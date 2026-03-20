हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीसरकारी नौकरी का बड़ा मौका, JPSC में डिप्टी कलेक्टर भर्ती शुरू; जानें पूरी डिटेल

सरकारी नौकरी का बड़ा मौका, JPSC में डिप्टी कलेक्टर भर्ती शुरू; जानें पूरी डिटेल

झारखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर डिप्टी कलेक्टर के 45 पदों पर भर्ती, आवेदन 21 मार्च से शुरू जानें भर्ती से जुड़ी जानकारी.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 20 Mar 2026 07:00 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

JPSC एक बार फिर युवाओं के लिए शानदार अवसर लेकर आया है.अगर आप भी सरकारी नौकरी, खासकर प्रशासनिक सेवा में जाकर समाज में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, तो यह मौका आपके लिए बेहद खास है. डिप्टी कलेक्टर जैसे प्रतिष्ठित पद पर काम करने का सपना देखने वाले उम्मीदवारों के लिए यह भर्ती एक सुनहरा अवसर साबित हो सकती है.इस भर्ती अभियान के तहत कुल 45 पदों पर नियुक्ति की जाएगी.ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 21 मार्च से शुरू हो रही है और उम्मीदवार 6 अप्रैल तक आवेदन कर सकेंगे.ऐसे में जो भी इच्छुक और योग्य उम्मीदवार हैं, वे समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकतें हैं.

क्या चाहिए योग्यता?

डिप्टी कलेक्टर के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से ग्रैजुएट पास होना अनिवार्य है. इसके अलावा उम्मीदवार को आयोग द्वारा निर्धारित अन्य शैक्षणिक और आवश्यक योग्यताओं को भी पूरा करना होगा. यह भर्ती उन उम्मीदवारों के लिए बेहतर अवसर है जो प्रशासनिक सेवाओं में अपना करियर बनाना चाहते हैं

क्या होनी चाहिए उम्र सीमा?

इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है. हालांकि, अधिकतम आयु सीमा और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु में छूट सरकार के नियमों के अनुसार दी जाएगी. 

चयन प्रक्रिया

इस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन तीन चरणों में किया जाएगा.

प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू. सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा आयोजित होगी, जिसमें दो पेपर होंगे और प्रत्येक पेपर की अवधि 2 घंटे होगी. जो उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा में सफल होंगे, उन्हें मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा.इसके बाद मुख्य परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया जाएगा, जिसके आधार पर अंतिम चयन किया जाएगा.

यह भी पढ़ें -  मिडिल ईस्ट में बोर्ड परीक्षा पर असर, CBSE ने दिया नंबर सुधारने का नया रास्ता; जानें क्या है ये तरीका

कितना लगेगा आवेदन शुल्क?

डिप्टी कलेक्टर भर्ती के लिए आवेदन करने हेतु सामान्य श्रेणी के अलावा एससी और एसटी उम्मीदवारों को 100 रुपये शुल्क देना होगा, जबकि झारखंड राज्य के एससी और एसटी उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 50 रुपये निर्धारित किया गया है.

कैसे करें आवेदन?

  • सबसे पहले JPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
  • होमपेज पर “Deputy Collector Vacancy 2026” लिंक पर क्लिक करें.
  • अब रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करें और लॉगिन करें.
  • आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सही-सही भरें.
  • जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें.
  • फॉर्म सबमिट करें और उसका प्रिंटआउट भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें.

यह भी पढ़ें - असल जिंदगी में कितने पढ़े-लिखे हैं धुरंधर-2 के बड़े साहब, जानें उनके पास कितनी डिग्रियां?

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 20 Mar 2026 07:00 AM (IST)
Tags :
Education JPSC Vacancy Deputy Collector Bharti
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

