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हिंदी न्यूज़शिक्षायूपी में स्पेशल एजुकेटर के पदों पर भर्ती शुरू, 26 मार्च तक करें आवेदन;जानें प्रक्रिया

यूपी में स्पेशल एजुकेटर के पदों पर भर्ती शुरू, 26 मार्च तक करें आवेदन;जानें प्रक्रिया

उत्तर प्रदेश में स्पेशल एजुकेटर के पदों पर भर्ती शुरू हो चुकी है. इच्छुक उम्मीदवार 26 मार्च तक आवेदन कर सकते पूरी जानकारी यहां पढ़ें.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 19 Mar 2026 08:20 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए स्पेशल एजुकेटर की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.यह भर्ती उन उम्मीदवारों के लिए एक अच्छा अवसर है जो दिव्यांग बच्चों के साथ काम करने में रुचि रखते हैं.आवेदन की अंतिम तिथि 26 मार्च तय की गई है, इसलिए इच्छुक अभ्यर्थियों को समय रहते आवेदन करना जरूरी है.इस भर्ती का मुख्य उद्देश्य ऐसे योग्य शिक्षकों का चयन करना है जो दिव्यांग, मूक-बधिर, दृष्टिहीन और अन्य विशेष जरूरतों वाले बच्चों को सही तरीके से शिक्षा दे सकें. स्पेशल एजुकेटर की भूमिका सामान्य शिक्षक से थोड़ी अलग होती है, क्योंकि उन्हें बच्चों की जरूरतों के अनुसार पढ़ाने की विशेष तकनीकें अपनानी होती हैं.इस भर्ती से राज्य में समावेशी शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा.

योग्यता 
इन पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास संबंधित क्षेत्र में विशेष योग्यता होना जरूरी है. उम्मीदवार को ब्रेल या सांकेतिक भाषा का ज्ञान होना चाहिए, जो पद के अनुसार आवश्यक होगा.इसके अलावा, उम्मीदवार का भारतीय पुनर्वास परिषद (RCI) में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है. यह रजिस्ट्रेशन इस बात का प्रमाण होता है कि उम्मीदवार विशेष शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षित है और दिव्यांग छात्रों को पढ़ाने के लिए योग्य है.


चयन प्रक्रिया कैसे होगी
इस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन दो चरणों में किया जाएगा, जिससे सबसे योग्य अभ्यर्थियों का चयन सुनिश्चित किया जा सके.

  • लिखित परीक्षा
    सबसे पहले उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा देनी होगी.यह परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगी. कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और हर प्रश्न 1 अंक का होगा.
    इस परीक्षा में उम्मीदवारों के ज्ञान का आकलन किया जाएगा, जिसमें विशेष रूप से दिव्यांगता, बाल विकास और शिक्षा से जुड़े विषय शामिल होंगे.
  • स्किल टेस्ट
    लिखित परीक्षा पास करने के बाद उम्मीदवारों को स्किल टेस्ट देना होगा.इस चरण में ब्रेल और सांकेतिक भाषा के उपयोग की क्षमता जांची जाएगी.यह एक क्वालिफाइंग टेस्ट होगा, यानी इसमें केवल पास होना जरूरी है.

    यह भी पढ़ें -  20 मार्च को जारी होगा RBSE 10th बोर्ड का रिजल्ट? एक क्लिक में कैसे चेक कर सकते हैं अपना स्कोरकार्ड

परीक्षा पैटर्न और सिलेबस
परीक्षा की तैयारी के लिए उसका पैटर्न और सिलेबस समझना बेहद जरूरी है. लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी और इसमें 120 मिनट का समय दिया जाएगा.प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे और हर गलत उत्तर पर 1/4 अंक की नेगेटिव मार्किंग भी लागू होगी.

परीक्षा में विषय शामिल होंगे

  • दिव्यांगता का परिचय
  • बाल विकास और अधिगम
  • दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016
  • कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी का बेसिक ज्ञान
  • उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान

    आवेदन कैसे करें
  • सबसे पहले UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जायें.
  • अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो “New Registration” पर क्लिक करें.
  • लॉगिन करने के बाद “Special Teacher Recruitment 2026” वाले लिंक पर क्लिक करें.
  • स्कैन किए हुए जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें.
  • जानकारी चेक करने के बाद फॉर्म सबमिट करें और  उसका प्रिंट आउट या PDF जरूर सेव कर लें.

यह भी पढ़ें - RBSE Rajasthan Board Result 2026: राजस्थान बोर्ड रिजल्ट का इंतजार होने वाला है खत्म, आज आ सकती है नतीजे जारी होने की डेट

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Published at : 19 Mar 2026 08:20 PM (IST)
Tags :
Education UPSSSC Vacancy UP Special Teacher Recruitment
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