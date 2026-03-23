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हिंदी न्यूज़शिक्षाBSEB 12th Science Result 2026: बिहार बोर्ड 12वीं साइंस स्ट्रीम रिजल्ट जारी, यहां देखें किसने किया टॉप

BSEB 12th Science Result 2026: बिहार बोर्ड 12वीं साइंस स्ट्रीम रिजल्ट जारी, यहां देखें किसने किया टॉप

BSEB 12th Science Result 2026: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) की ओर से 12वीं के नतीजे जारी कर दिए गए हैं. आइए देखते हैं साइंस स्ट्रीम में किन छात्रों ने मारी बाजी.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 23 Mar 2026 02:13 PM (IST)
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BSEB 12th Science Result 2026: बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए 12वीं कक्षा का परिणाम बेहद जरूरी होता है, क्योंकि यही वह समय होता है जब छात्र अपने भविष्य की दिशा तय करते हैं. चाहे कोई इंजीनियरिंग, मेडिकल, या अन्य प्रोफेशनल कोर्स में जाना चाहता हो, 12वीं का रिजल्ट उसकी आगे की राह को प्रभावित करता है. इस साल भी लाखों छात्रों ने मेहनत और लगन के साथ परीक्षा दी थी और अब उनका इंतजार खत्म हो चुका है. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने 12वीं साइंस स्ट्रीम का रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है.

इस बार का परिणाम काफी अच्छा रहा है और पास प्रतिशत भी ज्यादा देखने को मिला है. कई छात्रों ने शानदार अंक प्राप्त करके अपनी मेहनत को साबित किया है. खास बात यह है कि इस साल भी टॉपर्स की सूची में लड़कियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, जिससे यह साबित होता है कि छात्राएं शिक्षा के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रही हैं. 
 
ऐसे करें सबसे पहले अपना परिणाम चेक
 
1. जो छात्र इस साल परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अपना रिजल्ट आसानी से ऑनलाइन देख सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://interbiharboard.com या https://www.bsebexam.com  पर जाएं.
 
2. इसके बाद होमपेज पर Bihar Board 12th Result 2026 के लिंक पर क्लिक करें.
 
3. अब अपना रोल नंबर और रोल कोड दर्ज करें.
 
4. इसके साथ ही Submit  बटन पर क्लिक करें.
 
5. अब आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा. इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंटआउट जरूर निकाल लें.

यह भी पढ़ें - रिजल्ट का काउंटडाउन शुरू, 1:30 बजे जारी होगा बिहार बोर्ड 12वीं रिजल्ट; पढ़ें लेटेस्ट अपडेट

यहां देखें किसने किया टॉप

साइंस स्ट्रीम में समस्तीपुर जिले के आदित्य प्रकाश अमन ने टॉप किया है. उन्होंने कुल 481 अंक हासिल किए हैं और 96.20 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं. साइंस स्ट्रीम में कुल 26 टॉपर्स घोषित किए गए हैं. इसमें 19 टॉपर्स छात्राएं हैं. इस लिस्ट में आदित्य प्रकाश अमन ने समस्तीपुर जिले का नाम रोशन किया और पूरे बिहार राज्य में सबसे ज्यादा अंक हासिल किए.

उनके बाद साक्षी कुमारी (सीतामढ़ी) और सपना कुमारी (नवादा) 95.8 प्रतिशत अंक के साथ दूसरे स्थान पर हैं. तीसरे स्थान पर अनामिका कुमारी (बेगूसराय) 95.6 प्रतिशत अंक के साथ हैं, जबकि चौथे स्थान पर सत्यम कुमार (दरभंगा) 95.2 प्रतिशत अंक और पांचवें स्थान पर पलक कुमारी (मुजफ्फरपुर) 95 प्रतिशत अंक लेकर शामिल हैं. साइंस स्ट्रीम में इस साल छात्राओं का प्रदर्शन काफी मजबूत रहा, लेकिन टॉप पोजीशन पर एक छात्र का दबदबा रहा. 

2025 में कितने बच्चे हुए थे पास 

बिहार बोर्ड 2025 के 12वीं के साइंस का कुल पास प्रतिशत लगभग 86.5 प्रतिशत रहा था, जो पिछले वर्षों की तुलना में बेहतर था. टॉपर्स की सूची में कई प्रतिभाशाली छात्रों ने जगह बनाई है. साइंस स्ट्रीम में टॉप करके पूरे राज्य का नाम रोशन किया है. इस परीक्षा में लाखों छात्रों ने भाग लिया था और उनमें से अधिकतर सफल रहे हैं. यह परिणाम छात्रों की कड़ी मेहनत और शिक्षकों के मार्गदर्शन का परिणाम है. 

यह भी पढ़ें - बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट आज, ऐसे चेक करें अपना रिजल्ट, जानें स्टेप-बाय-स्टेप तरीका

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Published at : 23 Mar 2026 02:36 PM (IST)
Tags :
Bihar Board Result Check Bihar Board 12th Result 2026 BSEB Inter Science Result 12th Science Result Bihar
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