ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाASRB Recruitment 2026: ASRB ICAR Technical Assistant के पदों पर निकली भर्ती, ऐसे करें आवेदन

ASRB Recruitment 2026: ASRB ICAR Technical Assistant के पदों पर निकली भर्ती, ऐसे करें आवेदन

ASRB Recruitment 2026: कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल ने ICAR टेक्निकल असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकाली है, जानिए योग्यता, आयु सीमा, आवेदन की अंतिम तिथि और ऑनलाइन अप्लाई करने की पूरी प्रक्रिया

Written By : दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 15 Nov 2026 11:55 AM (IST)
Preferred Sources

ASRB Recruitment 2026: कृषि क्षेत्र में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक शानदार अवसर सामने आया है. कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों और कृषि विज्ञान केंद्रों में टेक्निकल असिस्टेंट और सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के पदों पर सीधी भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस केंद्रीकृत संयुक्त परीक्षा के माध्यम से कुल 1,393 रिक्त पदों को भरा जाएगा.

जारी अधिसूचना के अनुसार, इस भर्ती अभियान के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 18 नवंबर 2026 से शुरू होगी. योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 17 दिसंबर 2026 की रात 11:59 बजे तक अपना फॉर्म जमा कर सकेंगे. ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि भी 17 दिसंबर 2026 ही निर्धारित की गई है. फॉर्म भरने के बाद यदि किसी प्रकार की त्रुटि रह जाती है, तो उम्मीदवार 18 दिसंबर से 20 दिसंबर 2026 के बीच खुलने वाली करेक्शन विंडो के जरिए उसमें सुधार कर सकेंगे.

रिलेटेड स्टोरी >>

शिक्षा
School Winter Vacation 2026: दिल्ली-यूपी से लेकर राजस्थान और पंजाब तक, जानें स्कूलों में कब पड़ेंगे विंटर वेकेशन?
दिल्ली-यूपी से लेकर राजस्थान और पंजाब तक, जानें स्कूलों में कब पड़ेंगे विंटर वेकेशन?
शिक्षा
Low Students Enrolment:1 टीचर और गिनती के छात्र फिर भी चलेंगे स्कूल, जानें क्या हैं तमिलनाडु सरकार की योजना?
1 टीचर और गिनती के छात्र फिर भी चलेंगे स्कूल, जानें क्या हैं तमिलनाडु सरकार की योजना?
शिक्षा
ISC Board Exam: ISC 12वीं गणित में अब नहीं मिलेगा सेक्शन चुनने का ऑप्शन, देखें नया एग्जाम पैटर्न
ISC 12वीं गणित में अब नहीं मिलेगा सेक्शन चुनने का ऑप्शन, देखें नया एग्जाम पैटर्न
शिक्षा
Madison Huang: क्या करती हैं जेनसन हुआंग की बेटी, उन्होंने कहां से की है पढ़ाई?
क्या करती हैं जेनसन हुआंग की बेटी, उन्होंने कहां से की है पढ़ाई?

पदों का विवरण और सैलरी

कुल 1,393 पदों में से 1,254 पद ICAR संस्थानों में टेक्निकल असिस्टेंट के लिए हैं, जबकि 139 पद कृषि विज्ञान केंद्रों में सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आरक्षित हैं. ये रिक्तियां एग्रीकल्चर, एनिमल साइंस, फिशरीज, होम साइंस, इंजीनियरिंग, आईटी और लाइब्रेरी साइंस जैसे विभिन्न विषयों में निकाली गई हैं. वेतनमान की बात करें तो सातवें वेतन आयोग के तहत टेक्निकल असिस्टेंट पद के लिए पे-लेवल 5 और सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट पद के लिए पे-लेवल 6 तय किया गया है.

शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा

इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातक या इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना अनिवार्य है. वहीं, आयु सीमा की गणना 17 दिसंबर 2026 को आधार मानकर की जाएगी. इसके तहत उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों OBC को 3 वर्ष, SC/ST को 5 वर्ष और दिव्यांगजन को 10 वर्ष को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में दी जाएगी.

यह भी पढ़ें: Low Students Enrolment:1 टीचर और गिनती के छात्र फिर भी चलेंगे स्कूल, जानें क्या हैं तमिलनाडु सरकार की योजना?

चयन प्रक्रिया और आवेदन का तरीका

इस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन दो चरणों की कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के आधार पर होगा. बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि इस भर्ती में कोई इंटरव्यू नहीं होगा और अंतिम मेरिट लिस्ट केवल मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी. प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन संभावित रूप से फरवरी 2027 में किया जाएगा.

आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 18 नवंबर से आधिकारिक वेबसाइट asrb.gov.in पर जाना होगा. वहां संबंधित भर्ती लिंक पर क्लिक करके पहले रजिस्ट्रेशन करें, फिर मांगी गई शैक्षणिक व व्यक्तिगत जानकारी भरें, दस्तावेज अपलोड करें और ऑनलाइन शुल्क का भुगतान कर फॉर्म सबमिट कर दें. उम्मीदवार अपनी योग्यता के अनुसार T-3, T-4 या दोनों पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन वे केवल एक ही फंक्शनल ग्रुप या सब-ग्रुप का चयन कर सकेंगे.

यह भी पढ़ें: Tesla careers required skills: Tesla में काम करने के लिए कौन सी स्किल चाहिए, यहां कैसे मिलेगी नौकरी?