नौकरी
सरकारी कंपनी IIFCL में निकली भर्ती, इतने पदों के लिए आवेदन शुरू; जानिए कैसे करें अप्लाई?
सरकारी कंपनी IIFCL में निकली भर्ती, इतने पदों के लिए आवेदन शुरू; जानिए कैसे करें अप्लाई?
नौकरी
एमपी में जॉब पाने का शानदार मौका, पैरामेडिकल के इतने पदों पर होगी भर्ती, जानें डिटेल्स
एमपी में जॉब पाने का शानदार मौका, पैरामेडिकल के इतने पदों पर होगी भर्ती, जानें डिटेल्स
नौकरी
केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में 144 पदों पर निकली भर्ती, 10वीं-12वीं पास के लिए शानदार मौका
केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में 144 पदों पर निकली भर्ती, 10वीं-12वीं पास के लिए शानदार मौका
नौकरी
रेलवे में 11 हजार से ज्यादा असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, जानें कब से कर सकते हैं अप्लाई
रेलवे में 11 हजार से ज्यादा असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, जानें कब से कर सकते हैं अप्लाई
Advertisement

वीडियोज

महायुद्ध के 20 दिन...20 महा-सनसनी
दुनिया में आने वाला तेल संकट..कैसे निपटेगा भारत?
युद्ध के चलते शेयर बाजार में भारी गिरावट
Iran Israel War: ईरान ने किया तेल-गैस पर हमला, दुनिया में हाहाकार | World War3 | Trump | PM Modi
Iran Israel War: तेल की आग में जला मिडिल ईस्ट! | Donald Trump | Breaking | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान के खिलाफ ब्रिटेन-फ्रांस-जर्मनी ने उठाया बड़ा कदम, कहा- अगर होर्मुज स्ट्रेट में इस तरह हस्तक्षेप...
ईरान के खिलाफ ब्रिटेन-फ्रांस-जर्मनी ने उठाया बड़ा कदम, कहा- अगर होर्मुज स्ट्रेट में इस तरह...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP News: यूपी में फिर कैबिनेट विस्तार की चर्चा, सपा के इन बागी नेताओं की लग सकती है लॉटरी
यूपी में फिर कैबिनेट विस्तार की चर्चा, सपा के इन बागी नेताओं की लग सकती है लॉटरी
बॉलीवुड
भारती सिंह ने व्लॉग में रिवील किया बेटे काजू का चेहरा, वीडियो वायरल, फैंस बोले- गोला जैसा दिखता है
भारती सिंह ने व्लॉग में रिवील किया बेटे काजू का चेहरा, वीडियो वायरल, फैंस बोले- गोला जैसा दिखता है
विश्व
B-2 और B-52 बॉम्बर, अपाचे हेलिकॉप्टर... अमेरिका ने ईरान की कैसे की घेराबंदी, रक्षा सचिव हेगसेथ ने बताई एक-एक डिटेल
B-2 और B-52 बॉम्बर, अपाचे हेलिकॉप्टर... अमेरिका ने ईरान की कैसे की घेराबंदी, रक्षा सचिव हेगसेथ ने बताई एक-एक डिटेल
आईपीएल 2026
CSK से राजस्थान में आया खिलाड़ी IPL 2026 से हो सकता है बाहर! RR की टेंशन बढ़ी
CSK से राजस्थान में आया खिलाड़ी IPL 2026 से हो सकता है बाहर! RR की टेंशन बढ़ी
इंडिया
‘सभी तेल-गैस कंपनियों को अब अनिवार्य रूप से...’, मिडिल ईस्ट संकट के बीच भारत सरकार का बड़ा आदेश
‘सभी तेल-गैस कंपनियों को अब अनिवार्य रूप से...’, मिडिल ईस्ट संकट के बीच भारत सरकार का बड़ा आदेश
शिक्षा
यूपी में स्पेशल एजुकेटर के पदों पर भर्ती शुरू, 26 मार्च तक करें आवेदन;जानें प्रक्रिया
यूपी में स्पेशल एजुकेटर के पदों पर भर्ती शुरू, 26 मार्च तक करें आवेदन;जानें प्रक्रिया
यूटिलिटी
ऑफ सीजन में गोवा घूमने जा रहे हैं तो भूलकर भी न करना ये गलतियां, वरना जाना पड़ेगा जेल
ऑफ सीजन में गोवा घूमने जा रहे हैं तो भूलकर भी न करना ये गलतियां, वरना जाना पड़ेगा जेल
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज पब्लिक रिव्यू | रणवीर सिंह से लेकर आदित्य धर तक, दर्शकों ने क्या कहा?
धुरंधर: द रिवेंज पब्लिक रिव्यू | रणवीर सिंह से लेकर आदित्य धर तक, दर्शकों ने क्या कहा?
Embed widget