UP में 41 हजार होमगार्ड की बंपर भर्ती, जानें योग्यता से लेकर आवेदन तक सभी डिटेल्स

UP में 41 हजार होमगार्ड की बंपर भर्ती, जानें योग्यता से लेकर आवेदन तक सभी डिटेल्स

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने होमगार्ड के हजारों पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रोसेस शुरू कर दी है. आइए जानते हैं पूरी डिटेल्स...

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 18 Nov 2025 05:52 PM (IST)
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने होमगार्ड के हजारों पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रोसेस शुरू कर दी है. आइए जानते हैं पूरी डिटेल्स...

उत्तर प्रदेश में नौकरी का इंतजार कर रहे लाखों युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है. उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPBPB) ने होमगार्ड भर्ती के लिए 18 नवंबर 2025 से शुरू कर दी है. वैकेंसी के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 17 दिसंबर है. आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को UPPBPB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.

इस भर्ती अभियान के जरिए राज्य में 41,424 पदों पर भर्ती की जाएगी. आइए जानते हैं इस भर्ती के लिए कौन-कौन आवेदन कर सकते हैं और कितना शुल्क देना होगा.
इस भर्ती अभियान के जरिए राज्य में 41,424 पदों पर भर्ती की जाएगी. आइए जानते हैं इस भर्ती के लिए कौन-कौन आवेदन कर सकते हैं और कितना शुल्क देना होगा.
होमगार्ड बनने के लिए उम्मीदवार का 10वीं पास होना जरूरी है. आवेदन करते समय हाई स्कूल की मार्कशीट या प्रमाणपत्र अपलोड करना अनिवार्य किया गया है. अगर उम्मीदवार के पास वैध दस्तावेज नहीं हैं, तो उसका आवेदन तुरंत अस्वीकृत कर दिया जाएगा.
होमगार्ड बनने के लिए उम्मीदवार का 10वीं पास होना जरूरी है. आवेदन करते समय हाई स्कूल की मार्कशीट या प्रमाणपत्र अपलोड करना अनिवार्य किया गया है. अगर उम्मीदवार के पास वैध दस्तावेज नहीं हैं, तो उसका आवेदन तुरंत अस्वीकृत कर दिया जाएगा.
आयु सीमा की बात करें तो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 30 वर्ष तय की गई है. एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को सरकार के आरक्षण नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी, जिससे वे अधिक उम्र में भी आवेदन कर सकते हैं.
आयु सीमा की बात करें तो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 30 वर्ष तय की गई है. एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को सरकार के आरक्षण नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी, जिससे वे अधिक उम्र में भी आवेदन कर सकते हैं.
यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 के लिए आवेदन शुल्क श्रेणी के अनुसार तय किया गया है. सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को 400 रुपये शुल्क देना होगा. वहीं एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए यह शुल्क 300 रुपये निर्धारित है.
यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 के लिए आवेदन शुल्क श्रेणी के अनुसार तय किया गया है. सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को 400 रुपये शुल्क देना होगा. वहीं एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए यह शुल्क 300 रुपये निर्धारित है.
पुरुष उम्मीदवारों के लिए सामान्य, एससी और ओबीसी वर्ग में न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि एसटी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए यह मानक 160 सेंटीमीटर तय किया गया है.
पुरुष उम्मीदवारों के लिए सामान्य, एससी और ओबीसी वर्ग में न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि एसटी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए यह मानक 160 सेंटीमीटर तय किया गया है.
वहीं महिला उम्मीदवारों के लिए सामान्य, एससी और ओबीसी वर्ग में न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर, जबकि एसटी वर्ग में 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए. महिला उम्मीदवारों के लिए सभी श्रेणियों में कम से कम 40 किलोग्राम वजन जरूरी किया गया है.
वहीं महिला उम्मीदवारों के लिए सामान्य, एससी और ओबीसी वर्ग में न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर, जबकि एसटी वर्ग में 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए. महिला उम्मीदवारों के लिए सभी श्रेणियों में कम से कम 40 किलोग्राम वजन जरूरी किया गया है.
Published at : 18 Nov 2025 05:51 PM (IST)
JOB UP Home Guard Recruitment 2025 Home Guard Posts UP

