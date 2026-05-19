हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाCBSE Result 2026: OSM में क्या बदला और छात्रों को अब क्या करना होगा, कब आएंगे दोबारा जांची गई कॉपियों के नतीजे?

CBSE Result 2026: OSM में क्या बदला और छात्रों को अब क्या करना होगा, कब आएंगे दोबारा जांची गई कॉपियों के नतीजे?

CBSE आवेदन के लगभग 48 घंटे के भीतर छात्रों को उनकी scanned answer sheet उपलब्ध कराने की तैयारी कर रहा है. इससे छात्रों को जल्दी पता चल सकेगा कि उनकी कॉपी में कोई गलती है या नहीं.

By : अजातिका सिंह | Edited By: Sonam | Updated at : 19 May 2026 09:31 AM (IST)
Preferred Sources

CBSE ने इस साल On Screen Marking (OSM) और rechecking/re-evaluation प्रक्रिया में कई बड़े बदलाव किए हैं. सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब छात्रों को सबसे पहले अपनी evaluated answer sheet की scanned copy देखने का मौका मिलेगा. इसके बाद ही वे तय कर पाएंगे कि उन्हें verification या re-evaluation के लिए आवेदन करना है या नहीं.

कब तक कर सकते हैं आवेदन?

CBSE के अनुसार 19 मई से 22 मई 2026 तक छात्र सिर्फ अपनी answer sheet की scanned copy या photocopy के लिए आवेदन कर सकेंगे. Verification of marks और re-evaluation की प्रक्रिया बाद में 26 मई से 29 मई 2026 तक चलेगी. यानी 19 मई से पूरी rechecking प्रक्रिया शुरू नहीं हो रही, बल्कि सिर्फ answer sheet देखने के लिए portal खोला जाएगा. CBSE चेयरपर्सन राहुल सिंह के मुताबिक, portal 19 मई को दिन के पहले हिस्से यानी first half में खोला जाएगा. वहीं, CBSE सूत्रों का कहना है कि portal सुबह करीब 9:50 बजे तक शुरू हो सकता है. यह portal 22 मई रात 11:59 बजे तक खुला रहेगा.

कब तक मिलेगी स्कैन्ड आंसर शीट?

सूत्रों के मुताबिक, CBSE आवेदन के लगभग 48 घंटे के भीतर छात्रों को उनकी scanned answer sheet उपलब्ध कराने की तैयारी कर रहा है. इससे छात्रों को जल्दी पता चल सकेगा कि उनकी कॉपी में कोई गलती है या नहीं. इस बार CBSE ने पूरी प्रक्रिया का क्रम बदल दिया है. पहले छात्रों को verification के बाद photocopy मिलती थी और फिर re-evaluation का मौका मिलता था, लेकिन अब scanned copy सबसे पहले मिलेगी. इससे छात्र खुद अपनी कॉपी देखकर समझ पाएंगे कि उन्हें आगे verification या re-evaluation की जरूरत भी है या नहीं. Verification of marks का मतलब answers दोबारा जांचना नहीं होता. इसमें सिर्फ यह देखा जाएगा कि total सही हुआ है या नहीं, कोई answer बिना जांचे तो नहीं रह गया और marks upload करने में कोई गलती तो नहीं हुई.

री-इवैल्यूएशन में क्या होगा चेक?

वहीं re-evaluation में सिर्फ उन्हीं सवालों को दोबारा जांचा जाएगा, जिनके लिए छात्र आवेदन करेगा. यानी अगर किसी छात्र को लगता है कि किसी खास सवाल में कम नंबर मिले हैं तो वह उसी प्रश्न के लिए re-evaluation मांग सकता है.

फीस में भी की गई कमी

CBSE ने इस बार फीस भी काफी कम कर दी है. Scanned copy के लिए ₹100, verification of marks के लिए ₹100 और re-evaluation के लिए ₹25 प्रति प्रश्न फीस तय की गई है. पहले यह फीस काफी ज्यादा थी. CBSE ने यह भी कहा है कि अगर re-evaluation के बाद छात्र के अंक बढ़ते हैं तो जमा की गई फीस वापस कर दी जाएगी. नंबर नहीं बढ़ने पर फीस वापस नहीं होगी.

ऑनलाइन ही रहेगी पूरी प्रक्रिया

पूरी प्रक्रिया सिर्फ online होगी और किसी भी तरह का offline आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा. छात्रों को सलाह दी जा रही है कि वे scanned copy ध्यान से देखने के बाद ही re-evaluation के लिए आवेदन करें, क्योंकि फीस हर प्रश्न के हिसाब से लगेगी. साथ ही, portal पर ज्यादा traffic रहने का अनुमान है, इसलिए छात्रों को आखिरी दिन तक इंतजार न करने की सलाह दी जा रही है.

re-evaluation और verification के बाद नतीजे कब घोषित होंगे?

CBSE ने अभी तक re-evaluation और verification के revised results की कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है, लेकिन मौजूदा schedule को देखते हुए माना जा रहा है कि छात्रों के updated results जून 2026 में जारी किए जा सकते हैं. दरअसल, verification of marks और re-evaluation की प्रक्रिया 29 मई तक चलेगी. ऐसे में revised marks आने में आमतौर पर 2 से 3 हफ्ते लग सकते हैं. यानी छात्रों को जून के मध्य या जून के आखिरी हफ्ते तक updated results मिलने का अनुमान है. हालांकि, इसे लेकर CBSE द्वारा official announcement का इंतजार है. 

