BSEB Bihar Board 12th Result 2026 LIVE: आज दोपहर 1:30 बजे आएगा बिहार बोर्ड 12वीं रिजल्ट

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हिंदी न्यूज़शिक्षाResultsBSEB Bihar Board 12th Result 2026 LIVE: आज आएगा बिहार बोर्ड 12वीं रिजल्ट, दोपहर 1:30 बजे ​एक्टिव होगा लिंक

BSEB Bihar Board 12th Result 2026 LIVE: आज आएगा बिहार बोर्ड 12वीं रिजल्ट, दोपहर 1:30 बजे ​एक्टिव होगा लिंक

BSEB Bihar Board 12th Result 2026 Live Updates: बिहार बोर्ड की ओर से आज दोपहर 1.30 बजे बिहार बोर्ड की ओर से 12वीं का रिजल्ट जारी किया जाएगा. biharboardonline.bihar.gov.in, results.biharboardonline.com

By : प्रांजुल श्रीवास्तव  | Updated at : 23 Mar 2026 11:44 AM (IST)

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BSEB Bihar Board 12th Result 2026 LIVE: आज जारी होगा बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट
Source : PTI

Background

बिहार के लाखों छात्रों का इंतजार आज खत्म होने वाला है. बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने आज 12वीं के नतीजे जारी करने का आज किया है. 23 अप्रैल 2026 यानी आज दोपहर 1.30 बजे बिहार बोर्ड की ओर से 12वीं का रिजल्ट जारी किया जाएगा. छात्र आधिकारिक वेबसाइट  biharboardonline.bihar.gov.in या results.biharboardonline.com, seniorsecondary.biharboardonline.com, interbiharboard.com, bsebexam.com पर अपना परिणाम चेक कर सकेंगे.

11:32 AM (IST)  •  23 Mar 2026

BSEB 12th Result 2026 Live Updates: नतीजे चेक करने का तरीका

बिहार बोर्ड 12वीं के नतीजे जारी होने के बाद छात्र-छात्राएं अपना रिजल्ट आसानी से ऑनलाइन देख सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट results.biharboardonline.com पर जाना होगा. वेबसाइट के होमपेज पर “BSEB Inter Result 2026” के लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद आपको अपना रोल कोड और रोल नंबर दर्ज करना होगा. सभी जानकारी भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें. जैसे ही आप सबमिट करेंगे, आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगा. छात्र अपने परिणाम को डाउनलोड कर सकते हैं और भविष्य के लिए उसका प्रिंट आउट भी निकालकर रख सकते हैं.

11:08 AM (IST)  •  23 Mar 2026

BSEB 12th Result 2026 Live Updates: रिजल्ट में क्या-क्या होगा?

बिहार बोर्ड की तरफ से आज जारी होने वाले 12वीं क्लास के रिजल्ट कई जानकारी होंगी. रिजल्ट में छात्रों का नाम, रोल नंबर, विषयों के अंक, कुल अंक और पास या फेल होने की स्थिति दी जाएगी.

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