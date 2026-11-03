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हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीBihar Resident Tutor Recruitment 2026: बिहार में सीनियर रेजिडेंट-ट्यूटर के 575 पदों पर भर्ती, 1.15 लाख तक सैलरी 

Bihar Resident Tutor Recruitment 2026: बिहार में सीनियर रेजिडेंट-ट्यूटर के 575 पदों पर भर्ती, 1.15 लाख तक सैलरी 

बिहार सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से पूरे बिहार के सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 575 पोस्ट के लिए सीनियर रेजिडेंट-ट्यूटर 2026 भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 03 Nov 2026 07:06 AM (IST)
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Bihar Resident Tutor Recruitment 2026: बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ने बिहार सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से पूरे बिहार के सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 575 पोस्ट के लिए सीनियर रेजिडेंट-ट्यूटर 2026 भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. जिन कैंडिडेट्स के पास पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल क्वालिफिकेशन है, वह लागू एलिजिबिलिटी नियमों के तहत अप्लाई कर सकते हैं. इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 2 नवंबर यानी आज से शुरू हो रही है. वहीं अप्लाई करने की लास्ट डेट 23 नवंबर है. वहीं उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. 

कितने डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी?

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बीसीईसीईबी सीनियर रेजिडेंट-ट्यूटर भर्ती में 10 मेडिकल डिपार्टमेंट में 575 वैकेंसी की घोषणा की गई है. नोटिस के अनुसार रेडियोथेरेपी में सबसे ज्यादा विज्ञापन वाली पोस्ट है, इसके बाद रेडियोलॉजी और ट्यूबरकुलोसिस में चेस्ट डिजीज और चेस्ट डिजीज है. 

         डिपार्टमेंट                                 पदों की संख्या

  1. एनाटॉमी                                              56 
  2. फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन      55 
  3. साइकियाट्री                                          58
  4. फिजियोलॉजी                                        57
  5. प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन                   52
  6. रेडियोलॉजी                                          68
  7. डर्मेटोलॉजी                                           56
  8. जेरियाट्रिक्स                                          33
  9. रेडियोथेरेपी                                           72
  10. ट्यूबरकुलोसिस एंड चेस्ट डिजीज              68

        कुल पद                                               575

सीनियर रेजिडेंट-ट्यूटर भर्ती के लिए योग्यता 

इन पदों के लिए कैंडिडेट्स के पास संबंधित स्पेशलिटी में पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल योग्यता होनी चाहिए. वहीं एनएमसी नियमों के तहत मान्यता प्राप्त एमडी, एमएस, डीएनबी, सुपर स्पेशलिटी और दूसरी योग्यताएं भी मांगी गई है. इसके अलावा उम्मीदवार का जरूरी वैलिड मेडिकल रजिस्ट्रेशन होना चाहिए.  वहीं जिन एप्लीकेंट के पास एक से ज्यादा स्पेशियलिटी में पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन है, वह डिपार्टमेंट के हिसाब से एप्लीकेशन की जरूरत को फॉलो करते हुए एलिजिबल सब्जेक्ट के लिए अलग-अलग अप्लाई भी कर सकते हैं. 

भर्ती के लिए कितनी आयु सीमा जरूरी? 

इस भर्ती के लिए ज्यादा से ज्यादा उम्र की लिमिट कैटेगरी के हिसाब से अलग-अलग तय की गई हैं. नोटिस के अनुसार भर्ती में जनरल कैटेगरी के पुरुष उम्मीदवारों की अधिकतम उम्र 37 वर्ष है. वहीं जनरल कैटेगरी की महिलाओं उम्मीदवारों के लिए अधिकतम उम्र 40 वर्ष और ओबीसी कैटेगरी के पुरुष और महिला उम्मीदवारों की अधिकतम आयु भी 40 वर्ष तय की गई है. इसके अलावा एससी-एसटी पुरुष और महिला उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है. आरक्षित भर्ती के उम्मीदवारों काे नियमानुसार छूट भी दी जाएगी 

कितनी मिलेगी सैलरी?

नोटिफिकेशन के अनुसार सीनियर रेजिडेंट-ट्यूटर टेन्योर अपॉइंटमेंट के लिए 1,15,000 महीने की सैलरी का जिक्र किया गया है. जिसमें बिहार हेल्थ सर्विस के मौजूदा डॉक्टर के लिए अलग सर्विस कंडीशन लागू है. इसमें उम्मीदवार की नियुक्ति 3 साल के लिए होगी. 

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कितनी लगेगी आवेदन की फीस?

इस भर्ती के अनुसार सभी कैंडिडेट को 2,250 की नॉन-रिफंडेबल काउंसलिंग फीस देनी होगी. साथ ही ऑनलाइन प्रोसेसिंग चार्ज भी देना होगा. यह फीस जनरल, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी और विकलांग कोटा सभी कैटेगरी के लिए लागू होगी.

कैसे करें ऑनलाइन आवेदन? 

  • आवेदन के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट  bceceboard.bihar.gov.in    पर जाएं. 
  • इसके बाद सीनियर रेजिडेंट ट्यूटर रिक्रूटमेंट सेक्शन खोलें. 
  • अब सीनियर रेजिडेंट ट्यूटर 2026 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन सुविधा चुनें. 
  • अब न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें और जरूरी पर्सनल डिटेल डालें. 
  • एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस दें और वेरिफिकेशन कोड प्रोसेस पूरा करें. 
  • जेनरेटेड रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉगिन करें. 
  • अब फॉर्म में जरूरी पर्सनल डिटेल, रिजर्वेशन कैटेगरी और दूसरी जानकारी भरें. 
  • इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन स्पेशियलिटी की जानकारी और एक्सपीरियंस की जानकारी भरें. 
  • अब पोर्टल के निर्देशों के अनुसार मांगे गए जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें. 
  • इसके बाद फाइनल फॉर्म की डिटेल्स को एक बार अच्छे से चेक करें. 
  • लास्ट में फीस का पेमेंट करके फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दें.

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About the author कविता गाडरी

कविता एबीपी नेटवर्क नोएडा के साथ बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही है. वर्तमान में कविता का मुख्य फोकस शिक्षा, करियर और नौकरी से जुड़ी खबरों पर रहता है.

करीब 3.5 साल से पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी कव‍िता एबीपी नेटवर्क से पहले राजस्थान पत्रिका में काम कर चुकी है. यहां  उन्होंने नेशनल एडिशन और अलग-अलग सप्लीमेंट्स के लिए काम किया. राजस्थान पत्रिका में करियर की उड़ान और सी न्यूज जैसे कॉलम वह कवर करती थी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो के साथ काम करने का अवसर मिला, जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन की बारीकियों को समझने का अनुभव दिया. वहीं पत्रकारिता के अलावा कविता की खास रुचि खेल, विशेष रूप से क्रिकेट में है. राजस्थान पत्रिका में रहते हुए कविता ने मदर्स डे स्पेशल स्पोर्ट्स एडिशन में भी काम किया है.

पढ़ाई की बात करें तो कविता ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की.
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Published at : 03 Nov 2026 07:06 AM (IST)
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