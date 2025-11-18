एक्सप्लोरर
UP में 41 हजार होमगार्ड की बंपर भर्ती, जानें योग्यता से लेकर आवेदन तक सभी डिटेल्स
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने होमगार्ड के हजारों पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रोसेस शुरू कर दी है. आइए जानते हैं पूरी डिटेल्स...
उत्तर प्रदेश में नौकरी का इंतजार कर रहे लाखों युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है. उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPBPB) ने होमगार्ड भर्ती के लिए 18 नवंबर 2025 से शुरू कर दी है. वैकेंसी के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 17 दिसंबर है. आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को UPPBPB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 18 Nov 2025 05:51 PM (IST)
नौकरी
6 Photos
नाबार्ड फाइनेंसियल सर्विसेज में नौकरी का सुनहरा मौका, 12वीं पास युवा भी कर सकते हैं आवेदन
नौकरी
6 Photos
SAIL में नौकरी का सुनहरा मौका, इंजीनियरिंग पास युवाओं के लिए 100 से ज्यादा पद, जानें प्रक्रिया
नौकरी
6 Photos
NIT में निकली बंपर पदों पर भर्ती, 2 लाख से अधिक मिलेगी सैलरी, इस उम्र तक के लोग कर सकते हैं अप्लाई
नौकरी
6 Photos
IIT में जॉब पाने का बेहतरीन मौका, लाखों में मिलेगी सैलरी, आवेदन करने की लास्ट डेट बेहद करीब
नौकरी
6 Photos
NIT में निकली बंपर भर्ती, ग्रुप A, B और C के इतने पदों के लिए जल्द करें आवेदन, जानें सब कुछ
नौकरी
6 Photos
केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में बंपर भर्ती, 170 से ज्यादा पदों पर निकली वैकेंसी; ये है लास्ट डेट
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
नाराजगी या फिर कोई और वजह; SIR पर कांग्रेस की बैठक में शामिल नहीं हुए शशि थरूर, जानें क्या बताया कारण
बिहार
रोहिणी आचार्य ने फोन पर किसे सुनाया? फिर आया तेजस्वी यादव का नाम, शेयर किया VIDEO
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप में अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग करेंगे वैभव सूर्यवंशी? 42 गेंद में 144 रनों की पारी से हुआ कंफर्म!
टेलीविजन
बॉयफ्रेंड ने इस हसीना संग की घटिया हरकत, बर्बाद हुआ पूरा करियर
Advertisement
नौकरी
6 Photos
नाबार्ड फाइनेंसियल सर्विसेज में नौकरी का सुनहरा मौका, 12वीं पास युवा भी कर सकते हैं आवेदन
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion