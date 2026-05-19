NTPC Recruitment 2026: नौकरी क तलाश में जुटे युवाओं के लिए सरकारी कंपनी NTPC Limited ने शानदार नौकरी का मौका दिया है. कंपनी ने इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनी (EET) के पदों पर भर्ती निकाली है. इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 मई से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 29 मई 2026 तक आवेदन कर सकते है. खास बात यह है कि भर्ती GATE-2025 स्कोर के आधार पर की जाएगी. ऐसे में जिन छात्रों ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर ली है और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, वे एनटीपीसी लिमिटेड की ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर अंतिम तिथि तक या उससे पहले अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं.

कितने पदों पर होगी भर्ती और कौन कर सकता है आवेदन

इस भर्ती अभियान के तहत कुल 52 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. इनमें माइनिंग इंजीनियरिंग के 25 पद और सिविल/कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग के 27 पद शामिल हैं. आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से कम से कम 65% अंकों के साथ फुल टाइम ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. जैसे B.E. या B.Tech की डिग्री होना जरूरी है. साथ ही उम्मीदवार का गेट-2025 में उपस्थित होना भी अनिवार्य है. बिना GATE स्कोर वाले उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे. भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है ताकि देशभर के छात्र आसानी से आवेदन कर सकें.

आवेदकों की अधिकतम आयु 30 वर्ष तय की गई है, जिसकी गणना आवेदन के अंतिम तिथि के आधार पर की जाएगी. वहीं, आरक्षित श्रेणी से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

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कैसे होगा चयन और क्या मिलेगा फायदा

एनटीपीसी की इस भर्ती में किसी अलग लिखित परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा. उम्मीदवारों का चयन सीधे GATE-2025 स्कोर, शॉर्टलिस्टिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल परीक्षण के आधार पर किया जाएगा के. इसके बाद शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को आगे की प्रक्रिया के लिए बुलाया जा सकता है. जिसके बाद चयनित कैंडिडेट्स की सैलरी ई-I ग्रेड के तहत 40,000 से 1,40,000 रुपए के बीच प्रतिमाह होगी. इसी के साथ कैंडिडेट्स को अन्य लाभ और भत्ते भी दिए जाएंगे. साथ ही इसमें सरकारी कंपनी में नौकरी मिलने के साथ उम्मीदवारों को अच्छा वेतन, ट्रेनिंग और करियर ग्रोथ का मौका मिलेगा. यही वजह है कि इंजीनियरिंग छात्रों के बीच इस भर्ती को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है.

ऐसे करें आवेदन, आखिरी तारीख का रखें ध्यान

इच्छुक उम्मीदवार एनटीपीसी की आधिकारिक करियर वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. फिर होमपेज पर जाने के बाद संबंधित पद के लिए दिए गए सक्रिय आवेदन लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें. आवेदन करते समय सभी जरूरी दस्तावेज, फोटो और GATE स्कोर की जानकारी सही तरीके से भरना जरूरी है. उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे आखिरी तारीख का इंतजार न करें, क्योंकि अंतिम दिनों में वेबसाइट पर ज्यादा ट्रैफिक होने की वजह से दिक्कत आ सकती है. 29 मई 2026 के बाद आवेदन विंडो बंद हो जाएगी. इसलिए जो छात्र सरकारी सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं, वे इस मौके को हाथ से न जाने दें.

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