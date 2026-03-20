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हिंदी न्यूज़शिक्षाबिहार बोर्ड के रिजल्ट से पहले बड़ा ऐलान, टॉपर्स को मिलेंगे 2 लाख; स्कॉलरशिप में भी बंपर इजाफा

बिहार बोर्ड के रिजल्ट से पहले बड़ा ऐलान, टॉपर्स को मिलेंगे 2 लाख; स्कॉलरशिप में भी बंपर इजाफा

इस बार बिहार सरकार ने टॉप करने वाले छात्रों के लिए खास इनाम और स्कॉलरशिप में बढ़ोतरी की है. सिर्फ नकद राशि ही नहीं, बल्कि छात्रों को लैपटॉप और ई-बुक रीडर जैसी सुविधाएं भी दी जाएंगी.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 20 Mar 2026 12:56 PM (IST)
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बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) इस साल 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट कभी भी जारी कर सकता है. हालांकि, बोर्ड ने अभी तक आधिकारिक तौर पर तारीख की पुष्टि नहीं की है. रिजल्ट के साथ ही टॉप 10 छात्रों की सूची भी जारी की जाएगी. इस मौके पर बिहार के शिक्षा मंत्री खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर छात्रों और माता पिता को जानकारी देंगे.

इस बार बिहार सरकार ने टॉप करने वाले छात्रों के लिए खास इनाम और स्कॉलरशिप में बढ़ोतरी की है, सिर्फ नकद राशि ही नहीं, बल्कि छात्रों को लैपटॉप और ई बुक रीडर जैसी सुविधाएं भी दी जाएंगी. जिससे टॉपर्स की खुशी दोगुनी हो जाएगी. शिक्षा मंत्री खुद पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रिजल्ट और टॉपर्स की लिस्ट का ऐलान करेंगे.

बिहार बोर्ड के टॉपर्स को मिलेंगे 2 लाख

पिछले साल बिहार बोर्ड ने टॉपर्स को 1 लाख रुपये नकद, लैपटॉप और अन्य पुरस्कार दिए थे, लेकिन इस साल सरकार ने इनाम की राशि बढ़ा दी है. फर्स्ट रैंक हासिल करने वाले छात्र को 2 लाख रुपये नकद, एक लैपटॉप और एक किंडल ई बुक रीडर मिलेगा. सेकेंड रैंक पर आने वाले छात्र को 1.5 लाख रुपये नकद, एक लैपटॉप और किंडल ई बुक रीडर मिलेगा. थर्ड रैंक के लिए 1 लाख रुपये नकद, एक लैपटॉप और किंडल ई बुक रीडर और चौथे से दसवें रैंक तक आने वाले सभी छात्रों को 20,000 रुपये नकद और एक लैपटॉप दिया जाएगा. इस तरह टॉप 10 में आने वाले सभी छात्र किसी न किसी तरह से इनाम और सम्मान का हकदार होंगे. 

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स्कॉलरशिप में भी बड़ा इजाफा

इनाम के साथ साथ टॉप 10 रैंक होल्डर्स को मिलने वाली स्कॉलरशिप भी बढ़ा दी गई है. अब छात्रों को मासिक 2,000 रुपये की स्कॉलरशिप मिलेगी, जो पहले 1,200 रुपये थी. यह स्कॉलरशिप सरकारी संस्थानों में एडमिशन लेने वाले छात्रों को कक्षा 11 और 12 तक मिलेगी. टेक्निकल या डिप्लोमा कोर्स करने वाले छात्र अपनी पढ़ाई पूरी होने तक यह लाभ प्राप्त करेंगे.  इस बदलाव से टॉपर्स न सिर्फ परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित होंगे, बल्कि आगे की पढ़ाई में भी उन्हें वित्तीय मदद मिलेगी. 

रिजल्ट कैसे देखें

अपना रिजल्ट बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं. रिजल्ट शिक्षा मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान घोषित किया जाएगा. रिजल्ट के साथ ही टॉपर्स की पूरी लिस्ट भी जारी की जाएगी.  पिछले साल की 10वीं बोर्ड परीक्षा में टॉप 10 में कुल 123 छात्र शामिल थे. इस लिस्ट में पश्चिमी चंपारण की अंशु कुमारी ने पूरे राज्य में पहला स्थान हासिल किया था. 

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Published at : 20 Mar 2026 12:56 PM (IST)
Tags :
BSEB Result Bihar Board Toppers Bihar Board Result 2026 Bihar Board Toppers Prize Money
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