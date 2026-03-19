हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाअसल जिंदगी में कितने पढ़े-लिखे हैं धुरंधर-2 के बड़े साहब, जानें उनके पास कितनी डिग्रियां?

असल जिंदगी में कितने पढ़े-लिखे हैं धुरंधर-2 के बड़े साहब, जानें उनके पास कितनी डिग्रियां?

क्या आप जानते हैं धुरंधर-2 के बड़े साहब कितने पढ़े-लिखे हैं? अगर नहीं तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि दानिश इकबाल ने कहां से पढ़ाई की है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Rajni Upadhyay | Updated at : 19 Mar 2026 07:13 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

सिनेमा प्रेमियों के बीच इन दिनों एक ही फिल्म की चर्चा जोरों पर है धुरंधर-2: द रिवेंज. रिलीज के पहले ही दिन यानी 19 मार्च को फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार शुरुआत की है. सुबह के शो से ही दर्शकों की भीड़ सिनेमाघरों में नजर आई और सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई.

लेकिन इस फिल्म की कहानी या एक्शन से ज्यादा जिस किरदार ने लोगों का ध्यान खींचा है, वह है ‘बड़े साहब’. हर तरफ एक ही सवाल गूंज रहा है आखिर ये बड़े साहब हैं कौन? और इस किरदार को निभाने वाला कलाकार कौन है?

कौन हैं ‘बड़े साहब’?

फिल्म देखने के बाद दर्शकों के बीच यह चर्चा तेज हो गई है कि ‘बड़े साहब’ का किरदार असल जिंदगी के कुख्यात नाम दाऊद इब्राहिम से प्रेरित बताया जा रहा है. फिल्म में इस किरदार को एक उम्रदराज लेकिन बेहद ताकतवर अंडरवर्ल्ड डॉन के रूप में दिखाया गया है, जो कहानी में रहस्य और डर दोनों जोड़ता है.

किसने निभाया यह किरदार

‘बड़े साहब’ के इस दमदार रोल को निभाया है अभिनेता दानिश इकबाल ने. फिल्म में उनकी एंट्री से लेकर उनके हर सीन तक दर्शकों की नजरें उन पर टिक जाती हैं. पहले दिन के रिव्यू में भी यही बात सामने आई है कि दानिश ने इस किरदार को पूरी गहराई और गंभीरता के साथ निभाया है.

यह भी पढ़ें -  मिडिल ईस्ट में बोर्ड परीक्षा पर असर, CBSE ने दिया नंबर सुधारने का नया रास्ता; जानें क्या है ये तरीका

असल जिंदगी में कितने पढ़े-लिखे हैं दानिश?

जहां एक तरफ लोग उनकी एक्टिंग के दीवाने हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ यह सवाल भी उठ रहा है कि असल जिंदगी में दानिश इकबाल की पढ़ाई-लिखाई कैसी रही है. दानिश ने बताया था कि उन्हें बचपन से ही एक्टिंग का शौक था. उन्होंने बहुत छोटी उम्र में थिएटर करना शुरू कर दिया था.

कई साल तक मंच पर काम करने के बाद उन्होंने अपनी कला को और निखारने का फैसला लिया. दानिश इकबाल ने देनेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (NSD) से एक्टिंग की पढ़ाई की. यहां से उन्होंने डिप्लोमा हासिल किया. NSD में पढ़ाई के दौरान उन्होंने अभिनय के अलग-अलग पहलुओं को समझा और अपनी कला को मजबूत किया. यही ट्रेनिंग आगे चलकर उनके करियर की नींव बनी.

NSD से पढ़ाई पूरी करने के बाद दानिश यहीं नहीं रुके. उन्होंने एक्टिंग की और गहराई को समझने के लिए इंग्लैंड का रुख किया. वहां उन्होंने मास्टर्स की पढ़ाई की. विदेश में पढ़ाई के दौरान उन्हें अलग-अलग संस्कृतियों और अभिनय के नए तरीकों को सीखने का मौका मिला. इससे उनकी सोच और अभिनय दोनों में नया आयाम जुड़ा.

यह भी पढ़ें -  कौन हैं विक्रम दोराईस्वामी? जिन पर चीन में भारत ने जताया भरोसा, यहां से कर चुके हैं पढ़ाई