ये भी पढ़ें: री-इवैल्यूएशन में अगर बढ़ गए नंबर तो क्या फीस वापस करेगा CBSE? जान लें जवाब

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 19 May 2026 09:30 AM (IST)
Tags :
CBSE CBSE Result 2026 CBSE OSM
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
CBSE Result 2026: OSM में क्या बदला और छात्रों को अब क्या करना होगा, कब आएंगे दोबारा जांची गई कॉपियों के नतीजे?
OSM में क्या बदला और छात्रों को अब क्या करना होगा, कब आएंगे दोबारा जांची गई कॉपियों के नतीजे?
शिक्षा
नौकरी के साथ देश सेवा भी, यहां सिर्फ 4 साल की सेवा के बाद मिलता है,10 लाख से ज्यादा का सेवा निधि पैकेज
नौकरी के साथ देश सेवा भी, यहां सिर्फ 4 साल की सेवा के बाद मिलता है,10 लाख से ज्यादा का सेवा निधि पैकेज
शिक्षा
UPSC Success Story: स्कूल से निकाले जाने के बाद जगी ऐसी जिद, पहली ही कोशिश में UPSC पास कर बने IPS अफसर
स्कूल से निकाले जाने के बाद जगी ऐसी जिद, पहली ही कोशिश में UPSC पास कर बने IPS अफसर
शिक्षा
अब कम मिलेगा समर ब्रेक, जून के तीसरे हफ्ते से पढ़ाई शुरू; जानें क्या है वजह?
अब कम मिलेगा समर ब्रेक, जून के तीसरे हफ्ते से पढ़ाई शुरू; जानें क्या है वजह?
Advertisement

वीडियोज

CBSE OSM Controversy | Sandeep Chaudhary: CBSE के OSM पैटर्न का सटीक विश्लेषण! | NEET Paper Leak
'ऐसी सोच शर्मनाक है', कान्स में आलिया को ट्रोल करने वालों की अमीषा पटेल ने लगाई क्लास
सलमान खान ने बताया 'अकेला' होने का मतलब, बोले- 'तन्हाई तब होती है जब कोई साथ न हो'
Vasudha: 😯Karishma की बदतमीजी पर Chandrika का तमाचा! टूट गया Karishma का घमंड। #sbs
Bollywood News: 'Welcome to the jungle' का टाइटल ट्रैक रिलीज! अक्षय कुमार ने फैंस को दिया बड़ा सरप्राइज (18-05-26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अमेरिका पर यकीन नहीं...', दौड़े-दौड़े तेहरान पहुंचे PAK मिनिस्टर नकवी तो ईरान ने दिया अल्टीमेटम
'अमेरिका पर यकीन नहीं...', दौड़े-दौड़े तेहरान पहुंचे PAK मिनिस्टर नकवी तो ईरान ने दिया अल्टीमेटम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मिर्जापुर 'जिम जिहाद' केस में CM योगी के निर्देश पर बड़ा एक्शन, सभी 10 आरोपियों पर लगा गैंगस्टर एक्ट
मिर्जापुर 'जिम जिहाद' केस में CM योगी के निर्देश पर बड़ा एक्शन, सभी 10 आरोपियों पर लगा गैंगस्टर एक्ट
इंडिया
आरजी कर रेप केस में शुभेंदु सरकार का बड़ा फैसला, ममता बनर्जी के करीबी संदीप घोष के खिलाफ होगा ये एक्शन
आरजी कर रेप केस में शुभेंदु सरकार का बड़ा फैसला, ममता बनर्जी के करीबी संदीप घोष के खिलाफ होगा ये एक्शन
क्रिकेट
SRH के खिलाफ 'करो या मरो' मैच में हार के बाद क्या बोले कप्तान ऋतुराज गायकवाड़? किसे ठहराया जिम्मेदार
SRH के खिलाफ 'करो या मरो' मैच में हार के बाद क्या बोले कप्तान ऋतुराज गायकवाड़? किसे ठहराया जिम्मेदार
बॉलीवुड
Pati Patni Aur Woh Do BO Day 4:आयुष्मान खुराना की 'पति पत्नी और वो दो' मंडे टेस्ट में पास हुई या फेल? जानें- चौथे दिन का कलेक्शन
'पति पत्नी और वो दो' मंडे टेस्ट में पास हुई या फेल? जानें- चौथे दिन का कलेक्शन
indore
बंगाल में ममता बनर्जी की कुर्सी जाते ही 10 दिन के भीतर अभिषेक बनर्जी को दूसरा झटका, शुभेंदु सरकार ने लिया ये एक्शन
ममता बनर्जी की कुर्सी जाते ही 10 दिन के भीतर अभिषेक बनर्जी को दूसरा झटका, शुभेंदु सरकार ने लिया ये एक्शन
Parenting
Kids Care Tips: ऑन्कोलॉजिस्ट की चेतावनी, बच्चों पर कभी न यूज करें ये प्रोडक्ट्स! जानें क्या है इसकी वजह?
ऑन्कोलॉजिस्ट की चेतावनी, बच्चों पर कभी न यूज करें ये प्रोडक्ट्स! जानें क्या है इसकी वजह?
ऑटो
लॉन्चिंग से पहले ही डीलरशिप पर पहुंच रही Honda City Facelift, जानिए किस तारीख को होगी लॉन्च?
लॉन्चिंग से पहले ही डीलरशिप पर पहुंच रही Honda City Facelift, जानिए किस तारीख को होगी लॉन्च?
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
Embed widget