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author दीनदयाल पाटीदार

दीनदयाल पाटीदार एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. एजुकेशन बीट की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह स्कूल और यूनिवर्सिटी एडमिशन, प्रतियोगी परीक्षाओं के नतीजों, सरकारी भर्तियों, स्कॉलरशिप और शिक्षा से जुड़ी नीतियों पर नियमित तौर पर खबरें लिखते हैं, ताकि छात्रों और अभिभावकों तक सही, सटीक और समय पर जानकारी पहुंच सके. उनकी कोशिश रहती है कि जटिल से जटिल सरकारी नियम और शैक्षणिक अपडेट भी पाठकों तक आसान और समझने लायक भाषा में पहुंचे.

एबीपी लाइव में आने से पहले दीनदयाल पाटीदार अपनी यूनिवर्सिटी की मीडिया टीम का हिस्सा रह चुके हैं, जहां उन्होंने कैंपस से जुड़ी खबरों, इवेंट्स और एकेडमिक गतिविधियों की रिपोर्टिंग और कवरेज की जिम्मेदारी निभाई. इसी दौरान उन्होंने रिपोर्टिंग, कंटेंट राइटिंग, न्यूज राइटिंग की बारीकियां और खबरों को सही फॉर्मेट व भाषा में पेश करने का हुनर सीखा, जो आज उनकी पत्रकारिता का अहम हिस्सा हैं.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने मंदसौर यूनिवर्सिटी, मंदसौर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन (बीए-जेएमसी) में स्नातक की पढ़ाई की है. वह मूल रूप से मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के रहने वाले हैं.
Read More
Published at : 15 Nov 2026 11:55 AM (IST)
Tags :
Education News ABPLIVE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
School Winter Vacation 2026: दिल्ली-यूपी से लेकर राजस्थान और पंजाब तक, जानें स्कूलों में कब पड़ेंगे विंटर वेकेशन?
दिल्ली-यूपी से लेकर राजस्थान और पंजाब तक, जानें स्कूलों में कब पड़ेंगे विंटर वेकेशन?
शिक्षा
Low Students Enrolment:1 टीचर और गिनती के छात्र फिर भी चलेंगे स्कूल, जानें क्या हैं तमिलनाडु सरकार की योजना?
1 टीचर और गिनती के छात्र फिर भी चलेंगे स्कूल, जानें क्या हैं तमिलनाडु सरकार की योजना?
शिक्षा
ISC Board Exam: ISC 12वीं गणित में अब नहीं मिलेगा सेक्शन चुनने का ऑप्शन, देखें नया एग्जाम पैटर्न
ISC 12वीं गणित में अब नहीं मिलेगा सेक्शन चुनने का ऑप्शन, देखें नया एग्जाम पैटर्न
शिक्षा
Madison Huang: क्या करती हैं जेनसन हुआंग की बेटी, उन्होंने कहां से की है पढ़ाई?
क्या करती हैं जेनसन हुआंग की बेटी, उन्होंने कहां से की है पढ़ाई?
Advertisement

वीडियोज

Sansani : किश्तवाड़ में BJP विधायक शगुन परिहार का बड़ा आरोप, मचा विवाद!
Congress MLA Harish Dhami का मंच पर हाईवोल्टेज हंगामा! | Video Viral | Uttarakhand News | News@10
UP Elections 2027: यूपी में वोट कटे? क्या है BJP का 'वोट जोड़ो अभियान'? | Chitra Tripathi | CM Yogi
Ghanti Bajao : सीट छीनने वाला सिस्टम.. घंटी बजाओ | Festival Crowds Trains-Buses | ABP News
UP Election 2027 : CM Yogi के दावे पर बवाल, 1.27 करोड़ वोट का रहस्य क्या ? समझिए | UP Politics | SIR
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
BHU से 'हिंदू' शब्द हटाने की कोशिश कर रही थी कांग्रेस? निशिकांत दुबे ने लगाया गंभीर आरोप
BHU से 'हिंदू' शब्द हटाने की कोशिश कर रही थी कांग्रेस? निशिकांत दुबे ने लगाया गंभीर आरोप
दिल्ली NCR
'वो बैन लगाकर बैठे थे, हम नैन बिछाकर बैठे हैं', छठ पर कपिल मिश्रा ने AAP पर साधा निशाना
'वो बैन लगाकर बैठे थे, हम नैन बिछाकर बैठे हैं', छठ पर कपिल मिश्रा ने AAP पर साधा निशाना
क्रिकेट
ROKO बुरी तरह फ्लॉप, ईशान-अक्षर ने बचाई लाज, टीम इंडिया 209 पर ढेर
ROKO बुरी तरह फ्लॉप, ईशान-अक्षर ने बचाई लाज, टीम इंडिया 209 पर ढेर
बॉलीवुड
रवि किशन ने मनोज तिवारी को दिए 1 लाख रुपये, फिर पत्नी सुरभि संग डेट पर गए सिंगर
रवि किशन ने मनोज तिवारी को दिए 1 लाख रुपये, फिर पत्नी सुरभि संग डेट पर गए सिंगर
विश्व
भगोड़े ललित मोदी को ब्रिटेन ने दी नागरिकता, बोले- 'यह नया घर'
भगोड़े ललित मोदी को ब्रिटेन ने दी नागरिकता, बोले- 'यह नया घर'
विश्व
एलन मस्क के SpaceX का कारनामा! लॉन्च पैड के ऊपर हवा में ही कैच हुआ स्टारशिप
एलन मस्क के SpaceX का कारनामा! लॉन्च पैड के ऊपर हवा में ही कैच हुआ स्टारशिप
एग्रीकल्चर
Natural Farming: प्राकृतिक खेती क्या है और इसे कैसे शुरू करें? जानें आसान तरीका
प्राकृतिक खेती क्या है और इसे कैसे शुरू करें? जानें आसान तरीका
टेक्नोलॉजी
Power Bank Tips: वायर वाला या वायरलेस कौन सा पावर बैंक सही रहता है, जान लें
वायर वाला या वायरलेस कौन सा पावर बैंक सही रहता है, जान लें
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget