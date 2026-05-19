WhatsApp पर आ रहा है Instagram जैसा यह फीचर, हर कोई नहीं देख पाएगा आपका स्टेटस

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom व्हाट्सऐप पर नया फीचर, क्लोज फ्रेंड्स के साथ स्टेटस शेयर कर सकेंगे.

यूजर अपनी पसंद की लिस्ट बनाकर सेलेक्ट कर सकेंगे स्टेटस.

प्राइवेसी के लिहाज से अहम, लिस्ट अपडेट की जानकारी नहीं मिलेगी.

पेड सब्सक्रिप्शन WhatsApp Plus भी जल्द हो सकता है लॉन्च.

WhatsApp New Feature: मेटा के नए मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सऐप पर एक नया फीचर आ रहा है. यह फीचर अवेलेबल होने के बाद यूजर इंस्टाग्राम के क्लोज फ्रेंड्स ऑप्शन के साथ सेलेक्टेड कॉन्टैक्ट्स के साथ अपना स्टेटस शेयर कर पाएंगे. फिलहाल इस फीचर की टेस्टिंग की जा रही है और यह एंड्रॉयड के साथ-साथ आईफोन के बीटा यूजर्स के लिए अवेलेबल करवा दिया गया है. इसका मतलब है कि इसे बाकी यूजर्स के लिए भी जल्दी रोल आउट किया जा सकता है. आइए जानते हैं कि नया फीचर कैसे काम करेगा और इसके आने से क्या बदलाव आएगा.

कैसे काम करेगा नया फीचर?

यह फीचर यूजर को व्हाट्सऐप स्टेटस दिखाने के लिए अलग-अलग लिस्ट बनाने की सहूलियतदेगा. इसमें फैमिली, फ्रेंड्स और ऑफिस के कोवर्कर आदि की लिस्ट बनाई जा सकती है. फिर इन लिस्ट के आधार पर यूजर यह सेलेक्ट कर सकेगा कि उसे किन लोगों के साथ स्टेटस शेयर करना है.

नया फीचर आने से क्या बदल जाएगा?

कई व्हाट्सऐप स्टेटस ऐसे होते हैं, जिन्हें लोग अपने सब कॉन्टैक्ट के साथ शेयर नहीं करना चाहते, लेकिन अभी व्हाट्सऐप पर ऐसा करना काफी झंझट भरा काम है. इसके लिए या तो हर अपडेट से पहले कॉन्टैक्ट सेलेक्ट करने पड़ते हैं या फिर सारे कॉन्टैक्ट्स को सेलेक्ट कर कुछ लोगों को एक्सक्लूड करना पड़ता है. यह लंबा और झंझट भरा काम है. अब यह झंझट खत्म होने जा रहा है. नए फीचर में यूजर को अपनी हिसाब से कॉन्टैक्ट की लिस्ट बनाने का ऑप्शन मिल जाएगा. इसके बाद वो स्टेटस पोस्ट करते समय लिस्ट सेलेक्ट कर पाएंगे कि उन्हें किन लोगों के साथ यह शेयर करना है.

लिस्ट अपडेट करने पर कॉन्टैक्ट को नहीं चलेगा पता

इस फीचर को प्राइवेसी के लिहाज से अहम माना जा रहा है. जब आप किसी कॉन्टैक्ट को लिस्ट में इन्क्लुड या एक्सक्लूड करेंगे तो उसे इसका पता नहीं चलेगा. यह पूरी प्रोसेस प्राइवेट रहेगी. एक बार लिस्ट बनाने के बाद भी उसमें बदलाव किया जा सकता है.

जल्द आने वाला व्हाट्सऐप पर पेड सब्सक्रिप्शन

इस फीचर के साथ-साथ व्हाट्सऐप अपने पेड सब्सक्रिप्शन WhatsApp Plus को भी टेस्ट कर रही है. इसे यूरोप के कुछ हिस्सों में रोल आउट किया गया है. इस प्लान की कीमत लगभग 300 रुपये महीना रखी गई है, जिसमें यूजर को एक्सक्लूसिव स्टिकर, 20 चैट पिन करने का ऑप्शन, नए ऐप आइकन और स्पेशल रिंगटोन जैसे फीचर ऑफर किए जा रहे हैं. माना जा रहा है कि आगे चलकर इसमें और फीचर जोड़े जा सकते हैं.

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