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 19 Mar 2026 07:13 PM (IST)
Tags :
Education Danish Iqbal Dhurandhar 2 Danish Iqbal Education
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
असल जिंदगी में कितने पढ़े-लिखे हैं धुरंधर-2 के बड़े साहब, जानें उनके पास कितनी डिग्रियां?
असल जिंदगी में कितने पढ़े-लिखे हैं धुरंधर-2 के बड़े साहब, जानें उनके पास कितनी डिग्रियां?
शिक्षा
एस्ट्रोनॉट बनने के लिए कौन-सा कोर्स जरूरी, जानें कहां मिल सकती है पहली जॉब?
एस्ट्रोनॉट बनने के लिए कौन-सा कोर्स जरूरी, जानें कहां मिल सकती है पहली जॉब?
शिक्षा
GATE 2026 का रिजल्ट जारी, लाखों उम्मीदवारों का इंतजार खत्म, ऐसे करें तुरंत चेक
GATE 2026 का रिजल्ट जारी, लाखों उम्मीदवारों का इंतजार खत्म, ऐसे करें तुरंत चेक
शिक्षा
कौन हैं विक्रम दोराईस्वामी? जिन पर चीन में भारत ने जताया भरोसा, यहां से कर चुके हैं पढ़ाई
कौन हैं विक्रम दोराईस्वामी? जिन पर चीन में भारत ने जताया भरोसा, यहां से कर चुके हैं पढ़ाई
Advertisement

वीडियोज

दमदार एक्शन, इंटेंस एक्टिंग और शॉकिंग क्लाइमेक्स के साथ ‘Dhurandhar: The Revenge’
Dhurandhar: The Revenge: एजेंडा या एंटरटेनमेंट? क्यों लगेगी कुछ लोगों को मिर्ची?
धुरंधर: द रिवेंज पब्लिक रिव्यू: रणवीर सिंह और संजय दत्त की एक्टिंग से लेकर आदित्य धर के डायरेक्शन तक
Dhurandhar: The Revenge: Ranveer Singh हैं फिल्म की जान, बिल्कुल Skip मत करना ये फिल्म
अब जिंदा कौन है...
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘सभी तेल-गैस कंपनियों को अब अनिवार्य रूप से...’, मिडिल ईस्ट संकट के बीच भारत सरकार का बड़ा आदेश
‘सभी तेल-गैस कंपनियों को अब अनिवार्य रूप से...’, मिडिल ईस्ट संकट के बीच भारत सरकार का बड़ा आदेश
बिहार
JDU अध्यक्ष पद के लिए किसने भरा नामांकन? 2028 तक का होगा कार्यकाल
JDU अध्यक्ष पद के लिए किसने भरा नामांकन? 2028 तक का होगा कार्यकाल
बॉलीवुड
धुरंधर 2 पब्लिक रिव्यू: 'मोदी जी के बाद अब योगी जी का इंतजार!' फिल्म देखने के बाद क्या बोले लोग
धुरंधर 2 पब्लिक रिव्यू: 'मोदी जी के बाद अब योगी जी का इंतजार!' फिल्म देखने के बाद क्या बोले लोग
इंडिया
'2 हफ्ते में PNG के 1.25 लाख नए कनेक्शन, 3 दिन में 5600 ग्राहक हुए शिफ्ट', तेल संकट पर सरकार ने दिया अपडेट
'2 हफ्ते में PNG के 1.25 लाख नए कनेक्शन, 3 दिन में 5600 ग्राहक शिफ्ट', तेल संकट पर सरकार ने बताया
क्रिकेट
5 दिग्गज गेंदबाज जो IPL में कभी नहीं जीत पाए पर्पल कैप, जसप्रीत बुमराह समेत लिस्ट में 3 भारतीय
5 दिग्गज गेंदबाज जो IPL में कभी नहीं जीत पाए पर्पल कैप, जसप्रीत बुमराह समेत लिस्ट में 3 भारतीय
इंडिया
India-Iran Relations: 'जंग में जीतेगा ईरान, भारत को...', पूर्व RAW चीफ ने किया चौंकाने वाला दावा, बताया दोनों देशों का कनेक्शन
'जंग में जीतेगा ईरान, भारत को...', पूर्व RAW चीफ ने किया चौंकाने वाला दावा, बताया दोनों देशों का कनेक्शन
फैशन
Navratri Dress Colour: नवरात्रि के 9 दिन में पहनें इन 9 रंगों की ड्रेसेज, हर दिन दिखेंगी बेहद खूबसूरत
नवरात्रि के 9 दिन में पहनें इन 9 रंगों की ड्रेसेज, हर दिन दिखेंगी बेहद खूबसूरत
शिक्षा
कौन हैं विक्रम दोराईस्वामी? जिन पर चीन में भारत ने जताया भरोसा, यहां से कर चुके हैं पढ़ाई
कौन हैं विक्रम दोराईस्वामी? जिन पर चीन में भारत ने जताया भरोसा, यहां से कर चुके हैं पढ़ाई
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज पब्लिक रिव्यू | रणवीर सिंह से लेकर आदित्य धर तक, दर्शकों ने क्या कहा?
धुरंधर: द रिवेंज पब्लिक रिव्यू | रणवीर सिंह से लेकर आदित्य धर तक, दर्शकों ने क्या कहा?
Embed widget