दिया है कि स्कूल किसी भी तरह की गलती से बचें, क्योंकि बाद में मार्क्स सुधारने का कोई विकल्प नहीं दिया जाएगा.

बोर्ड का यह भी कहना है कि हर विषय के लिए बाहरी परीक्षक लगाया जाएगा या नहीं, यह भी इस सूची में बताया गया है. कुछ विषयों के प्रैक्टिकल बोर्ड द्वारा दिए गए उत्तर-पुस्तिका (answer sheet) में होंगे, तो कुछ में स्कूल खुद की कॉपियां इस्तेमाल करेंगे.

छात्रों के लिए क्यों जरूरी है यह नोटिस?

कई बार छात्र केवल थ्योरी पर ध्यान देते हैं और इंटरनल असेसमेंट के अंकों को हल्के में ले लेते हैं. जबकि कई विषयों में IA के 20 से 30 अंक तक होते हैं, जो फाइनल रिजल्ट पर बेहतरीन असर डालते हैं. इसके अलावा प्रोजेक्ट वर्क और प्रैक्टिकल भी कुल अंकों का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं.

अगर छात्रों को पहले से पता हो कि किस विषय में कितना वेटेज दिया गया है, तो वे अपनी तैयारी को संतुलित कर सकते हैं और साल भर अच्छे नंबरों की प्लानिंग कर सकते हैं.

नया सिलेबस और सैंपल पेपर भी कर दिए गए जारी

मार्क्स वितरण के साथ-साथ CBSE ने साल 2025–26 का पूरा सिलेबस भी जारी कर दिया है. यह सिलेबस 10वीं बोर्ड परीक्षा की पूरी तैयारी का आधार है. बोर्ड की ओर से जारी किए गए सैंपल पेपर्स भी अब उपलब्ध हैं, जिनमें न सिर्फ सवालों का स्तर बल्कि मार्किंग स्कीम भी दी गई है. छात्र इन मॉडल पेपर्स को हल करके अपनी तैयारी का अंदाजा लगा सकते हैं. सिलेबस और सैंपल पेपर्स दोनों ही इस सत्र में बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन्हीं के आधार पर बोर्ड परीक्षा के सवाल तैयार किए जाएंगे.

यह भी पढ़ें - UP में 41 हजार होमगार्ड की बंपर भर्ती, जानें योग्यता से लेकर आवेदन तक सभी डिटेल्स

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read
Published at : 19 Nov 2025 12:33 PM (IST)
Tags :
Education CBSE Class 10 Exam 2026 Marks Distribution
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
CJI गवई ने सुनाया ऐसा फैसला कि नाराज हो गए जज, 97 पेज में लिखी अपनी बात, सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस
CJI गवई ने सुनाया ऐसा फैसला कि नाराज हो गए जज, 97 पेज में लिखी अपनी बात, सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस
महाराष्ट्र
BMC Election 2025:  कांग्रेस ने छोड़ा उद्धव का साथ, अब शरद पवार की बारी?इस तस्वीर से मिले संकेत
कांग्रेस ने छोड़ा उद्धव का साथ, अब शरद पवार की बारी? इस तस्वीर से मिल रहे संकेत
स्पोर्ट्स
वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ऑटो चालक की बेटी मीनाक्षी हुड्डा ने फाइनल का टिकट किया पक्का
वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ऑटो चालक की बेटी मीनाक्षी हुड्डा ने फाइनल का टिकट किया पक्का
बॉलीवुड
बॉक्स ऑफिस सुनामी! इस एक्टर ने 2 साल में दी लगातार 15 हिट फिल्में, कोई नहीं तोड़ पाया रिकॉर्ड
इस एक्टर ने 2 साल में दी लगातार 15 हिट फिल्में, कोई नहीं तोड़ पाया रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

अजनबी प्यार का खूनी खतरा !
Bihar Government Formation: अभी तक मंत्रिमंडल का स्वरूप फाइनल नहीं हुआ? | Breaking news
Bihar New Government Formation: ...तो फिर एक बार, नीतीशे कुमार! |
UP Politics: पश्चिम नहीं, पूर्वी UP पर फोकस! Asaduddin Owaisi का नया गेमप्लान क्या? | Bihar | AIMIM
Sandeep Chaudhary: PK की हार, 'दुरुपयोग' बना बहाना! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Bihar Politics
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJI गवई ने सुनाया ऐसा फैसला कि नाराज हो गए जज, 97 पेज में लिखी अपनी बात, सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस
CJI गवई ने सुनाया ऐसा फैसला कि नाराज हो गए जज, 97 पेज में लिखी अपनी बात, सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस
महाराष्ट्र
BMC Election 2025:  कांग्रेस ने छोड़ा उद्धव का साथ, अब शरद पवार की बारी?इस तस्वीर से मिले संकेत
कांग्रेस ने छोड़ा उद्धव का साथ, अब शरद पवार की बारी? इस तस्वीर से मिल रहे संकेत
स्पोर्ट्स
वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ऑटो चालक की बेटी मीनाक्षी हुड्डा ने फाइनल का टिकट किया पक्का
वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ऑटो चालक की बेटी मीनाक्षी हुड्डा ने फाइनल का टिकट किया पक्का
बॉलीवुड
बॉक्स ऑफिस सुनामी! इस एक्टर ने 2 साल में दी लगातार 15 हिट फिल्में, कोई नहीं तोड़ पाया रिकॉर्ड
इस एक्टर ने 2 साल में दी लगातार 15 हिट फिल्में, कोई नहीं तोड़ पाया रिकॉर्ड
न्यूज़
Explained: दिल्ली धमाके के 10 दिन बाद हालात क्या, कितनी गिरफ्तारियां हुईं और पुलिस कहां चूकी; 7 जरूरी सवालों के जवाब
Explained: दिल्ली धमाके के 10 दिन बाद, कितनी गिरफ्तारियां हुईं और पुलिस कहां चूकी; 7 जरूरी सवालों के जवाब
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
International Men's Day 2025: महिला या पुरुष, किसने दिया था मेंस डे मनाने का आइडिया? चौंका देगा सच
महिला या पुरुष, किसने दिया था मेंस डे मनाने का आइडिया? चौंका देगा सच
हेल्थ
TB Surveillance System: AI ने ढूंढा टीबी को रोकने का नया तरीका, घटेंगे मौत के आंकड़े! जानें कैसे काम करती है यह तकनीक?
AI ने ढूंढा टीबी को रोकने का नया तरीका, घटेंगे मौत के आंकड़े! जानें कैसे काम करती है यह तकनीक?
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget