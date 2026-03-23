BSEB Bihar Board 12th Result 2026 LIVE: आज दोपहर 1:30 बजे आएगा बिहार बोर्ड 12वीं रिजल्ट

बिहार बोर्ड 12वीं के नतीजे जारी होने के बाद छात्र-छात्राएं अपना रिजल्ट आसानी से ऑनलाइन देख सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट results.biharboardonline.com पर जाना होगा. वेबसाइट के होमपेज पर “BSEB Inter Result 2026” के लिंक पर क्लिक करें.



इसके बाद आपको अपना रोल कोड और रोल नंबर दर्ज करना होगा. सभी जानकारी भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें. जैसे ही आप सबमिट करेंगे, आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगा. छात्र अपने परिणाम को डाउनलोड कर सकते हैं और भविष्य के लिए उसका प्रिंट आउट भी निकालकर रख सकते हैं.