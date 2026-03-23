BSEB Bihar Board 12th Result 2026 LIVE: आज दोपहर 1:30 बजे आएगा बिहार बोर्ड 12वीं रिजल्ट

BSEB Bihar Board 12th Result 2026 LIVE: आज आएगा बिहार बोर्ड 12वीं रिजल्ट, दोपहर 1:30 बजे एक्टिव होगा लिंक
BSEB Bihar Board 12th Result 2026 Live Updates: बिहार बोर्ड की ओर से आज दोपहर 1.30 बजे बिहार बोर्ड की ओर से 12वीं का रिजल्ट जारी किया जाएगा. biharboardonline.bihar.gov.in, results.biharboardonline.com
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बिहार के लाखों छात्रों का इंतजार आज खत्म होने वाला है. बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने आज 12वीं के नतीजे जारी करने का आज किया है. 23 अप्रैल 2026 यानी आज दोपहर 1.30 बजे बिहार बोर्ड की ओर से 12वीं का रिजल्ट जारी किया जाएगा. छात्र आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in या results.biharboardonline.com, seniorsecondary.biharboardonline.com, interbiharboard.com, bsebexam.com पर अपना परिणाम चेक कर सकेंगे.
BSEB 12th Result 2026 Live Updates: नतीजे चेक करने का तरीका
बिहार बोर्ड 12वीं के नतीजे जारी होने के बाद छात्र-छात्राएं अपना रिजल्ट आसानी से ऑनलाइन देख सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट results.biharboardonline.com पर जाना होगा. वेबसाइट के होमपेज पर “BSEB Inter Result 2026” के लिंक पर क्लिक करें.
इसके बाद आपको अपना रोल कोड और रोल नंबर दर्ज करना होगा. सभी जानकारी भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें. जैसे ही आप सबमिट करेंगे, आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगा. छात्र अपने परिणाम को डाउनलोड कर सकते हैं और भविष्य के लिए उसका प्रिंट आउट भी निकालकर रख सकते हैं.
BSEB 12th Result 2026 Live Updates: रिजल्ट में क्या-क्या होगा?
बिहार बोर्ड की तरफ से आज जारी होने वाले 12वीं क्लास के रिजल्ट कई जानकारी होंगी. रिजल्ट में छात्रों का नाम, रोल नंबर, विषयों के अंक, कुल अंक और पास या फेल होने की स्थिति दी जाएगी.
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Source: IOCL